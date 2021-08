Les 12 coups de midi : nouvelle victoire pour Bruno, l’étoile mystérieuse ou l’élimination aujourd’hui ?

in

Eh oui, Bruno a encore frappé hier le 2 août sur TF1 lors de la diffusion de la première émission des « 12 coups de midi » de cette semaine. Malgré les difficultés qu’il a rencontrées dernièrement, le champion se rapproche petit à petit de la première place qu’il convoite tant, mais aussi de l’élimination d’après les rumeurs qui circulent. Donc, si vous avez raté cette première diffusion de la semaine, ce n’est pas grave, on vous a préparé un petit récap de ce qui s’est passé hier dans l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann.

« Les 12 coups de midi » du 2 août 2021

Si vous avez suivi cette nouvelle édition des « 12 coups de midi » depuis son lancement le 20 janvier de cette année, vous connaissez sûrement Bruno ou peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il s’agit actuellement du meilleur candidat de la saison et qui est sur le point de battre le record de l’émission détenu pour le moment par Eric. Et malgré les rumeurs à son sujet sur le fait qu’il est sur le point d’être éliminé, Bruno a pourtant remporté une nouvelle victoire hier.

En effet, durant la diffusion du 2 août sur TF1, le champion a enregistré sa 188e victoire et s’est qualifié pour une 189e participation. Il s’agit là aussi de son 73e coup de maître depuis le début de son parcours, car il a encore réussi à répondre correctement à toutes les questions contrairement à ce qui s’est passé dimanche.

Cette nouvelle grande victoire lui a ainsi permis de remporter 10 000 euros soit 5 000 euros de plus pour sa cagnotte. En accumulant les victoires, il a donc actuellement un total de 805 995 euros dans sa cagnotte. Quant aux 5 000 euros restants, ils ont été rajoutés à la cagnotte du vendredi 13 août, ce qui fait un total de 89 600 euros. Comme d’habitude, ce jour-là, ce montant sera attribué à un téléspectateur chanceux tiré au sort parmi ceux qui ont téléphoné au 36 80 ou envoyé « midi » au 7 13 13. Avec tout cela, nous avons également un autre tirage au sort à la fin du mois permettant de gagner la somme de 3 000 euros par mois et à vie ou directement un chèque d’un montant de 1 million d’euros grâce à Laurent Mariotte et en association avec les « Petits plats en équilibre ».

Bruno devra encore chercher l’étoile mystérieuse

Durant cette émission diffusée hier, Bruno, l’imbattable champion a proposé le nom de Line Renaud pour cette nouvelle étoile de midi. Cependant, il devra encore chercher puisqu’il ne s’agit pas de la chanteuse. Sinon, pour rappel, nous avons actuellement trois indices, l’image de fond montrant Rio de Janeiro (base de l’étoile), le bouquet de 3 roses rouges et récemment, le télescope.

Quant à l’identité de l’étoile mystérieuse, plusieurs noms ont déjà été proposés comme Serge Lama, Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney et dernièrement Line Renaud. Les candidats devront à nouveau faire travailler leur méninge aujourd’hui pour trouver l’identité de l’étoile mystérieuse.

Les rumeurs circulent toujours sur Bruno

En effet, depuis un moment, des rumeurs font le buzz sur les réseaux sociaux concernant l’élimination de Bruno et le fait qu’il est sur le point de quitter les « 12 coups de midi ». Cependant, aucune information officielle n’a encore été annoncée du côté de la production, mais Bruno a tout de même indiqué que pour le moment, il ne pense pas du tout à partir de l’émission.

Les fans peuvent donc se rassurer, en plus, il est encore sur la bonne voie pour battre le record détenu par Eric. Que ce soit Bruno ou un autre candidat, qui réussira enfin à battre le record de ce divertissement ? La réponse à découvrir aujourd’hui le 3 août et tous les jours à midi sur TF1 dans « Les 12 coups de midi ».