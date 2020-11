Les 5 joueurs les plus mémorables de Rekkles pendant son séjour sur Fnatic

Star ADC Rekkles a quitté Fnatic plus tôt dans la semaine pour rejoindre G2 Esports après avoir été le joueur de franchise de l’organisation pendant près de 600 matchs. Bien que Rekkles soit l’un des bot laners les plus talentueux d’Europe League of Legends scène n’a jamais produit, c’est son désir sans fin d’être le meilleur qui le distingue des autres joueurs.

À partir de 2015, il n’y a pas eu une seule saison qui n’ait été gagnée ni par Fnatic ni par G2. Les deux équipes se sont poussées pour être meilleures à chaque séparation, et les deux équipes avaient hâte de se séparer avant de passer à des tournois mondiaux pour représenter l’Europe au mieux de leurs capacités.

Rekkles est resté avec Fnatic presque depuis le début. Rekkles, 16 ans, s’est retrouvé aux portes de Fnatic et n’a quitté l’équipe qu’une seule fois jusqu’à son récent départ.

L’ADC suédois avait beaucoup à considérer pendant la scission, mais il a finalement suivi son désir toujours brûlant de gagner. Il pourrait signer pour une équipe LCS pour gagner plus d’argent ou rester avec Fnatic pour essayer encore une fois. Un passage en G2 semblait certainement lui donner les meilleures chances de tenir sa promesse de gagner un jour les Mondiaux.

Bien qu’il puisse être difficile pour les fans de Fnatic de regarder Rekkles jouer dans un autre maillot, on ne peut nier que l’ADC a beaucoup de moments de son temps avec l’organisation qui valent la peine d’être revus.

Voici toutes les pièces qui ont permis à Rekkles de graver son nom sur la liste des plus grands joueurs qui Ligue les fans ont pu regarder pendant son séjour avec Fnatic.

Je ne peux pas y toucher – Fnatic vs Rogue: LEC Spring Split 2019

Même avec deux voies ouvertes, assiéger la base ennemie peut devenir plus compliqué qu’il n’y paraît. Un faux pas à l’avant de la base de votre ennemi peut coûter à une équipe plusieurs objectifs sur la carte, permettant ainsi un retour.

Au cours de la troisième semaine du Spring Split LEC 2019, Fnatic a affronté Rogue. Malgré les scores serrés, le jeu semblait presque terminé pour Rogue. Cependant, tout espoir n’a pas été perdu et l’équipe avait encore une dernière chance d’engager le combat parfait.

Rogue avait tous les outils et les avantages de positionnement à sa disposition avec Alistar se rapprochant de l’arrière de Fnatic et Aatrox dans une position favorable pour étourdir au moins trois champions Fnatic. Considérant que Rogue avait Yasuo dans leur alignement, ils n’avaient besoin que d’un seul knock-up sur Rekkles, qui était le frappeur le plus lourd du côté Fnatic.

Bien que l’initiation semblait bien se dérouler au début, Rekkles sembla jeter un coup d’œil dans le futur et esquiva tous les sorts qui auraient fait de lui un canard assis pour Yasuo.

Esquiver tous ces coups de compétences pour s’échapper serait une chose, mais Rekkles s’est assuré de frapper Rogue avec tout ce qu’il avait pour se sécuriser un pentakill dans le processus.

Faites de la place au sommet – Fnatic vs G2: LEC Summer Split 2019

Abattre le Baron Nashor est un moyen d’affirmer votre domination sur l’équipe ennemie. Bien que vous souhaitiez toujours obtenir quelques éliminations à l’avance pour vous assurer de ne pas être contesté dans la fosse Nashor, vous n’aurez peut-être pas la chance de le faire lorsque vous jouez contre l’une des meilleures équipes du monde. .

Lors du deuxième match des séries éliminatoires du LEC Summer Split 2019 entre G2 et Fnatic, Rekkles et ses coéquipiers étaient à la recherche du mordu du Baron. Bien que Fnatic était sur le point de le supprimer, G2 l’a fait juste à temps pour le contester. Mais Rekkles n’avait rien de tout cela avec son positionnement parfait.

Loin de tous les dangers que l’équipe G2 possédait, Rekkles a commencé à pleuvoir des coups de compétence avec Ezreal et a même réussi à tuer Akali de G2 Caps après un jeu de téléportation audacieux.

Le baron Nashor a été oublié depuis longtemps par les deux équipes lorsque Rekkles a poursuivi tous les membres de G2 avec son équipe pour les essuyer et gagner la partie.

Fnatic a continué à perdre la série après que G2 ait effectué un balayage inversé, mais c’était toujours l’une des meilleures performances que Rekkles et l’équipe Fnatic ont réalisé en 2019.

Vous êtes, gamin – Fnatic vs Gambit: EU LCS Spring Split 2014

Chaque niveau que vous gagnerez sur un champion vous ouvrira les portes d’une opportunité de tuer. Vous aurez accès à un sort plus fort que votre adversaire. Cet avantage augmente massivement lorsqu’un champion passe au niveau six de cinq, ce qui déverrouille son sort ultime.

Alors qu’un jeune Rekkles faisait ses débuts dans l’équipe Fnatic en 2014 contre Gambit lors de la première semaine du Spring Split, les choses semblaient empirer. Jinx de Rekkles et Annie de YellowStar étaient tous deux de niveau six, tandis que l’ADC de Gambit n’était que de niveau cinq, et les deux étaient prêts à les faire exploser avant que le jungler de Gambit, Shyvana, n’arrive sur les lieux.

L’avantage de niveau ne signifiait soudainement rien puisqu’il s’agissait désormais d’une situation à trois contre deux. Juste au moment où Rekkles avait encore un coup de HP, il a lancé son ultime pour marquer un double kill sur le duo de support ADC de Gambit, Lucian et Thresh, qui lui a également accordé une vitesse de déplacement pour distancer Shyvana.

Bien que Shyvana de Diamondprox ait fait de son mieux pour attraper Jinx de Rekkles, il n’y avait aucun moyen d’arrêter Rekkles.

Kite-le jusqu’à ce que vous y arriviez – Fnatic vs G2: LEC Summer Playoffs 2019

Une tentative du Baron Nashor ne se passe presque jamais bien si vous êtes entouré par l’équipe ennemie. Les visionner en tunnel ne sera pas une option car ils viendront de plusieurs angles différents et vous serez coincé dans la fosse Baron.

C’était certainement le cas lorsque Fnatic jouait contre G2 lors du deuxième tour des éliminatoires d’été du LEC 2019. Fnatic s’est engagé à abattre le baron Nashor même si cela ressemblait à un jeu légèrement risqué, et G2 s’est rapproché comme un loup chassant sa proie.

G2 a réussi à faire en sorte que Fnatic lâche Baron et les a même mis au défi de réussir quelques éliminations, ce qui semblait très probable. G2 a continué à avancer, et Rekkles a continué à les kiter avec son Xayah. Rekkles a battu trois des champions de G2 avec les plumes de Xayah et a empêché à lui seul G2 d’abattre des objectifs après avoir marqué quatre victoires sur Fnatic.

Vers l’avant et vers le haut – Fnatic vs ROC: EU LCS Summer Split 2017

Pourchasser les victimes est l’un des instincts les plus naturels que vous ayez dans un Ligue rencontre. Vous pouvez toujours courir en ligne droite en le faisant, mais profiter de votre environnement vous donnera toujours de meilleures chances de tuer. Connaître votre champion sera également un facteur essentiel dans le processus puisque chaque match dépend de vos outils.

Au cours de la neuvième semaine du LEC Summer Split 2017, Fnatic a affronté le Team ROCCAT. Basculant l’un de ses champions emblématiques, Tristana, Rekkles avait l’air d’avoir ressenti le jeu depuis le début. Fnatic a dû surmonter un désavantage de score jusqu’à ce combat décisif contre Baron, mais il n’a jamais eu l’impression qu’ils étaient hors de contrôle.

Malgré la fermeture sur Fnatic d’une manière bien organisée, le ROC a été rapidement démantelé par les jeux de tir au but de Rekkles, et ils se sont retrouvés en retraite pour se battre un autre jour. Rekkles était légèrement éloigné du reste de l’équipe ROC, ce qui rendait plus difficile pour lui de porter les coups meurtriers.

Il a soudainement commencé à sauter par-dessus mur après mur pour atterrir des tirs qui permettraient à son équipe d’éliminer un total de quatre héros ennemis. Rekkles a montré à quel point il est avancé en matière de micro-jeux; s’il était touché par un ou deux autres coups de compétence, il mourrait simplement et son équipe ne pourrait jamais sortir de l’escarmouche de la même manière.

