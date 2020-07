Les 5 meilleurs films de Dr.Seuss, classés

3. Les 5 000 doigts du Dr T (1953)

En dehors de, peut-être, Le chat au chapeau, c’est probablement le titre auquel vous vous attendiez le moins, car vous n’en avez probablement jamais entendu parler auparavant. Cela est tout à fait compréhensible compte tenu de la mauvaise réception initiale et des retours au box-office lamentables de Les 5000 doigts du Dr T, dans lequel un jeune étudiant de piano réticent (Tommy Rettig) rêve éveillé, il est l’un des 500 garçons réduits en esclavage pour jouer les noirs et blancs à vie par un professeur de musique fou (Hans Conreid). Cependant, ce film, tiré du seul scénario de long métrage que le Dr Seuss ait jamais écrit, doit être noté et honoré pour sa musique nominée aux Oscars et son concept extrêmement unique, en plus d’être l’une des premières tentatives majeures de traduire le vision surréaliste de l’auteur dans un cadre d’action en direct.