Les 7 meilleures cartes graphiques à profil bas de 2020

Tous les joueurs n’ont pas besoin d’un PC à la pointe de la technologie qui utilise le matériel le plus puissant. Parfois, la taille compte, et la construction d’un PC compact peut être plus bénéfique que de se procurer une tour pleine taille empilée.

Les boîtiers PC plus petits offrent beaucoup moins d’espace de travail, et c’est là que les cartes graphiques à profil bas entrent en scène. Ils sont relativement plus minces et plus petits que les GPU classiques. Leur petite taille assure également un meilleur flux d’air pour votre système déjà minuscule, ce qui en fait un choix solide pour abaisser les températures globales.

Principalement en raison de leur taille, les cartes graphiques à profil bas consomment également moins d’énergie et ont tendance à être plus silencieuses. NVIDIA et AMD sont tous deux devenus bien meilleurs dans la gestion de la vitesse de leurs ventilateurs, et comme la plupart des cartes graphiques à profil bas comportent un seul ventilateur, vous ne réalisez peut-être même pas que votre PC est allumé.

Bien qu’il y ait une différence de performances significative entre les versions pleine et petite taille d’un modèle de GPU particulier, vous serez très bien en jouant à des jeux compétitifs comme VALORANT, CS: GO, Dota 2, League of Legends, ou même Fortnite. Ils coûtent également bien moins cher que les modèles pleine grandeur, ce qui les rend également économiques.

Choisir la bonne carte graphique à profil bas peut être difficile car le marché regorge de dizaines de versions différentes du même GPU. Nous avons examiné toutes les options viables actuellement disponibles et avons compilé la liste suivante afin que vous puissiez gagner du temps sur la recherche et vous occuper du jeu.

Ventilateur Super Twin Zotac GeForce GTX 1660

Les systèmes compacts peuvent facilement exécuter des jeux AAA à des fréquences d’images fluides si vous choisissez les bonnes pièces.

La version Zotac de la GTX 1660 est équipée de deux ventilateurs silencieux et d’une fréquence d’horloge de base de 1530 MHz. La vitesse d’horloge augmentera jusqu’à 1785 MHz sous une charge importante, et sa mémoire vidéo totale de 6 Go est l’une des plus élevées que vous trouverez dans une carte graphique à profil bas.

Le GPU craignant l’architecture Turing de NVIDIA consomme 125 watts de puissance et utilise un connecteur d’alimentation à huit broches. Si vous recherchez la meilleure carte graphique à profil bas absolu capable de fournir des fréquences d’images stables et fluides, ne cherchez pas plus loin qu’une variante GTX 1660 Super low-profile.

Si vous êtes curieux de connaître les capacités de ce GPU, les tests en laboratoire de PCMag ont montré qu’il pouvait atteindre plus de 300 images par seconde (FPS) sur CS: GO lorsqu’il est associé aux bons composants.

Taille estimée: 6,81 x 13,90 x 4,39 pouces

Ampli Zotac GeForce RTX 2060

Celle-ci peut sembler un peu plus haute que votre carte graphique moyenne à profil bas, mais elle est toujours plus courte qu’une 2080 TI.

Opter pour la version compacte du RTX 2060 de Zotac vous donnera probablement les meilleures performances graphiques de votre PC à petit facteur de forme, mais cela vous coûtera également le plus cher. Le RTX 2060 Amp dispose d’une vitesse d’horloge de base de 1365 MHz et peut évoluer jusqu’à 1800 MHz lorsqu’il est boosté. Dotée d’une mémoire vidéo de 6 Go, la carte ne consomme que 160 watts et utilise un connecteur d’alimentation à huit broches.

Malgré sa petite taille, le RTX 2060 Amp prend également en charge le lancer de rayons comme ses grands frères, mais son activation peut diminuer vos performances.

En ce qui concerne ses performances de jeu, la carte est plus que capable de pousser au-dessus de 100 FPS sur Far Cry 5 et 200 FPS sur Rainbow Six Siege en 1080p. Vos résultats peuvent cependant varier en fonction des autres pièces de votre plate-forme.

Taille estimée: 8,30 x 1,61 x 4,70 pouces

Gigabyte GeForce 1650 Super OC 4G

Bien que les deux premières entrées de notre liste soient deux des cartes graphiques à profil bas les plus puissantes que vous puissiez obtenir, elles peuvent être exagérées si vous ne jouez qu’à des jeux moins gourmands en ressources.

La version à petit facteur de forme de Gigabyte de 1650 Super a une vitesse d’horloge de base de 1740 MHz et peut se propulser jusqu’à 1875 MHz en cas de besoin. Il est livré avec 4 Go de RAM et Gigabyte recommande de le combiner avec une alimentation d’au moins 350 watts.

Avec le bon casting de soutien, la carte atteint plus de 250 FPS sur CS: GO et 60 FPS sur Grand Theft Auto V.

Compte tenu de son prix, Gigabyte GeForce 1650 Super OC 4G offre un excellent rapport qualité-prix, et il dispose également d’un DisplayPort, qui est de plus en plus rare de nos jours.

Taille estimée: 8,86 x 4,69 x 1,57 pouces

MSI Radeon RX 560 4GT LP OC

AMD donne à NVIDIA une course pour son argent lorsqu’il s’agit de cartes graphiques de grande taille. Mais en ce qui concerne les cartes graphiques à profil bas, dire que NVIDIA a une longueur d’avance sur son principal rival ne serait pas un euphémisme. Les options pour les cartes AMD à profil bas sont assez limitées et leurs performances pourraient gêner les fans de jeux AAA.

MSI Radeon RX 560 4GT LP OC est l’un des rares petits GPU d’AMD à envisager de le récupérer, et il est livré avec 4 Go de mémoire virtuelle. Avec ses vitesses d’horloge de base allant jusqu’à 1196 MHz, vous devriez être en mesure de dépasser les fréquences d’images lisses tout en jouant à des jeux compétitifs.

Un avantage significatif qu’il a est qu’il consomme beaucoup moins d’énergie que ses concurrents à 60W, mais MSI recommande toujours une alimentation qui délivre plus de 400 watts de puissance. La carte dispose de trois entrées DisplayPort, HDMI et DL-DVI-D.

En ce qui concerne les performances de jeu dans le monde réel, la carte peut produire plus de 30 FPS sur Shadow of the Tomb Raider dans des paramètres graphiques moyens. Bien qu’il puisse atteindre plus de 130 FPS sur Fortnite avec les paramètres les plus bas, vous pouvez toujours faire l’expérience de creux à environ 70 images si vous décidez d’atterrir dans une zone bondée.

Taille estimée: 6,10 x 4,40 x 1,50 pouces

MSI GeForce GTX 1050 TI 4G OC

Le 1050 TI est une génération derrière maintenant, mais cela ne signifie en aucun cas qu’il est obsolète. En fait, la sortie des cartes graphiques de Turing a fait baisser le prix de cette carte au point que vous pouvez facilement trouver des bonnes affaires. C’est un énorme avantage pour tous ceux qui se soucient du rapport qualité-prix qu’ils obtiendront avec leur GPU.

La MSI GeForce GTX 1050 TI 4G OC dispose de 4 Go de RAM virtuelle et d’une vitesse d’horloge de base de 1341 MHz. La carte peut s’élever à 1455 MHz sous une forte charge, ce qui est toujours inférieur à la plupart de ses concurrents. Cependant, ne vous laissez pas tromper, car ces valeurs sont plus que suffisantes pour jouer en 1080p.

Le point de vue de MSI sur la GTX 1050 TI 4G OC consomme 75 watts de puissance, mais vous devriez toujours viser un bloc d’alimentation capable de fournir une puissance supérieure à 300 pour être sûr.

Lorsqu’il est combiné avec des pièces adaptées aux jeux, le 1050 TI 4G OC peut pousser plus de 99 FPS sur des jeux comme Overwatch.

Taille estimée: 6,9 x 1,3 x 4,6 pouces

ASUS GeForce GT 1030 sans ventilateur GDDR5

Chaque joueur a des habitudes de jeu différentes. Certains aiment les jeux compétitifs, certains préfèrent les titres AAA et de nombreux joueurs aiment jouer à des jeux indépendants moins dépendants du matériel et aux anciens titres de la Nintendo Entertainment System (NES). Si vous appartenez à la troisième catégorie, vous pouvez vous en sortir avec des raccourcis que les autres joueurs ne peuvent pas essayer de réaliser dans leurs plates-formes.

La GeForce GT 1030 d’ASUS dispose d’un système de refroidissement passif qui réduit sa consommation d’énergie et son prix. Le GPU dispose de 2 Go de mémoire virtuelle et dispose de deux sorties HDMI et DVI-D. Il dispose d’une vitesse d’horloge de base de 1266 MHz, qui atteint un maximum de 1506 MHz et GT. La carte elle-même consomme 30 watts d’énergie, mais NVIDIA recommande un bloc d’alimentation de 300 watts, au moins pour éviter tout problème d’alimentation.

Bien que vous puissiez atteindre des images supérieures à 100 dans la plupart des jeux indépendants, la GT 1030 peut également produire des images stables entre 25 et 30 dans des jeux comme Battlefield V et Les ombres de Sekiro meurent deux fois.

Taille estimée: 6,80 x 2,70 x 1,50 pouces

ZOTAC Gaming GeForce RTX 2070 Super Mini

Si vous faites confiance à votre système de refroidissement, vous ne pouvez que tirer avantage de pousser votre plate-forme à ses limites. Alors que le RTX 2070 Super Mini peut être considéré comme de grande taille par rapport à ses concurrents, il est encore assez petit pour mériter la mini-balise dans son nom.

La GeForce RTX 2070 Super Mini de ZOTAC Gaming dispose de 8 Go de mémoire virtuelle GDDR6 et de quatre sorties. Trois DisplayPorts 1.4 et un slot HDMI devraient être plus que suffisants pour soutenir une configuration multi-moniteurs. La carte a une vitesse d’horloge de base de 1410 MHz et une vitesse d’horloge augmentée de 1770 MHz, ce qui la rend suffisamment puissante pour accomplir toute tâche lourde que vous pouvez lancer sur un PC de petit format.

Cette carte consomme environ 215 watts d’énergie et Zotac recommande une alimentation d’une capacité d’au moins 650 watts. Cette combinaison peut augmenter considérablement le coût de votre plate-forme, mais les performances ne poussent pas sur les arbres.

La GeForce RTX 2070 Super Mini de ZOTAC Gaming est plus que puissante pour dépasser 350 FPS en CS: GO et optimisera également vos fréquences d’images fluides dans les jeux AAA les plus récents.

Taille estimée: 8,25 x 4,96 x 1,61 pouces

Partager : Tweet