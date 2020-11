Les 35 choix des hommes les plus sexy du monde, y compris Michael B Jordan

Denzel Washington, 41 ans, est devenue la première star non blanche nommée Homme le plus sexy du monde en 1996.

Matthew McConaughey était en fait dans une crise au box-office («Two for the Money», «Sahara») lorsqu’il a été choisi en 2005.

Bradley Cooper, 36 ans, star de « The Hangover », était à un an de sa première nomination aux Oscars pour « Silver Linings Playbook » lorsqu’il a été sélectionné en 2011.

Channing Tatum, 32 ans, a couronné ses succès «21 Jump Street» et «Magic Mike» en 2012 en remportant la couronne de l’Homme le plus sexy du monde.

Idris Elba, l’acteur britannique devenu célèbre dans des séries télévisées comme « The Wire » et « Luther » et plus tard dans des films comme « Mandela: Long Walk to Freedom » et la franchise « Thor », a été sélectionné en 2018.