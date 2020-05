Les 5 meilleurs films hantés à regarder sur Netflix!

Top 5 des films hantés à regarder sur Netflix

1. Sinistre

Il y a très peu de films qui vous attirent ou vous emmènent dans la scène pour vous faire ressentir le film. Il est unique en son genre dans lequel vous aimerez vivre les scènes et pourriez même vous retrouver sans sommeil toute la nuit.

Le réalisateur du film est Scott Derrikson et la merveilleuse distribution qui l’a rendu naturel. Ethan Hawke, Juliet Rylance, James Ransone, Michael Hall D’Addario et Clare Foley. L’histoire parle d’une romancière criminelle Elison Oswalt, qui avec sa famille se déplace dans une maison hantée.

Les anciens propriétaires de la maison ont été assassinés d’une manière cruelle. Ellison obtient une boîte avec une bobine qui présente la mauvaise action de Bughuul. L’histoire est fondamentalement un mystère hanté qui devait être résolu mais se termine avec la mort d’Ellison Oswalt et de sa famille.

2. 13 péchés

Le film est réalisé par Daniel Stamm et est sorti en 2014. Il peut s’agir d’un mix and match de divers autres films hantés qui ont été réalisés avec beaucoup plus de précision. Mais l’humour et la comédie ajoutent de la saveur au film.

Le film parle d’un appel énigmatique, déclenche une série de dangers risqués pour Elliot, un représentant des ventes de karma. Le jeu garantit des récompenses croissantes pour avoir terminé 13 courses, toutes plus viles que les précédentes. Ce film devrait être un incontournable dans votre liste car il y ajoute quelques saveurs supplémentaires.

3. Insidieux

C’est l’un de ces films qui ne vous laisse pas dormir. J’ai vu les anciens combattants de l’établissement James Wan et Leigh Whannell group avec l’auteur / directeur de l’activité paranormale.

Oren Peli pour donner à l’histoire de maison fréquentée reconnaissable un nouveau rapport énergisant avec cette histoire d’une famille qui emménage dans une vieille maison et commence à spéculer. Ils sont attaqués par des pouvoirs surnaturels lorsque leur jeune enfant tombe mystérieusement dans une profonde inconscience.

En tant que tuteurs dévoués, Josh (Patrick Wilson) et Renai (Rose Byrne) se battent vainement pour révéler le conducteur sous-jacent de la condition de leur enfant. La pression de la circonstance commence pas à pas à affecter négativement leur relation autrefois solide.

Par la suite, lorsque l’obscurité tombe et que les fantômes semblent se connecter pour eux depuis l’ombre, les gardiens surpris reconnaissent. Ils gèrent des pouvoirs en dehors de la capacité humaine à comprendre. Cela devrait être l’un des incontournables de votre liste.

4. La perfection

L’histoire montre le côté obscur d’un génie musical qui a trouvé un enfant avec une expertise en violoncelle. Ils retournent dans leur ancienne école privée où ils voient que son professeur est avec un autre élève. Commence une gamme triangulaire d’émotions entre les trois qui passe par de nombreux rebondissements.

La perfection a un casting incroyable d’Allison Willams, Steven Weber et Logan Browning. Ce film est un incroyable mélange d’horreur avec une relation triangulaire.

5. Train pour Busan

Il y a des films incroyables sur Netflix dans le genre d’horreur mais c’est l’un de son genre. Il est dans la liste en raison de son incroyable édition de visuels et de ses effets visuels.

L’épidémie de zombies d’horreur vous maintient au bord du gouffre pour savoir ce qui se passe ensuite. L’histoire parle d’une fille dont les parents sont séparés et elle veut rendre visite à sa maman pour son anniversaire.

Le protagoniste est un bourreau de travail qui est très égocentrique et méchant. Alors qu’ils se rendent à Busan via un train, une série d’incidents se produisent en raison de l’épidémie de zombies dans la ville. C’est l’un des meilleurs films que vous devriez regarder si vous ne le faites pas.