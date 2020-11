Les 17 champions originaux de la ligue et à quel point ils étaient différents il y a 11 ans

Pendant League of Legends’ stade alpha lorsque le jeu a commencé à prendre forme, Riot Games a initialement ajouté 17 champions à la piscine. Cela fait 11 ans depuis et la plupart de ces champions ont beaucoup changé au fil du temps.

Ligue a fêté son 11e anniversaire en octobre. Même si le jeu est essentiellement le même, c’est un environnement complètement différent de celui de la phase alpha. Riot n’a cessé d’innover avec de nouveaux champions et de renforcer la complexité du jeu, libérant 151 champions. Les 17 champions originaux ont cependant jeté les bases de leur développement.

Voici un aperçu du premier Ligue chronologies historiques des champions et à quoi ils ressemblaient en 2009.

1) Alistar, le Minotaure

Image via Riot Games

Le passif d’Alistar s’appelait autrefois Piétinement et cela lui donnait une augmentation de vitesse de déplacement équivalente au sort d’invocateur fantôme, endommageant également les ennemis proches. Il est ensuite devenu un passif de guérison, mais il a également perdu sa capacité E qui le guérissait, la changeant en une capacité similaire à son ancien passif. Coup de tête, la capacité emblématique d’Alistar, fait la même chose depuis 2009 et son ultime n’a pas non plus changé de manière significative.

2) Annie, l’enfant sombre

Image via Riot Games

Les capacités d’Annie n’ont pas trop changé depuis sa sortie alpha initiale. Elle est restée l’une des champions avec un kit simple que tout le monde peut prendre et jouer. Bien qu’il y ait eu quelques changements dans les multiplicateurs de dégâts, la durée de vie de Tibbers et les temps de recharge, ses capacités sont pour la plupart les mêmes au cours de la dernière décennie. Les plus grands changements apportés à Annie sont survenus en 2012 lorsque le mouvement de Tibbers est devenu contrôlable et en 2016 lorsque l’ours a été attaqué et que sa vitesse de déplacement a augmenté. Récemment, son bouclier est également devenu utilisable sur les alliés.

3) Ashe, l’archer de givre

Image via Riot Games

Le passif d’Ashe ne lui donnait qu’un coup critique basé sur des attaques automatiques, tandis que son Q, alors appelé Frost Shot, modifiait simplement les attaques pour ralentir les cibles. Son kit de tireur d’élite a été globalement satisfaisant, il n’a donc pas reçu de nombreuses mises à jour significatives mais était plutôt équilibré. Volley, par exemple, tire trois autres flèches, tandis que Hawkshot ne donne pas à Ashe trois or supplémentaires pour une mise à mort.

De nos jours, son passif ne lui permet pas de faire des coups critiques, mais augmente plutôt ses dégâts contre les cibles glacées. Son Q est également devenu une capacité semblable à une mitrailleuse, lui permettant de déclencher des dégâts dévastateurs par petites périodes.

4) Fiddlesticks, le précurseur de la mort

Image via Riot Games

Au fil des ans, la plupart des mises à jour de ce champion à l’apparence d’épouvantail étaient des ajustements des dégâts, du mana, des temps de recharge et des durées de CC. En 2016, son passif a été mis à jour pour lui accorder une vitesse de déplacement. Mais à part cela, il était le même Fiddlesticks dont l’ultime et le pointer-cliquer engageant CC continuaient à apporter de la frustration au Rift jusqu’à sa refonte plus tôt cette année.

Il est maintenant devenu plus un épouvantail avec son passif lui permettant de mettre une copie de lui-même dans les buissons pour effrayer les ennemis. Son silence qui faisait de lui l’un des choix les plus ennuyeux de la voie du bas a été changé en un coup de compétence, mais sinon, ses compétences sont restées essentiellement les mêmes.

5) Jax, grand maître d’armes

Image via Riot Games

Jax porte fièrement la lumière de sa patrie depuis plus d’une décennie. Au départ, Riot jouait avec ses capacités pour trouver un kit qui se trouve naturellement sous les doigts, changeant son Q pour W et ajoutant plus d’effets dommageables, des ruptures de bouclier anti-sort et une réduction des dégâts de zone. Bien que les capacités de Jax n’aient essentiellement pas changé, Riot a beaucoup joué avec elles. Il reste toujours un excellent choix à ce jour en raison de sa simplicité.

6) Kayle, la juste

Image via Riot Games

Cette judicatrice aux allures d’ange était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Avec son passif, elle réduisait la résistance des ennemis proches. Son Q n’avait pas de portail dangereux et son E lui permettait de tirer des attaques éclaboussantes à distance. Le noyau de son ultime qui la rend invulnérable ou un champion allié est resté le même, mais dans le passé, c’était tout ce que c’était. L’ultime n’avait pas de capacités offensives comme il le fait avec ses épées aujourd’hui.

Alors que dans le passé elle était mortelle dès le départ, elle doit aujourd’hui évoluer pour accéder à sa forme à distance. Kayle n’est plus une championne hors de l’échelle. Au lieu de cela, elle surpasse les autres grâce à son incroyable passif qui lui donne des bonus dans les niveaux ultimes: six, 11 et 16.

7) Maître Yi, le Bladesman Wuju

Image via Riot Games

Yi est un champion qui nécessite peu ou pas de compréhension de son gameplay pour être une force puissante. C’est probablement parce qu’il est pratiquement le même depuis le début quand Ligue était beaucoup plus simple. La mise à jour la plus intéressante de Yi est celle où son ultime a été transformé en ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Q, mais même cela s’est produit au stade alpha. La plupart des changements de Yi étaient, d’une manière ou d’une autre, des mises à jour de solde.

Même s’il avait eu des styles de jeu plus viables dans le passé, comme un AP mid laner, il a été vidé de la version qu’il est aujourd’hui en tant que batteur orienté vitesse d’attaque dans la jungle.

8) Morgana, la déchue

Image via Riot Games

Aujourd’hui, Morgana est un choix de soutien populaire. Mais dans le passé, elle était une dangereuse mid laner. Quoi qu’il en soit, Morgana n’a presque jamais cessé d’être viable sur le Rift. Son ultime étourdissait dès qu’il était lancé et Dark Binding a été transformé en un coup de compétence avec une racine frustrante longue. Elle a reçu de nombreux buffs et nerfs au fil des ans, mais elle est fondamentalement la même Morgana que Riot a initialement développée. Contrairement à de nombreux autres champions de cette liste, cependant, le style de jeu de Morgana convient Liguegameplay moderne de.

Le petit remaniement qu’elle a obtenu avec son ultime et W lui a permis de se sentir à jour avec les créations récentes et en fait un excellent choix dans trois rôles: milieu, jungle et soutien.

9) Nunu, le garçon et son yéti

Image via Riot Games

Nunu et son yéti Willump ont été complètement retravaillés à l’été 2018. Au lieu de Call of the Freljord, leur passif utilisé pour donner des piles visionnaires qui nivelaient les capacités et leur donnaient des attaques sans mana. E et R n’étaient pas des boules de neige, mais des glaçons qui ralentissaient et infligeaient des dégâts sans racines ni boucliers. Le Q de Nunu est la seule capacité qui est restée similaire à ce qu’elle était autrefois, mais la refonte a rendu le champion beaucoup plus amusant à jouer.

À un moment donné, Nunu était surtout considéré comme un choix de troll en raison de «Disco Nunu», un style de jeu avec lequel les joueurs se nourrissaient intentionnellement en le choisissant avec Ghost and Clarity. Mais Nunu est devenu un monstre redoutable du jour au lendemain avec sa retouche et voit beaucoup plus de jeu par rapport à sa version initiale.

10) Ryze, le mage runique

Image via Riot Games

Si vous êtes un nouveau joueur Ligue, vous vous demandez peut-être d’où vient le dicton «Smash your keyboard and get a pentakill with Ryze». Et la réponse vient de Ligueest passé. Ryze a été retravaillé cinq fois. Le «spam de tête» vient du fait que le Q de Ryze réduisait le temps de recharge de tous ses autres sorts et l’ultime qui augmentait considérablement ses dégâts n’avait aucun coût de mana, permettant aux joueurs de spammer ses capacités et d’infliger beaucoup de mana. dommage.

Bien qu’il semble équilibré pour le moment, la récente refonte des éléments dans la pré-saison 2021 pourrait pousser Riot à retravailler Ryze une fois de plus compte tenu de la faiblesse de son kit avec les éléments modernes.

11) Sion, le mastodonte des morts-vivants

Image via Riot Games

Sion est un autre champion de cette liste qui a subi une refonte complète, même si cela s’est produit il y a quelque temps. La relance complète qui s’est produite en 2014 lui a donné un tout nouveau kit. Avant de pouvoir parcourir la carte avec son ultime, Sion avait l’habitude d’avoir un vol de vie bonus et un allié soigné. L’étourdissement avec Q ne nécessitait aucune canalisation et E utilisé pour infliger plus de dégâts au détriment de la santé de Sion. Dans l’ensemble, son gameplay était beaucoup plus simple, mais la refonte en a fait un meilleur champion.

Il avait également plusieurs styles de jeu viables tels que AD ou AP, ce qui en faisait l’un des mid laners les plus meurtriers du jeu à l’époque. Mais maintenant, vous ne pouvez le jouer que comme un tank ou un combattant axé sur la létalité.

12) Sivir, la maîtresse de combat

Image via Riot Games

Sivir est l’un des ADC d’origine Ligue. Elle n’a subi aucun changement radical depuis sa refonte en 2011 lorsque Ricochet a commencé à rebondir et que son passif a cessé de lui donner une chance d’esquiver. Après de nombreuses mises à jour de correctifs, Riot a simplement effectué principalement des ajustements d’équilibre à Sivir, en particulier en termes de dégâts. Ses capacités ont été ajoutées ou supprimées, mais son gameplay est resté pratiquement le même. En conséquence, elle est tombée de la méta et est rarement choisie comme elle l’était dans le passé.

13) Soraka, le Starchild

Image via Riot Games

Les ADC vétérans ne se remettront jamais du fait que Soraka ne peut plus partager son mana avec eux. L’implémentation d’Infuse en tant que nouvelle capacité E en 2014 a eu un impact important sur son gameplay. Alors que Soraka se concentrait exclusivement sur le maintien de la santé et du mana des ADC à tout moment, avec des compétences renouvelées, les coups de poing et le zonage sont devenus une partie importante de son kit. Les compétences de Soraka ont souvent été perfectionnées avant même cette refonte, affectant principalement ses capacités de guérison et ses coûts de mana.

Sa retouche l’a rendue si forte qu’elle est devenue une championne instantanée de choix ou d’interdiction dans la plupart des rôles, obligeant Riot à la régler sur la version que vous voyez aujourd’hui.

14) Teemo, l’éclaireur rapide

Image via Riot Games

La puissance du code du scout n’était pas censée être sous-estimée en 2009 ou aujourd’hui. Même s’il ressemble à un mignon Yordle, Teemo est l’un des champions les plus détestés du Rift depuis des années. La vérité est qu’il était encore plus puissant. Teemo avait l’habitude de laisser une trace qui, lorsqu’elle était suivie, augmenterait la vitesse de déplacement des alliés et leur donnerait une vision. Les pièges Noxius duraient 10 minutes sans prime et il avait même une capacité qui lui donnait la vue et augmentait sa portée.

Bien qu’il soit sans doute plus faible que par le passé, Teemo est toujours un excellent choix pour la plupart des champions en raison de son aveugle, qui est resté une capacité de son ancien kit.

15) Tristana, l’artilleur de Yordle

Image via Riot Games

Certains joueurs ont la chance d’avoir Riot Girl Tristana dans leur collection de peaux pour commémorer la longue histoire de Tristana. L’artilleuse Yordle faisait exploser les ennemis éliminés par ses attaques automatiques et infliger des dégâts d’éclaboussure. Elle réduisait également la régénération de santé de la cible. Pendant un court moment, elle pourrait même distancer Baron. Beaucoup de ses capacités étaient également axées sur l’AP. Tristana n’a pas vraiment reçu de mises à jour significatives – à part des années de polissage – depuis que son kit a été légèrement modifié en 2015 pour ajouter Explosive Charge.

Alors que Charge explosive lui accordait beaucoup de priorité et que plus de joueurs la choisissaient, elle finit par tomber avec plus d’ADC ajoutés au jeu qui ont de meilleurs kits dans l’ensemble.

16) Twisted Fate, le maître des cartes

Image via Riot Games

Les cartes bleues, rouges et or sont restées fidèles à Twisted Fate depuis qu’il a été développé au stade alpha. Mais la carte or utilisée pour étourdir tous les ennemis à sa portée, les cartes étaient indoductibles et son ultime utilisé pour ralentir les ennemis avant que Twisted Fate ne se téléporte devant leurs visages. En plus de cela, il n’a pas vu beaucoup de différence dans le gameplay.

Même s’il est plus compliqué à maîtriser, surtout par rapport aux autres champions de l’alpha, Twisted Fate a presque toujours été un bon choix tout au long. Ligue histoire. Il est l’un des champions les mieux conçus de Ligue, survivant à beaucoup de métas grâce à son excellent kit dès le départ.

17) Warwick, la colère sans cage de Zaun

Image via Riot Games

Même si Warwick a été retravaillé en 2017, ses capacités n’ont pas trop changé par rapport à ce qu’elles étaient à l’origine. Mais il a reçu des fonctionnalités plus détaillées à mesure que la complexité du jeu augmentait. Alors que son ancien Q infligeait également des dégâts magiques qui soignaient Warwick, le sort n’incluait pas de tiret. Blood Hunt, ou Blood Scent comme on l’appelait auparavant, ne lui donnait plus de vitesse de déplacement sans traînée ni bonus que lorsque les ennemis sont en moins bonne santé.

Le nouvel ultime de Warwick a également soulevé la complexité de le jouer. Dans le passé, vous pouviez simplement cibler un ennemi et appuyer sur R pour la contrainte.