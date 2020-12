Les 7 meilleurs bureaux de jeu roses

Les meilleurs bureaux de jeu ont un espace suffisant pour votre PC et vos moniteurs et vous permettent de jouer dans une atmosphère détendue. Ils sont réglables en hauteur et ont des jambes robustes qui ne vacillent pas.

De nombreux bureaux de jeu ont également des œillets pour faire passer vos câbles et vos surfaces afin de faciliter le suivi de votre souris. Certains ont même des porte-gobelets et des crochets pour vos contrôleurs ou casques. Si vous souhaitez vous démarquer, vous pouvez également vous procurer des bureaux de jeu avec des lumières LED qui peuvent se synchroniser avec votre casque, votre moniteur ou votre boîtier d’ordinateur.

Il existe d’innombrables bureaux de jeu disponibles, mais pourquoi ne pas en acheter un qui soit vibrant et coloré? Vous pouvez également obtenir un bureau de jeu pour correspondre à votre décor. Nous avons dressé une liste des meilleurs bureaux de jeu roses pour que vous puissiez vous démarquer de la foule. Ils ont l’air fantastique et vous pouvez les assortir avec des casques roses ou des chaises de jeu roses.

Eureka Ergonomique I1-S

Image via Amazon

L’Eureka Ergonomic I1-S a un cadre robuste en forme de T et peut gérer jusqu’à 150 lb d’équipement informatique. À 45 par 23 pouces, il est suffisamment compact pour s’adapter à la plupart des maisons ou des appartements tout en ayant suffisamment d’espace pour votre processeur et votre moniteur. L’une des raisons pour lesquelles c’est le meilleur bureau de jeu rose est le nombre d’add-ons que vous pouvez obtenir. Il existe des supports à engrenages, des plateaux de clavier et même des supports de moniteur compatibles.

Il existe de nombreuses fonctionnalités standard comme un porte-gobelet, un support de contrôleur et même un support de casque. Vous pouvez faire passer efficacement vos câbles à travers les œillets fournis, et il y a même un grand tapis de souris inclus. C’est l’un des meilleurs bureaux de jeu roses en raison de ses superbes fonctionnalités et des fonctionnalités disponibles.

Bureau de jeu Techni Sport

Image via Amazon

Le bureau de jeu Techni Sport adopte une approche différente d’un bureau de jeu. Il a deux niveaux pour que vous puissiez placer votre moniteur plus haut à vue. Il y a un cadre en acier robuste recouvert d’une finition antirouille et anti-rayures blanc poudre, tandis que les surfaces de jeu sont en stratifié rose pour le faire ressortir.

Le niveau inférieur a des mesures de 47 par 18,75 pouces, et le niveau supérieur est de 47 par 9,5 pouces, vous aurez donc toujours assez d’espace. D’autres fonctionnalités supplémentaires incluent le support pour casque et le porte-gobelet. Le bureau de jeu Techni Sport peut être différent des autres bureaux de jeu, mais il a beaucoup d’espace et une construction durable.

Édition E-WIN 2.0

Image via Amazon

L’édition E-Win 2.0 a un look accrocheur et une grande fonctionnalité. Les pieds sont en aluminium à haute résistance avec des supports supplémentaires pour la stabilité. Le haut mesure 46,2 sur 26 pouces, ce qui devrait être suffisant pour s’adapter à vos moniteurs et à votre processeur. L’avant a une petite découpe pour que vous puissiez vous rapprocher de l’action, et il a également une inclinaison de cinq degrés pour améliorer l’ergonomie

Ce bureau de jeu a tout ce dont vous avez besoin pour profiter Apex Legends comme un support de contrôleur de jeu, un support pour casque, un porte-gobelet et des œillets pour la gestion de vos câbles. L’une des meilleures caractéristiques est l’éclairage RVB de chaque côté. Il existe huit couleurs disponibles avec des préréglages tels que la commutation rapide, la commutation de dégradé et l’éclairage monochrome. L’édition E-Win 2.0 est un artiste polyvalent brillant qui vaut le détour si vous voulez un bureau de jeu rose.

Ultradesk Space XXL

Image via Amazon

Si un bureau rose complet est trop pour vous, l’Ultradesk Space XXL est peut-être ce dont vous avez besoin. La bordure rose et le grand logo rose offrent un contraste fantastique avec le cadre noir et il a l’air élégant. Ce bureau de jeu a les pieds populaires en forme de Z qui sont robustes et bien équilibrés. Il dispose également d’un espace de bureau massif avec un espace pour trois moniteurs.

Le bureau est entièrement recouvert d’un tapis de souris en fibre de carbone, parfait pour jouer à des jeux rapides comme Appel du devoir ou Fortnite. D’autres fonctionnalités intéressantes incluent un porte-gobelet, un crochet pour casque et un rack de contrôleur. Il y a aussi un panneau tactile pour contrôler l’éclairage RVB de chaque côté.

Bureau de jeu AutoFull rose

Image via Amazon

Le bureau de jeu Autofull Pink est magnifique en rose avec des accents blancs pour briser la couleur. Le haut de 48 x 29,5 pouces devrait être suffisant pour votre équipement, et il a également une découpe pour que vous puissiez vous asseoir plus près du moniteur et du clavier. C’est l’un des bureaux les plus stables que vous puissiez obtenir car les pieds en forme de K offrent une excellente répartition du poids.

Une fonctionnalité que vous ne voyez pas sur de nombreux autres bureaux de jeu est le chargeur sans fil. Il n’y a pas besoin de câbles supplémentaires lorsque vous pouvez simplement poser votre smartphone ou votre tablette sur ce bureau pour le charger. Un porte-gobelet, un crochet pour casque et un tapis de souris sont également inclus. Il y a aussi un éclairage LED en sept couleurs, mais ce n’est pas configurable.

Bureau d’ordinateur ALIPC

Image via Amazon

Le bureau d’ordinateur ALIPC est parfait pour les petites maisons et les bureaux en raison de sa taille compacte et de son excellente mobilité. Les roues lui permettent d’être roulé ou rangé à l’écart lorsqu’il n’est pas utilisé, et les multiples étagères signifient que vous pouvez avoir tout votre équipement dans un petit espace. Vous obtenez même une étagère séparée pour votre souris et votre clavier.

Il utilise un cadre en métal soudé réglable en hauteur pour convenir aux adultes et aux enfants. Chaque panneau est fabriqué à partir de particules de bois avec une finition rose brillante. La palette de couleurs rose et blanc est fantastique et ajoute à l’attrait de ce bureau utilitaire. Le bureau informatique ALIPC est cher, mais cela en vaut la peine si vous disposez d’un espace limité pour jouer à vos jeux.

Bureau de jeu d’angle Eureka L60

Image via Amazon

Si l’Eureka Ergonomic I1-S standard n’est pas assez grand pour vous, vous avez peut-être besoin de l’Eureka Gaming L-Shaped 60 ”Pinky. Il est disponible avec une forme en L gauche ou droite et a une vaste superficie de 60 par 43 pouces. Tout comme l’autre bureau Eureka, il peut être adapté à vos besoins grâce à des fonctionnalités optionnelles telles que les supports de processeur, les plateaux de clavier et les supports de moniteur.

Ce bureau de jeu possède également de nombreuses autres fonctionnalités exceptionnelles telles que l’armure de gestion des câbles sur les côtés, un support pour vos prises de courant et des œillets pour votre câblage. Vous obtenez également un tapis de souris rose de grande taille avec un motif de patte. L’Eureka Gaming L-Shaped 60 ”Pinky est un choix fantastique si vous avez besoin de beaucoup d’espace.