Les 27 volumes de journaux d’Alan Rickman seront publiés en un seul livre

Une collection de journaux personnels d’Alan Rickman sera publiée ensemble en un seul livre et sera disponible en 2022, selon The Guardian.

L’acteur connu pour les films «Harry Potter» et «Die Hard» a écrit 27 volumes de journaux qui s’étalent sur 25 ans et remontent au début des années 90. «The Diaries of Alan Rickman» sera édité en un seul livre et sera publié aux États-Unis et au Royaume-Uni à l’automne 2022.

Les volumes manuscrits sont décrits comme «spirituels, bavards et totalement francs» dans leur description de sa vie quotidienne. Rickman avait prévu qu’ils seraient un jour publiés, avec lui jusqu’à sa mort d’un cancer du pancréas à 69 ans en 2016.

Alan Taylor, rédacteur en chef du Scottish Review of Books, édite « The Diaries of Alan Rickman » pour l’éditeur Canongate au Royaume-Uni et Holt aux États-Unis. Taylor a déjà rassemblé des collections de revues et d’agendas d’autres notables, tels que « The Tale of Peter Rabbit, auteur Beatrix Potter, poète Dorothy Wordsworth et romancier John Fowles, mieux connu pour «La femme du lieutenant français».

Les journaux de Rickman incluent ses expériences en tant que passionné de théâtre et des histoires du tournage des films «Harry Potter», où il a joué le rôle de Snape entre 2001 et 2011.

«Je suis ravi que Canongate publie les journaux d’Alan, et je n’aurais pas pu souhaiter un meilleur rendez-vous de rédacteur en chef qu’Alan Taylor», a déclaré Rima Horton, la veuve de Rickman, au Guardian. «Les journaux ne révèlent pas seulement Alan Rickman, l’acteur, mais le véritable Alan – son sens de l’humour, son observation pointue, son savoir-faire et son dévouement aux arts.

«Plus que tout, les journaux révèlent le vrai Alan Rickman, drôle, passionné, parfois provocateur, et donnent un nouvel aperçu de son art», a déclaré Canongate au Guardian dans un communiqué. «Il a écrit son journal comme s’il bavardait avec un ami proche. Ils fournissent des vignettes parfaites: des paragraphes courts et concis qui peignent de grandes images et offrent des aperçus intrigants sur lui-même, ses pairs et le monde qui l’entoure. Ils sont intimes, perspicaces et très drôles.

Rickman est également connu pour des films tels que «Robin Hood: Prince of Thieves», «Sweeney Todd», «Galaxy Quest», «Bob Roberts», «Dogma», «Love Actually» et plus encore.