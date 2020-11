Les 5 meilleurs sacs à dos pour ordinateur portable de jeu

L’un des meilleurs aspects de l’achat d’un ordinateur portable de jeu par rapport à un ordinateur de bureau est la portabilité. Bien qu’avoir une machine de bureau puissante soit génial, vous ne pouvez pas exactement emballer votre moniteur et votre bureau dans un sac à dos et aller jouer à un événement LAN au centre-ville.

Lorsque vous transportez votre ordinateur portable de jeu, vous voulez évidemment le garder en sécurité dans un sac à dos solidement construit. Mais les ordinateurs portables de jeu sont plus grands que votre ordinateur portable moyen en raison de leurs cartes graphiques dédiées. Ils sont également plus lourds, ce qui peut rendre difficile la recherche du bon sac.

Heureusement pour les joueurs en déplacement, un bon nombre de sacs ont été lancés au cours des dernières années, promettant de répondre aux besoins des propriétaires d’ordinateurs portables de jeu partout dans le monde. Voici quelques-uns des meilleurs sacs à dos sur le marché qui peuvent vous aider à transporter votre ordinateur portable de jeu d’une manière sûre, confortable et, dans certains cas, même élégante.

Sac à dos Targus x SteelSeries Sniper

Image via Steel Series

Le sac à dos de jeu Targus x Steel Series Sniper est un sac à dos en polyester de 26 litres capable de transporter des ordinateurs portables mesurant jusqu’à 17,3 pouces. Ce sac à dos est explicitement conçu pour les joueurs qui doivent emmener leur configuration sur la route.

La pochette dédiée pour ordinateur portable est très rembourrée et suffisamment grande pour la plupart des ordinateurs portables de jeu et même certaines consoles de jeux. Le compartiment avant du sac comprend des poches et des pochettes dédiées conçues pour ranger les claviers, les souris, les contrôleurs et les écouteurs. Il y a même une pochette cachée dans le rembourrage arrière pour vos objets de valeur et un porte-bouteille d’eau sur le côté.

Image via Steel Series

Le sac est également conçu pour durer. Les matériaux sont tous de haute qualité et les bretelles comportent un rembourrage aux épaules et au dos pour assurer le confort de l’utilisateur. Bien que le sac ne soit pas fait de matériaux imperméables, Targus a inclus une housse résistante à l’eau avec sa propre poche dédiée pour garder votre équipement en sécurité les jours de pluie. Si vous voyagez avec beaucoup de vos périphériques de jeu et que vous vous souciez de les garder en sécurité, ce sac devrait faire un travail décent.

Sac à dos pour ordinateur portable Alienware Vindicator

L’Alienware Vindicator est un sac en nylon disponible en versions 18,4 pouces et 14,1 pouces. Ce sac à dos est construit comme un réservoir et présente un extérieur résistant à l’eau et à l’écrasement à l’avant. À l’intérieur, il y a beaucoup de place pour les ordinateurs portables de jeu de toutes tailles si vous achetez la version plus grande. La conception des compartiments intérieurs est plutôt basique, mais elle fait le travail. Le sac comporte trois compartiments standard et quelques pochettes et poches plus petites, bien qu’il soit livré avec très peu d’options d’organisation à l’intérieur des compartiments principaux.

Bien que l’intérieur du sac ne soit pas particulièrement inspirant en ce qui concerne sa conception organisationnelle, vous achetez ce sac pour sa qualité de fabrication. Ce pack comprend un dos rembourré de haute qualité et des bretelles rembourrées et les matériaux résistants à l’écrasement et à l’eau offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire que votre ordinateur portable et vos périphériques de jeu coûteux sont en sécurité dans votre sac.

Sac à dos blindé Lenovo Legion II

Le sac à dos blindé Lenovo Legion est un sac en polyuréthane résistant à l’eau qui peut contenir des ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces de diamètre. Le principal argument de vente du sac est son bouclier avant moulé en EVA qui fournit un bouclier littéral pour protéger votre ordinateur portable et votre équipement de jeu contre l’écrasement ou l’endommagement. Le bouclier fonctionne de manière très similaire à l’avant renforcé du Vindicator. En plus de cela, le tissu résistant à l’eau garantit que l’humidité n’est pas non plus une menace pour votre équipement.

À l’intérieur, le sac à dos comporte deux compartiments principaux. Le premier compartiment est la housse pour ordinateur portable, qui est légèrement plus petite que l’Alienware Vindicator, mais devrait toujours s’adapter à la plupart des ordinateurs portables de jeu. Le compartiment avant comprend des poches et des pochettes pour vos écouteurs, souris, claviers et contrôleurs. Cette section est conçue pour vous permettre d’organiser votre équipement afin qu’il soit facile à retrouver plus tard.

Le sac à dos pour ordinateur portable Mobile Edge x Razer Tactical

Le sac à dos pour ordinateur portable Mobile Edge x Razer Tactical est fait de nylon balistique 1680 et peut contenir un ordinateur portable de jeu de 17 pouces. En plus du matériau résistant à l’eau dans lequel il est fabriqué, le sac est également livré avec une housse de pluie intégrée. En conséquence, ce sac à dos est très résistant et devrait durer de nombreuses années.

Comme certains des autres produits de cette liste, ce sac à dos de jeu présente un design à trois compartiments. À l’arrière, il y a la pochette pour ordinateur portable, qui est fortement rembourrée pour la protection de l’ordinateur. Le compartiment central offre beaucoup d’espace pour le matériel et un support de casque unique qui protégera la forme de vos écouteurs pendant le transport mieux que les autres sacs de cette liste.

L’élément le plus unique de ce sac à dos est peut-être sa pochette avant très organisée, qui vous offre un espace spécialement conçu pour stocker vos clés, clés USB et plus encore dans un endroit facilement accessible. La poche frontale facile d’accès fait de ce sac le sac le plus pratique de cette liste pour faire un voyage.

Sac à dos pour ordinateur portable MSI Urban Raider Gaming

Si vous recherchez une option plus décontractée, ne cherchez pas plus loin que le sac à dos pour ordinateur portable MSI Urban Raider Gaming. Ce sac en polyester à la mode est disponible dans un moyen et un grand. La version plus grande peut transporter des ordinateurs portables jusqu’à 17 pouces. Le sac est classé IPX2 pour la résistance à l’eau, mais l’Urban Raider est également livré avec une housse de sac de pluie, juste au cas où vous voudriez une couche de protection supplémentaire.

Cet Urban Raider est petit et simple par rapport à certains des autres packs de cette liste. En ce qui concerne les compartiments, il ne comprend que la pochette pour ordinateur portable, une grande poche avant et deux porte-bouteilles. Ce que ce sac manque d’utilité, il le compense avec style. Bien qu’un sac comme le Lenovo Legion puisse garder votre équipement un peu plus sûr, en raison de sa conception solide comme le roc, vous n’aurez certainement pas l’air aussi élégant lorsque vous l’utilisez. Le sac de MSI est une excellente option pour ceux qui veulent transporter leur équipement sans attirer l’attention sur leur sac à dos de jeu.

Partager : Tweet