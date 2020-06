Les 5 astuces de Jack Delosa pour créer de la richesse et du bonheur

Jack Delosa est un entrepreneur, un investisseur, un auteur à succès, animatrice de la série Foxtel Entrepreneurs et fondatrice de l’institution de formation des entrepreneurs, L’Entourage.

C’est aussi quelqu’un qui a eu une expérience directe de la peur et de l’incertitude qui peuvent survenir en temps de crise, à seulement quelques semaines d’une perte mensuelle de 800000 $ en 2016.

Son désir de bâtir des entreprises durables découle de son expérience avec des parents qui travaillaient pour un organisme de bienfaisance qui aidait les toxicomanes dans le besoin.

«À l’âge de six ans, mes parents dirigeaient Break The Cycle, une organisation à but non lucratif qui effectuait un travail incroyablement profond», explique Jack. «Ils ont aidé des oiseaux de prison toxicomanes à reprendre le chemin. C’était le monde dans lequel j’ai grandi et j’ai appris beaucoup de compétences de vie en les écoutant. Lorsque Break The Cycle s’est effondré, je me suis senti en colère et un énorme sentiment d’injustice aussi. Cela m’a énervé. «

Jack a exploité sa colère en se lançant dans une entreprise qui a aidé d’autres entreprises. Son entreprise The Entourage vise à bâtir des entreprises résilientes et durables. Plus que la plupart, Jack comprend l’importance de bâtir des entreprises durables qui peuvent «se tenir debout et devenir rentables».

« Chez L’Entourage, nous changeons la vie des gens », explique Jack. «Nous donnons aux entrepreneurs ce dont ils ont besoin pour bâtir une grande entreprise et vivre une vie pleine de sens.

« Il est important de se rappeler que vous vous lancez dans les affaires pour obtenir la liberté et c’est souvent ce que les entrepreneurs perdent. Souvent, ils deviennent prisonniers de leurs propres entreprises, ce qui semble contre-intuitif. Nous leur redonnons la vie en les aidant à bâtir une entreprise commercialement évolutive. »

« Votre entreprise devrait vous permettre de vivre, et non l’inverse, et les propriétaires d’entreprise l’oublient. » Jack Delosa

La formule idéale, dit-il, est de vivre, travailler et jouer à partir d’un état d’autonomisation (penser, sentiments de certitude, fierté, contentement, liberté, confiance, compassion et bonheur, etc.).

Jack dit « Je vous suggère d’être proactif pour être authentiquement heureux.«

Jack croit qu’il faut vivre dans un état d’esprit autonome pour obtenir des résultats solides. C’est comme ça, dit-il, que nous pouvons «évoluer vers notre meilleur moi».

Voici les 5 astuces simples de l’entrepreneur Jack Delosa pour créer de la richesse, du bonheur et survivre à COVID-19