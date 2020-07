Les 20 émissions diffusées en anglais ont été rediffusées hier soir

Les champions de l’année dernière, « Game of Thrones » et « Fleabag », ne sont pas en lice – voici donc qui, selon nous, se disputera pour occuper ces trônes vides

Pour la première fois en 42 ans, les vainqueurs en titre des séries dramatiques et comiques ne seront pas en lice aux Emmys de cette année – voici donc qui, selon nous, sera en ligne pour succéder à « Game of Thrones » et « Fleabag » comme nominés dans les meilleures catégories. Vous pouvez également trouver plus d’analyses sur les raisons pour lesquelles nous pensons que ce seront les nominés (et qui pourraient bouleverser) dans les dramatiques, la comédie, les séries / films limités et les émissions de variété / réalité.