Les 6 meilleures pièces du Mondial 2020

Pour les plus passionnés League of Legends fans, le Championnat du Monde est le joyau de la couronne de chaque année. Même si ce n’est pas une fête nationale, c’est quand même le cœur des téléspectateurs qui bat le plus vite.

Les ligues nationales sont devenues beaucoup plus difficiles au fil des ans, mais vous ne pouvez pas nier que des étincelles supplémentaires de passion pénètrent dans l’atmosphère lorsque des droits de vantardise internationaux et une cagnotte importante sont introduits dans l’équation.

Bien que chaque production de Worlds soit mémorable à sa manière, seuls quelques instants prennent leur place dans les livres d’histoire. Tout le monde se souviendra du vainqueur et des équipes qui ont abandonné de manière inattendue le tournoi, mais certaines parties méritent également leur propre reconnaissance. Outre les intrigues et les rivalités, les meilleurs moments Ligue des détails plus fins et rappelez aux fans à quel point un jeu est incroyable.

Considérant que chaque joueur participant au Mondial 2020 s’est avéré être l’un des meilleurs dans leurs positions respectives, l’ betaion «surpasser votre adversaire» devient encore plus intimidante. Les joueurs les plus doués mécaniquement de Ligue ne vous attendez jamais à être surpassé, mais il est parfois impossible de contrer un joueur qui brille simplement.

Voici les meilleurs moments du Mondial 2020 dont on se souviendra pour les années à venir.

Suning affirme sa domination en prenant le contrôle de la jungle ennemie

Jungling peut sembler mouvementé dans la file d’attente en solo, mais c’est un bain de sang absolu dans la scène professionnelle. Chaque jungler cherchant à mettre l’adversaire sur le pied arrière, aucun camp dans la jungle n’est à l’abri du vol.

Seulement trois minutes après le troisième match entre Suning et Top Esports en demi-finale, le SofM de Suning, sur Shen, a décidé de revendiquer le côté ennemi de la jungle. Avec un avantage de niveau sur Lee Sin, Shen a tenté de voler le Gromp de Lee. Étant donné que Lee devait frapper tôt pour retrouver sa santé, SofM a facilement pu prendre le camp pour lui-même.

Le combat s’est rapidement intensifié après que Shen ait volé le Gromp, cependant, et le laner supérieur de Suning a commencé à pousser la tour. Renektron et Lee Sin de TES se sont soudainement retrouvés piégés et Suning les a terminés avec un double meurtre sans aucune victime.

Combien pouvez-vous tirer de plus d’un seul Rift Herald?

Le Rift Herald est l’un des objectifs les plus négligés Ligue. Alors que la plupart des junglers dans les jeux réguliers s’assurent de le tuer avant qu’il ne quitte la fosse, une bonne partie d’entre eux ne l’utilisent pas correctement. Un Rift Herald au bon moment peut mettre fin aux parties – et c’est essentiellement ce qui se passe dans cette pièce.

DAMWON Gaming a suivi un Rift Herald après 18 minutes de jeu après avoir obtenu la tour médiane et a décidé de capitaliser sur leur avance majeure contre G2 lors du quatrième match des demi-finales. Le G2 avait désespérément besoin d’un peu de répit dans le dernier match de la série, car les Européens avaient besoin de beaucoup plus de temps pour compenser la différence d’or qu’ils ont rencontrée.

Shelly avait d’autres plans, cependant, et DWG a réussi l’une des attaques du Rift Herald les plus bien exécutées de 2020. Le Rift Herald était assis à 59 points de santé après avoir traversé la ligne d’inhibition de G2, mais DWG n’a pas permis à G2 de remporter la finale. frappé. Il a même reçu une charge finale sur l’une des tourelles du Nexus avant que Caps ne flanque derrière les lignes ennemies pour l’abattre.

Shelly a été vengée quelques secondes après puisque DWG n’avait plus besoin d’aide pour conclure le match.

L’appel du rideau de Jhin vient d’un angle inattendu

Le titre de ce clip révèle que Jhin est la star de la pièce. Une bagarre a éclaté au début avec lui nulle part pour être vu, mais gardez les yeux sur la mini-carte et portez une attention particulière aux mouvements de Jhin.

Après une défaite serrée lors du premier match contre JD Gaming en quarts de finale, il semblait que Suning n’était pas du tout affecté mentalement. L’équipe jusqu’à la table était sur le point de conclure un match raisonnablement unilatéral lorsqu’un combat a éclaté dans la voie du bas.

Quatre champions de Suning accaparaient deux joueurs du JDG, seulement pour qu’ils se replient dans la sécurité de leur tour. Aucune tour n’est à l’abri lorsque vous êtes contre Suning, cependant, et huanfeng a soudainement utilisé l’ultime de Jhin depuis la base ennemie.

Personne ne ferait attention s’il se rendait simplement au combat pour potentiellement décrocher quelques balles et un collet. Mais huanfeng a décidé de faire un effort supplémentaire pour s’assurer que JDG n’avait pas de sortie. Étant donné que trois champions du JDG avaient déjà été choisis avant cet engagement, entrer dans la base ne posait aucun danger pour le Jhin de huanfeng.

Le flanc d’une vie

Flanquer dans les jeux de tir à la première personne (FPS) a tendance à être assez gratifiant car les joueurs n’ont pas d’yeux derrière la tête. C’est une manœuvre qui nécessite beaucoup plus de réflexion et de planification dans les MOBA, car le meilleur Ligue les équipes ne laissent pas toujours un angle mort derrière elles lorsqu’elles entrent dans un combat.

Au cours de la phase de groupes du Mondial 2020, le top laner de DAMWON, Nuguri, a pris le PSG Talon au dépourvu avec Kennen pour le forcer à se battre dans lequel il envisageait de se retirer.

La bataille pour le Cloud Dragon se transformait en un combat avec Nautilus du PSG voyant lentement sa santé s’amoindrir. Réalisant qu’il entrait dans une bataille défavorable, le PSG se préparait à réduire ses pertes et à passer à autre chose avant que Nuguri ne se présente.

Sautant directement de l’ombre, Kennen de Nuguri a transformé une impasse en un essuyage d’équipe. Aussi légendaire que soit son embrayage Kennen Ultimate, son équipe n’était pas assez rapide pour suivre son exemple et il a presque été éliminé après avoir tué Kindred.

Nuguri a utilisé l’échappement sur Kindred avant de pouvoir lancer une dernière attaque automatique, ce qui a fait une différence significative dans cette fraction de seconde. Il a également esquivé un Lulu Q avec un sablier de Zhonya au bon moment.

Boom va la dynamite

Jouer à Gangplank à un niveau élevé peut être similaire à la maîtrise des échecs 3D. Chaque fois que vous placez un tonneau, vous devrez prédire le prochain mouvement de votre ennemi pour décider où placer le suivant.

Cela ne s’applique pas à la situation de Bin lors du bris d’égalité de la phase de groupes de Suning contre G2, cependant. G2 essayait simplement de battre en retraite après avoir sécurisé l’âme infernale. Étant donné que l’équipe était derrière environ 7 000 médailles d’or et que c’était la 43e minute du match, c’était une réalisation remarquable en soi.

Leurs efforts et leurs rêves ont été soudainement anéantis par Suning’s Bin, qui s’est téléporté sur la voie du bas entre-temps. Il a simplement supprimé Caps, Perkz et Jankos de la carte avec un ultime bien placé et quelques barils.

La pièce d’Evelynn trop rapide pour l’œil humain

Il peut être impossible de voir tout ce qui se passe autour de la carte dans un Ligue rencontre. Certaines micro-pièces se développent en quelques millisecondes, ce qui signifie que les téléspectateurs peuvent facilement les manquer. Bien que la lecture micro dans ce clip fasse référence à un ADC en un seul coup, nous ne l’avons jamais vu faire cela rapidement et proprement.

Pendant la phase de groupes du Mondial 2020, TSM et Fnatic étaient dans un match serré avec des décomptes de tuer et de tour similaires. Alors que le jeu passait de plus en plus dans un état passif-agressif avec Fnatic poussant les tours supérieures et médianes, TSM a pris son temps pour sécuriser plus de fermes. Au moins, cela ressemblait à leur plan jusqu’à ce que Evelynn de Selfmade tire avec désinvolture le Senna de Doublelift à travers un mur derrière leur tour de niveau deux.

Les junglers et les joueurs de soutien de TSM n’étaient qu’à quelques pas de l’action, ce qui signifie que tout s’est passé si vite qu’ils n’ont pas eu une seconde pour réagir. Les caméras des joueurs ne montrent aucune réaction après le jeu, mais le silence et le choc que Biofrost et Doublelift ont ressentis peuvent être lus sur leurs visages.

