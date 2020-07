Les 5 meilleures performances dans les films de guerre

Les films de guerre, l’un des genres cinématographiques les plus durables, sont, au mieux, un moyen pour le civil moyen de se faire une idée et une compréhension de certains des moments les plus traumatisants et les plus dévastateurs de l’histoire. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas être divertissants, mais les films les plus savoureux et les plus utiles ont pour but d’informer, ainsi que de faire passer quelques heures à l’extérieur.

Avec un tel poids derrière eux, il n’est pas surprenant que le genre ait permis aux acteurs de monter de très belles performances. Depuis qu’il existe des films, il y a eu des films sur la guerre, et des personnages réels aux nouvelles créations, des anges aux démons, des colonels aux grognements, les acteurs ont eu de nombreuses occasions de faire leur travail avec beaucoup d’efficacité – et souvent l’or de l’Académie.

Il n’y a guère de guerre qui n’ait pas été immortalisée sur pellicule, même si certaines se sont révélées plus cinématographiques que d’autres. La guerre, comme on dit, c’est l’enfer, mais elle est pleine d’histoires et de moments importants qui doivent être racontés, et ces acteurs ont contribué à les raconter.

Robin Williams, Good Morning Vietnam

La première représentation de Robin Williams véritablement saluée par la critique était un rôle qui lui convenait parfaitement. Adrian Cronauer, un vrai DJ des forces armées et auteur de Good Morning, au Vietnam, est l’énergie personnifiée, un bavardage rapide et un spectacle invétéré, mais avec beaucoup de cœur aussi. Personne d’autre que Williams n’aurait pu faire ce travail aussi bien.

Le comédien a beau être grinçant, il est parfaitement utilisé ici. On n’a pas l’impression que Williams essaie d’enfoncer un chausse-pied dans ses absurdités, cela correspond tout à fait au personnage. Cronauer est le bouffon de la cour, le seul homme capable de dire la vérité au milieu de la confusion et du chaos de la guerre du Vietnam.

Une première nomination aux Oscars pour Williams a couronné cette sortie pour l’ancienne star de sitcom et levez-vous. Sa carrière a été brillante, mais il est probable qu’il n’y a jamais eu de rôle aussi bien adapté à son talent et à son personnage, d’autant plus impressionnant que le rôle était basé sur une personne réelle.