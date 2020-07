Les 3 précieux enseignements de Meghan Markle sur l’autonomisation à Girl Up 2020

Meghan Markle, ancienne duchesse de Sussex, inspire plus de 40000 participants en ligne avec son puissant discours liminaire lors du Girl Up 2020 Leadership Summit de la Fondation des Nations Unies, organisé du 13 au 15 juillet.

Depuis la rupture controversée de Meghan de ses fonctions royales, elle a ignoré ses critiques et a consacré son énergie à plaider en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Elle a allumé des milliers d’écrans de la webcam de sa maison de Los Angeles, parlant aux côtés de femmes pionnières, dont Michelle Obama, Elizabeth Cousens (présidente et chef de la direction de la Fondation des Nations Unies) et Helena Gualinga (activiste climatique indigène).

Michelle obama

Partageant ce qui la pousse à plaider en faveur des femmes, elle a parlé avec passion de son espoir pour notre future génération «numériquement native» et socialement intelligente. Inspirée par les filles qui font déjà preuve d’un leadership incroyable au-delà de leurs années, elle a déclaré que le moment était venu pour elles d’exiger d’être entendues, de prendre le micro et de s’approprier la conversation.

Meghan Markle

Meghan Markle partage comment être responsabilisé et autonomiser les autres

Leçon # 1 Résilience

Meghan a trouvé que la partie la plus difficile de son parcours personnel « était de chasser les convictions par des actions ». Le maintien de l’activisme est un voyage difficile lorsque vous contestez le statu quo. Bien que les actions quotidiennes ne semblent pas puissantes, elle a dit qu’en regardant en arrière, vous verrez que tout s’additionne.

«Il y aura toujours des voix négatives et parfois ces voix semblent être surdimensionnées, et parfois elles peuvent paraître douloureusement fortes. Tu pouvez et tu volonté utilisez vos propres voix pour étouffer le bruit ». – Meghan Markle, Girl Up 2020 Leadership Summit

Il n’y avait absolument aucun revêtement de sucre de Meghan. La lutte pour l’égalité, a-t-elle dit, n’est pas facile parce que ceux qui se battent sortent des marges. C’est précisément pourquoi c’est si important.

Leçon n ° 2 L’inconfort est la croissance.

Il est temps de sortir de la zone de confort pour créer un changement, tant au niveau individuel que dans notre société. La campagne Girl Up définit trois objectifs: apprendre les enjeux actuels, se former pour devenir des leaders et montrer la voie du changement. Chacun consiste à repousser les limites: de ce que nous savons, de ce dont nous sommes capables et au-delà de l’état actuel de la société.

Instagram @girlupcampaign

Leçon # 3 Le soutien est essentiel. Nous avons besoin d’une communauté numérique saine.

Meghan met en évidence la puissance numérique que nous devons nous connecter pour créer le changement. C’est une tâche énorme à entreprendre, le faire en équipe est plus productif et plus agréable. Les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction à l’échelle de l’industrie et du monde entier, réimaginer les possibilités et donner aux filles la confiance et les modèles pour tracer des sentiers nécessite un engagement d’équipe à long terme.

La passionnée Meghan a parlé avec sensibilité et sérieux: «C’est une humanité qui a désespérément besoin de vous». Le cœur de son message est simple, il s’agit de nous encourager à nous construire mutuellement et à remodeler un monde inclusif, solidaire et habilitant.

Voir son discours complet ci-dessous.

