Les 7 meilleurs accessoires PS5 que vous pouvez acheter maintenant

Ainsi, la PlayStation 5 est enfin arrivée. Alors que vous déballez avec impatience votre nouvelle console, vous vous demandez peut-être comment améliorer un peu l’expérience. Ce dont vous avez besoin, mon ami, ce sont des accessoires pour votre PS5.

Il existe de nombreuses façons d’améliorer votre expérience en dehors de ce que vous obtenez dans la boîte. Voici quelques-uns des meilleurs accessoires pour donner à votre PlayStation 5 ce coup de pouce supplémentaire.

Si vous souhaitez garder vos contrôleurs DualSense à pleine charge, le support de charge vertical MENEEA est juste le ticket. Vous voyez, ce n’est pas seulement un support de chargement. Oh non, monsieur. Ce support de chargement dispose d’un renfoncement pour que votre PS5 puisse s’asseoir, avec des ventilateurs de refroidissement pour empêcher la surchauffe des intérieurs délicats de votre PlayStation.

Un petit support rétractable astucieux est également inclus, capable de contenir 14 étuis de jeu. C’est bien. Parce qu’il est rétractable, cela signifie que vous pouvez l’utiliser avec l’édition standard PS5 et stocker vos jeux physiques.

Cependant, comme il est également compatible avec la version numérique de la console, vous pouvez faire glisser le rack dans son logement. De toute façon, vous n’avez pas besoin de stocker des étuis de jeu, car tous vos jeux sont numériques. Vous disposez également de trois ports USB à l’avant du chargeur. Ceux-ci ne sont pas recommandés pour le chargement, mais peuvent être utilisés pour connecter un clavier ou une souris.

SteelSeries est bien connu pour ses périphériques tiers de haute qualité. Le casque sans fil SteelSeries Arctis 7P est un exemple de leur savoir-faire exceptionnel.

Ils sont disponibles en trois couleurs: noir, qui correspondra à votre nouvelle Xbox Series X, si vous avez opté pour une console Microsoft; le blanc, qui comporte également des garnitures bleues, imitant les couleurs de la PS5; et Cyberpunk, qui a des circuits jaunes et noirs imprimés sur le côté, probablement pour refléter le prochain jeu Cyberpunk 2077.

Vous obtenez 24 heures de jus de cet ensemble, ce qui est suffisant pour une longue session de jeu. Le micro est vraiment agréable, car il est rétractable, vous pouvez donc le ranger lorsque vous n’utilisez pas le chat de groupe ou que vous ne jouez pas à des jeux multijoueurs.

Les SteelSeries sont parmi les meilleurs casques de jeu disponibles et, bien qu’ils représentent un investissement assez substantiel, ils vous récompenseront encore et encore avec une qualité sonore inégalée.

Vraisemblablement, à un moment donné, vous voudrez utiliser la fonction de lecture à distance de la PS5. Comme la lecture à distance fonctionne sur votre smartphone, vous voudrez peut-être envisager de prendre un support de téléphone. Le support de téléphone du contrôleur Orzly PS5 se clipse sur votre joypad DualSense, fournissant une pince pour que votre téléphone puisse s’asseoir en toute sécurité.

De toute évidence, cela signifie que vous pouvez emporter votre jeu où vous le souhaitez, à condition que vous disposiez d’une connexion Internet solide et stable. La lecture à distance est le moyen idéal d’emmener vos jeux en vacances avec vous, par exemple. Ensuite, vous pouvez vous amuser autour de la piscine ou sur la plage.

L’Orzly est principalement en plexiglas transparent, il n’obstruera donc pas la vue du charmant contrôleur DualSense qu’il couvre. La seule exception est le support arrière, qui est fait de plastique noir durable.

Pour être honnête, les écouteurs filaires offrent en général un son de meilleure qualité avec moins de latence que Bluetooth. Le contrôleur DualSense dispose d’une prise casque 3,5 mm, vous pouvez donc l’utiliser avec des écouteurs filaires.

Le casque EKSA Air Joy Pro 7.1 représente un excellent rapport qualité-prix. Il est peu coûteux mais riche en fonctionnalités, vous en obtenez donc beaucoup pour moins de dollars. La principale caractéristique d’EKSA avec ce casque est le son surround 7.1. Cela vous donne une plus grande conscience de votre environnement lorsque vous jouez à un jeu. Évidemment, cela vous sert un avantage lorsqu’il s’agit d’entendre une embuscade imminente dans le FPS de votre choix, par exemple.

Le casque Air Joy Pro 7.1 est également compatible avec d’autres appareils. Tant que vous pouvez le brancher via le câble USB ou casque fourni, vous êtes prêt à partir!

Si vous faites partie de ces personnes étranges qui sont tellement en colère contre les jeux vidéo que vous écrasez vos contrôleurs dans un accès de rage aveugle, vous devez protéger votre DualSense. Heureusement, vous pouvez obtenir une telle protection en utilisant l’un des étuis en silicone PS5 de DLseego.

Les boîtiers sont blancs et complèteront donc le coloris de votre contrôleur DualSense. Comme il est en silicone, il offre une adhérence supplémentaire. Donc, si vous êtes un idiot à la main maladroite incapable de toucher quoi que ce soit sans qu’il vole dans le sol le plus proche à une vitesse fulgurante, vous avez besoin de cette petite veste pour votre manette.

Le boîtier est également livré avec d’autres embouts en silicone. Cette fois, ce sont des poignées pour le pouce et la gâchette, ce qui signifie que lorsque vos mains transpirent leurs culs proverbiaux, vous pouvez toujours garder le contrôle de votre jeu.

Complétez votre décor et gardez votre plate-forme de jeu bien rangée avec le magnifique support pour casque en bois Samdi. Oubliez votre support d’écouteurs en plastique fragile ou cette horrible monstruosité en métal sur laquelle vous mettez votre casque à l’heure du coucher. Je veux dire, regarde ça.

Les courbes ergonomiques du Samdi lui donnent un aspect presque ornemental, si vous aimez les formes légèrement abstraites. Il est également disponible avec une housse en cuir (la variante bleue Cape Cod est tout simplement ravissante). Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est que Samdi commence à les fabriquer à partir de planches à roulettes recyclées et nous sommes sur un gagnant encore plus grand. Ce pli multicolore aurait l’air vraiment bien réutilisé comme support de casque.

Donnez à votre expérience FPS une longueur d’avance avec l’extension de manette PlayRealm FPS. Les prolongateurs sont livrés dans un paquet de deux (assez évidemment) et ils sont disponibles dans une gamme de couleurs, du vert toxique avec un symbole de danger biologique cool, au noir profond avec un très joli symbole Baphomet sur le cramoisi sanguin.

Ceux-ci ajoutent 10 mm supplémentaires à la hauteur de votre manette, offrant une visée plus précise dans les modes de tireur d’élite et mettant vos pouces sous moins de stress en termes généraux. Cela vous permet de jouer à plus de jeux que vous aimez, plus longtemps!

Les meilleurs accessoires PS5 pour vous

Évidemment, vous pouvez trouver des radeaux d’équipement supplémentaire si vous voulez passer du temps à le chercher. De plus, avec la capacité à venir d’étendre la mémoire interne de votre PS5, il y aura encore plus d’options disponibles pour les cartes M2, afin que vous puissiez améliorer encore plus votre expérience PlayStation. N’essayez pas de lancer une marque de façade PS5 tierce…

