Ce sont des mèmes de voiture qui proviennent de nombreuses pages sur Instagram et qui vous feront rire à haute voix!

Vous vous ennuyez dans ce verrouillage? Nous avons rassemblé quelques mèmes de voiture sur Instagram. Nous tenons à vous informer que nous n’avons pas personnellement créé ces mèmes et les blagues sont juste partagées pour le plaisir. Il n’y a que les meilleurs que nous ayons trouvés, vous pouvez suivre ces pages Instagram pour de nombreux autres mèmes.

Les 12 meilleurs mèmes de voiture qui vous feront rire!

Celui-ci montre Volkswagen Polo se vantant de son moteur diesel de 1,5 litre, avant son arrêt. Cependant, nous avions le Hyundai Getz qui était le hayon diesel le plus puissant en 2007. Son moteur diesel CRDi de 1,5 litre produisait 112 ch. Getz était sûrement une écoutille chaude.

Nous pouvons voir Skoda Octavia avec le slogan de la berline diesel la plus rapide du segment D. Certes, elle est actuellement la plus rapide mais lorsque Chevrolet a vendu la Cruze, elle était sans aucun doute la plus rapide et la plus puissante. Cruze avec son moteur diesel de 2,0 litres produisant 164 BHP.

Celui-ci est une blague des deux côtés. Alors que le XUV300 se vante d’offrir le couple le plus élevé dans le segment des SUV sous-compacts, Nexon et Maruti Vitara Brezza ont une plus grande capacité de démarrage. De plus, le XUV300 est plus amusant à conduire, bien que Nexon soit le plus puissant du lot.

Celui-ci est vraiment bon. Certainement, l’Audi A4 est plus puissante que la Skoda Octavia 1.8 TSI. A4 a produit 187 BHP et 400 Nm, tandis qu’Octavia produit 178 BHP et 250 Nm. Cependant, les amateurs d’automobile savent que la puissance et le plaisir de conduire d’un moteur TSI sont meilleurs que la plupart des moteurs au monde. Bien que l’A3 semble être une meilleure option et plus amusante à conduire.

Ce fut un triste jour pour de nombreux passionnés où Ford a annoncé qu’il abandonnerait le moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,0 litre, alias l’EcoBoost. C’était l’un des premiers moteurs à essence turbo en Inde et est toujours recherché par beaucoup. Venue Turbo produit 120 PS tandis que EcoSport EcoBoost monte à 124 PS.

DC Avanti est la dernière voiture de sport indienne avec des similitudes avec les Lamborghini et la voiture Tarzan la merveille. Elle est beaucoup plus puissante que la voiture dans le meme. Cependant, nous savons tous que la Skoda Octavia RS est l’une des machines méritantes en Inde jusqu’à ce jour.

Nul doute que Volkswagen Polo et Fiat Abarth Punto sont d’excellentes voitures à conduire, à l’époque, la même position avait été adoptée par Maruti Zen. La trappe compacte, en particulier dans la version à trois portes en carbone, est un modèle de collection. Alors que le moteur ne produisait que 60 chevaux, sa tenue de route était très impressionnante.

La principale signification que ce mème s’applique est que, bien que Fortuner ne dispose pas de la technologie tout-terrain moderne, il est toujours un rival digne de Ford Endeavour et Mahindra Alturas. Les deux derniers bénéficient de nombreuses technologies tout-terrain.

Sur la base de notre expérience personnelle, l’essence Honda Jazz est très facile à conduire et dispose d’un moteur à haut régime. Cependant, ses faibles chiffres de couple font de Jazz une ventouse pour souvent changer de vitesse. Pour être honnête, pas Jazz mais City a le meilleur moteur i-VTEC de la ville. Depuis plus de 22 ans, City i-VTEC n’a pas perdu son public suivant.

Nous venons de parler du Honda City i-VTEC et voici un concurrent digne pour cela. La Ford Fiesta 1.6 S bleu ciel était le rêve humide de tout passionné d’automobile. Avec un moteur à haut régime et amusant à conduire et de grandes capacités de manipulation, c’est maintenant une voiture rare à trouver.

Je pense que nous serons tous d’accord avec cela. Les nouveaux Safari et Scorpion sont peut-être géniaux, mais les versions les plus anciennes d’entre eux sont le vrai trésor. De nombreux collectionneurs d’automobiles seront d’accord avec cela et certains recherchent désespérément un vieux Safari.

Malheureusement, le Tiago JTP a maintenant été interrompu temporairement. Équipé d’un moteur turbo-essence à trois cylindres de 1,2 litre, c’est le hayon le plus puissant d’Inde. Son moteur produit 115 ch, soit 5 ch de plus que la Polo GT TSI. Dans quelques mois, nous nous attendons à ce qu’il obtienne une mise à niveau BS6.