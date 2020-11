Les 7 meilleures alimentations SFX en 2020

Les alimentations SFX sont utilisées dans des boîtiers à petit facteur comme Micro ATX et Mini ITX pour alimenter la carte mère et d’autres composants. Ils sont plus compacts que les alimentations ATX classiques mais fournissent des sorties de puissance similaires.

Les blocs d’alimentation SFX étant plus petits, ils ont souvent des ventilateurs plus petits qui doivent travailler plus dur pour maintenir le refroidissement. Récemment, des alimentations sans ventilateur sont également devenues disponibles. Il est possible d’ajouter une alimentation ATX à certains boîtiers plus petits, mais les câbles de plus grande taille et plus longs peuvent prendre trop de place. Avoir moins d’espace signifie que votre ordinateur est plus chaud et il peut y avoir moins d’espace pour ajouter d’autres composants. De nombreuses alimentations SFX peuvent être ajoutées à un boîtier ATX à l’aide d’un support. Une alimentation plus petite signifie plus de place pour d’autres pièces.

Avec autant de blocs d’alimentation différents sur le marché, il peut être difficile de choisir le meilleur pour votre ordinateur. Nous avons dressé une liste des meilleures alimentations SFX pour votre construction à petit facteur.

Technologie SilverStone 800W SFX-L

Le Silverstone Technology 800W SFX-L est une véritable bête d’alimentation et peut gérer les constructions les plus exigeantes. Il émet 800 watts tout en restant relativement silencieux. Le ventilateur de refroidissement de 120 mm a un fonctionnement semi-sans ventilateur et ne tourne que lorsque cela est nécessaire.

Non seulement cette alimentation a une grande puissance, mais elle est incroyablement efficace. Il possède une certification 80 Plus Titanium, ce qui signifie qu’il fonctionne à 90% d’efficacité à 10% de charge électrique. La conception modulaire vous permet de connecter uniquement les câbles dont vous avez besoin pour gagner de la place. Tous les fils sont inclus dans la boîte, mais il n’y a pas d’adaptateur pour le monter sur un boîtier ATX. La technologie Silverstone 800W est l’une des meilleures alimentations SFX que vous puissiez obtenir, et le prix n’est pas mal.

Corsair Série SF SF750

Le Corsair SF750 est une alimentation haut de gamme avec un prix à la hauteur. Il pousse 750 watts et utilise des condensateurs électrolytiques durables pour améliorer sa fiabilité et sa durée de vie. Ce bloc d’alimentation est également certifié 80 Plus Platinum, ce qui signifie qu’il a une efficacité exceptionnelle allant jusqu’à 92%. Le grand ventilateur de 92 mm ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire, vous n’avez donc pas à l’entendre tout le temps. Il fait toujours un travail impressionnant, tout est cool.

L’un des avantages de cette alimentation est qu’elle peut également fonctionner sur un boîtier ATX. Il est livré avec des câbles modulaires plus longs pour s’adapter au boîtier le plus massif, et il est également livré avec le support d’adaptateur. Le Corsair SF750 offre des performances exceptionnelles et devrait être suffisant pour toute construction à petit facteur.

Seasonic Focus SGX-650

Le Seasonic Focus SGX-650 a une puissance de sortie légèrement inférieure mais offre toujours des performances impressionnantes. Il a une puissance de sortie de 650 watts et une certification 80 plus or, ce qui signifie qu’il fonctionne à 90% d’efficacité à 50% de charge du système. La conception modulaire le rend simple à utiliser et il est également livré avec tous les câbles standard, y compris le cordon d’alimentation CA, le connecteur ATX 24 broches et deux câbles SATA.

La protection thermique consiste en un ventilateur à roulement dynamique fluide de 120 mm qui génère moins de bruit et de vibrations que les ventilateurs à roulement à billes. Le Seasonic SGX-650 bénéficie également d’une garantie de 10 ans plus longue que la plupart de ses concurrents. Cela vaut le coup d’œil si vous avez un boîtier de petit facteur de forme, mais le connecteur EPS unique peut ne pas être compatible avec certaines cartes mères.

Technologie SilverStone SST-NJ450-SXL

La technologie Silverstone SST-NJ450-SXL est la solution parfaite si vous détestez le bruit des ventilateurs. Il n’a pas de ventilateur et est recouvert de dissipateurs thermiques à la place. Même sans ventilateur, il ne chauffe pas et ne perd pas de performances. Ce bloc d’alimentation a une puissance de 450 watts et est également livré avec une certification 80 Plus Platinum.

Comme prévu, il a une conception modulaire et est livré avec tous les câbles nécessaires, y compris le connecteur ATX 24 broches, deux connecteurs PCIe et un câble EPS. Cette alimentation est également livrée avec un support pour s’adapter aux boîtiers ATX, mais vous aurez besoin de nouveaux câbles car ceux fournis sont courts. Le NJ450-SXL est un choix fantastique car il est très silencieux. Son seul inconvénient est la courte garantie de trois ans.

Thermaltake Toughpower SFX 450W

Le Thermaltake Toughpower SFX 450W a la même puissance, mais est livré avec une garantie prolongée de sept ans par rapport aux trois ans du Silverstone NJ450-SXL. Il utilise un ventilateur intelligent conventionnel à température contrôlée de 80 mm avec un système hybride qui ne se déclenche que lorsque la charge est élevée. Ce système contribue à la durabilité à long terme et réduit le bruit.

Tous les câbles inclus sont plats et flexibles et peuvent facilement s’adapter dans de petits endroits. C’est génial d’utiliser la plaque d’adaptation et d’installer cette alimentation sur un boîtier ATX. C’est une excellente option si vous avez besoin de plus d’espace dans votre boîtier pour les cartes graphiques ou les systèmes de refroidissement. Le Toughpower SFX 450W vaut le coup d’œil si vous avez un boîtier compact, mais il peut devenir bruyant lorsqu’il est sollicité.

EVGA SuperNOVA 550 GM

L’EVGA SuperNova 550 GM a une excellente qualité de fabrication et fera un travail incroyable pour alimenter votre carte mère et d’autres composants. Il a une sortie décente de 550 W, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des petites cartes mères. Le ventilateur de 92 mm utilise une conception à double roulement à billes et est très silencieux par rapport à de nombreux concurrents. Il a un mode Econo et ne démarre que si la charge est supérieure à 30%. Cette alimentation a une cote d’efficacité de 80 or qui n’est pas la meilleure mais suffisante.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, il utilise des composants de qualité supérieure, et même le corps extérieur est solide. Tout comme les autres blocs d’alimentation de cette liste, il a une conception modulaire et est livré avec tous les câbles et un adaptateur ATX inclus. Le SuperNova 550 GM offre des performances globales exceptionnelles, mais n’est livré qu’avec un seul connecteur EPS.

Corsair Série SF SF600

Le Corsair SF600 est le petit frère du SF750. Il a une sortie de 600 watts et utilise plusieurs des mêmes composants comme le ventilateur de 92 mm et les condensateurs japonais. Le SF600 est peut-être moins cher, mais il est tout aussi efficace et possède une certification 80 Plus Platinum.

Il y a une différence de prix assez importante entre les deux, et le SF600 pourrait être une meilleure option si vous n’avez pas besoin de autant d’énergie. Inclus dans la boîte sont les câbles gainés et le support pour les boîtiers ATX. Le Corsair SF600 vaut le coup d’œil si vous voulez une alimentation de qualité sans trop payer.