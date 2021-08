Les 12 coups de midi : toujours pas éliminé, Bruno tiendra-t-il encore deux semaines pour battre le record du monde ?

Officiellement devenu samedi dernier le 14 août, le plus grand maitre de midi, Bruno semble être inarrêtable et n’est pas encore prêt d’être éliminé du plateau de Jean-Luc Reichmann de si tôt après avoir battu le record d’Éric. De plus, il a maintenant deux nouveaux objectifs en tête, battre le record du monde détenu par Marie-Christine (213 émissions), la grande championne de « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2 et tenter d’empocher le million d’euros de gain. Mais notre champion actuel des « 12 coups de midi » va-t-il réussir à tenir le rythme jusque-là malgré les rumeurs sur son élimination ? Seul le temps nous le confirmera. Cependant, en ce début de semaine de rentrée, pour certains d’entre nous, beaucoup n’ont pas eu le temps de suivre l’émission, on a ainsi décidé de vous faire un petit récap des deux derniers jours.

Récap des deux derniers jours de compétition

Comme prévu, le pari a été tenu durant le numéro diffusé samedi dernier puisque Bruno, le grand favori de cette édition lancée en mi-janvier a de nouveau remporté une nouvelle victoire et a ainsi enregistré sa 200e participation. Étant donc devenu officiellement le plus grand champion des « 12 coups de midi » et grosse surprise pour les téléspectateurs ce jour-là, car on a pu voir le grand champion se faire raser la barbe sur le plateau de TF1 suite à un pari qu’il a fait avec Jean-Luc Reichmann il y a une semaine. Bruno a justement eu droit à un vrai traitement de faveur puisque c’est le Franck Provost qui a effectué ce rasage de barbe. Et comme nous le savons déjà surement, le nouveau grand maitre de midi ne compte pas s’arrêter là, car il vise désormais le record du monde du nombre de participations à un jeu télé. Il doit donc tenir encore deux semaines sur le plateau pour réussir à atteindre son nouvel objectif.

D’ailleurs, Bruno est en bonne voie pour y arriver, car le lundi 16 août, il a signé sa 202e victoire, sa 203e participation ainsi qu’un nouveau coup de maitre à 30 000 euros. La moitié vient donc s’ajouter à sa cagnotte, qui vaut actuellement 854 145 euros, tandis que l’autre moitié va dans la nouvelle cagnotte de rentrée valant pour le moment 15 550 euros. Cette dernière reviendra au moment venu à un chanceux téléspectateur tiré au sort parmi ceux qui ont téléphoné au 36 80 ou envoyé le mot « midi » au 7 13 13. Avec tout cela, nous avons toujours l’autre tirage au sort de la fin du mois permettant de gagner la somme de 3 000 euros par mois et à vie ou directement un chèque d’un montant de 1 million d’euros grâce à Laurent Mariotte et en association avec les « Petits plats en équilibre ».

L’identité de l’étoile mystérieuse reste inconnue

Eh oui, jusqu’à maintenant, l’identité de l’étoile mystérieuse reste inconnue et il ne s’agit pas de Laurent Voulzy, le nom proposé hier par Bruno. Par contre, du côté des indices, on a déjà pu avancer un peu puisque les 5 cases qui se sont envolées ont dévoilé l’image d’un tipi indien. Pour rappel, nous avons déjà l’image de fond montrant Rio de Janeiro (base de l’étoile), le bouquet de 3 roses rouges, le télescope, la lyre, le taureau, le morceau de bois, l’éléphant, le micro ainsi que le tout récent tipi indien. Quant aux noms déjà proposés, on a eu Serge Lama, Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano, Freddie Mercury, David Beckham, George Clooney, Anne Hathaway, Laetitia Casta, Karine Ferri, Christophe Willem, Charlotte Rampling, Philippe Katerine, Pierre Palmade, Julien Clerc, Dalida et dernièrement Laurent Voulzy.

Il est désormais le plus grand maître de midi dans #Les12CoupsDeMidi. Entretien avec Bruno. https://t.co/6sb15hBHHt — Kevin Boucher (@kevboucher) August 13, 2021

Sinon, si vous êtes fans du jeu télé, n’oubliez pas de noter la date du 28 août pour découvrir le traditionnel prime de rentrée intitulé « Les 12 coups de la rentrée » avec la participation de nombreux guests comme Valérie Damidot, Patrick Fiori, Keen V ou encore Agustin Galiana. Et comme d’habitude, rendez-vous pour un nouveau numéro des « 12 coups de midi » ce 17 août, toujours en compagnie de Jean-Luc Reichmann à l’animation.