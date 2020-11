Les 7 meilleurs bureaux de jeu avec lumières LED

Après avoir dépensé beaucoup d’argent sur votre plate-forme de jeu et d’autres accessoires comme des casques et des chaises de jeu, vous ne devriez pas couper les coins ronds et utiliser un bureau bon marché. Un bureau de jeu adapté a suffisamment d’espace pour tout votre équipement et peut supporter tout le poids. Il doit également avoir une excellente qualité de fabrication pour durer des années.

Les meilleurs bureaux de jeu sont confortables pour s’asseoir pendant des heures à la fois, et beaucoup d’entre eux ont des accessoires comme des porte-gobelets et des supports pour votre casque et vos contrôleurs. Ils ont même des canaux pour faire passer vos câbles pour les garder cachés de la vue.

De nombreux nouveaux bureaux de jeu sont équipés d’un éclairage LED. L’éclairage crée une atmosphère détendue et a l’air fantastique. Certains bureaux peuvent même se synchroniser avec votre étui, vos souris ou tout autre matériel.

Voici sept des meilleurs bureaux de jeu avec des lumières LED.

Image via Amazon

Le Lian Li DK-04X est à la fois un étui de jeu et un bureau de jeu. Tous vos composants se trouvent sous la table et vous pouvez choisir s’ils sont visibles ou non en appuyant simplement sur un bouton. En tant que boîtier, il dispose de quatre ventilateurs avant et arrière de 120 mm. Il y a aussi de l’espace pour le refroidissement liquide et jusqu’à 10 baies de disque dur.

Ce bureau est fabriqué en aluminium léger et est réglable électriquement en hauteur entre 685 et 1175 mm. Le plateau est fait d’une grande feuille de verre trempé pour montrer votre carrure. Si vous préférez cacher votre câblage, vous pouvez appuyer sur un bouton et le verre trempé se givre. Il y a des boutons dédiés pour le ventilateur et l’éclairage RVB, et il a des ports USB intégrés, y compris un port USB-C. Les LED sont limitées et confinées à la zone des boutons, mais vous pouvez ajouter un kit d’éclairage avec compatibilité RVB.

Image via Amazon

L’Eureka Ergonomic Z60 est beaucoup moins cher et se présente dans le design populaire en forme de Z. Une des meilleures choses à ce sujet est la conception modulaire. Il dispose d’une liste étendue de pièces compatibles telles que les supports pour deux écrans, les plateaux de clavier et les supports de processeur afin que vous puissiez le personnaliser selon vos besoins. À 60 pouces de largeur et 24 pouces de profondeur, il offre plus d’espace pour votre équipement que la plupart des bureaux de jeu.

Le dessus du bureau a une finition en fibre de carbone attrayante, et il y a également des œillets intégrés pour faire passer vos câbles. La conception en forme de Z a intrinsèquement un excellent équilibre, mais les pieds sont toujours réglables. Les côtés gauche et droit présentent un éclairage RVB à six couleurs dans un design attrayant. L’Eureka Ergonomic Z60 est l’un des meilleurs bureaux de jeu avec éclairage LED, mais il n’est pas bon marché.

Image via Amazon

Le Thermaltake Level 20 Battlestation est un autre bureau de jeu massif avec suffisamment d’espace pour votre processeur, votre moniteur et tous vos autres appareils. Il dispose d’un réglage électrique de la hauteur avec un système de levage silencieux à deux étages. Il peut s’ajuster entre 27,5 et 43,3 pouces à l’aide des boutons de montée et de descente, et il existe également quatre paramètres de mémoire de hauteur.

Ce bureau de jeu a également une surface massive de 64,9 pouces de largeur et 29,5 pouces de profondeur et peut supporter des charges allant jusqu’à 330 livres. Il y a aussi un tapis de souris en tissu pleine surface pour obtenir le meilleur suivi lors de la lecture Appel du devoir ou Apex Legends. La BattleStation Level 20 dispose même d’un éclairage RVB sur les bords avec 20 zones d’éclairage programmables. Il peut fonctionner avec d’autres produits Thermaltake comme les casques et les étuis, et il est également compatible avec Alexa.

Image via Amazon

Le Cougar Mars est un autre fantastique bureau de jeu au design fonctionnel. Le cadre est en acier à haute résistance et vous pouvez régler manuellement la hauteur entre 750 et 850 mm. Le plateau est en plastique avec un effet fibre de carbone et une surface massive pour plusieurs écrans. Quelques touches qui le distinguent des autres bureaux de jeu sont la façade incurvée qui vous permet de vous asseoir plus près et la petite découpe arrière qui vous permet de faire passer vos câbles si le bureau est contre le mur.

Ce bureau de jeu dispose également d’un support de commande sur le côté droit avec des ports USB et le bouton d’alimentation, tandis que le côté gauche a un contrôleur pour les prises audio. Les deux ont des connexions SATA et se connectent aux en-têtes internes de votre PC. Des bandes RVB sont compatibles avec Asus Aura, MSI Mystic Light et la plupart des applications grand public le long de la largeur de chaque côté.

Image via Amazon

Le bureau Vanspace de 47 pouces est plus petit que les autres bureaux que nous avons mentionnés et pourrait être mieux pour les petits appartements et les maisons. Bien qu’il soit petit, il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour le faire ressortir. Le dessus en fibre de carbone a deux passe-câbles, et il y a aussi un crochet pour casque et un porte-gobelet. Un tapis de souris lavable gratuit est jeté pour faire bonne mesure.

Ce bureau de jeu a des pieds en forme de Z avec des supports de stabilisation et des pieds réglables. La surface mesure 47,2 pouces de long et 25,2 pouces de large. Vous obtenez également une boîte de rangement et deux plateaux de gestion des câbles. Il y a des bandes en plastique sur toute la largeur des deux côtés avec un éclairage RVB à six couleurs. Le Vanspace 47 pouces est considérablement moins cher que les autres bureaux de jeu de cette liste, mais est parfait pour se détendre et jouer Overwatch ou Fortnite.

Image via Amazon

À seulement 45 pouces de largeur et 29 pouces de profondeur, l’Atlantic Viper 3000 est plus petit que tout autre bureau de cette liste, mais il est robuste et élégant. Le dessus a une finition satinée, de sorte que votre souris glisse facilement lors de la lecture League of Legends, et les jambes ont un design en forme de X avec des renforts supplémentaires.

Ce bureau de jeu a également une découpe à l’avant pour vous permettre de vous rapprocher, et il y a même un porte-gobelet, une fente pour téléphone et un crochet pour casque. Une station d’alimentation avec trois ports USB 3.0 est également incluse afin que vous puissiez charger vos appareils. Il y a 48 LED bleues sur les côtés et à l’arrière du bureau, mais elles ne sont pas compatibles RVB. L’Atlantic Viper 3000 a des fonctionnalités fantastiques et vaut le détour si vous voulez un bureau de jeu compact.

Image via Amazon

Le bureau de jeu RVB E-Win 2.0 Edition a un design simple mais fonctionnel. Il a deux pieds en aluminium avec des supports supplémentaires pour augmenter la stabilité. Ils sont réglables en hauteur et l’éclairage RVB sur le côté est une touche brillante. Le dessus mesure 48 par 27 pouces et a une texture en fibre de carbone avec des points réflexifs pour faciliter le suivi de votre souris.

Ce bureau de jeu est également livré avec des œillets de gestion des câbles et un rack de contrôleur de jeu. Sa caractéristique la plus impressionnante est le chargeur sans fil, qui ne se voit pas sur de nombreux autres bureaux de jeu. Outre les pieds, une bande RVB descend le long du côté du bureau avec un contrôleur pour basculer entre les modes d’éclairage.