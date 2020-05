Les 13 célèbres raisons de la saison 4: le casting complet de la finale de la série

– Publicité –



13 Raisons pour lesquelles la saison 4 sera la finale de la série, nous avons ici son casting complet Down Down. Cette émission de renommée mondiale a été renouvelée pour la quatrième saison et ça va être très intéressant. Ceci est un drame américain pour adolescents qui a d’abord été diffusé sur Netflix le 31st Mars 2017. Depuis leur sortie, la série a gagné en popularité en très peu de temps.

Le spectacle est créé par Brian Yorkey, cette web série est totalement basée sur le livre qui porte également le même nom. Cela a une très bonne note de 8,9 / 10 en IMDb, vraiment le spectacle a été un succès et il est diffusé depuis trois saisons jusqu’à présent. Mais c’est pour les fans que l’attente de la prochaine saison de l’émission est terminée, ils peuvent être détendus et attendre la date de sortie.

Présente une ventilation de 13 raisons pour lesquelles

Maintenant, les créateurs de cette émission acclamée ont récemment dévoilé cela ou quelque chose d’émotionnel. Dans une vidéo, les acteurs principaux sont vus devenir émotionnels lors de la session de lecture de la toute dernière saison. Les fans de l’émission peuvent aller regarder la vidéo sur n’importe quel média social en ligne.

Nous savons que l’émission a commencé en 2017 avec le suicide d’Hannah Baker et même comment ses camarades de classe ont été impliqués d’une manière ou d’une autre pour son suicide. Et maintenant, dans la vidéo, les acteurs s’étreignaient et on les voyait se réconforter alors qu’ils se terminaient tous dans la dernière saison.

Terrain de la saison 4

C’est l’une des principales choses à savoir pour les téléspectateurs de l’émission. Comme beaucoup d’entre vous savent que la troisième saison portait sur qui a tué Bryce Walker, et nous avons appris qui lui avait fait ça et comment il était mort. Maintenant, le mystère sera résolu dans la quatrième saison pour la mort de Monty, où il a été tué en prison après avoir été accusé d’avoir tué Bryce. Tout cela a choqué les fans de la série.

