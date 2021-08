Les 12 coups de midi : Bruno et TF1 accusés de triche et de favoritisme par les téléspectateurs

Bruno, le grand favori de cette édition du célèbre jeu télévisé « Les 12 coups de midi » a de nouveau marqué les esprits ce samedi 7 août avec une nouvelle victoire. Mais, ayant eu des problèmes pour arriver à temps sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, le jeune homme a failli perdre face à Laura qui a réussi à le devancer de quelques secondes. Suite à cette nouvelle victoire presque inattendue de Bruno, certains téléspectateurs ont eu du mal à accepter l’issue de cette manche. Et après les folles rumeurs sur son élimination, certains adeptes de l’émission pensent maintenant que Bruno et TF1 ont triché durant ce numéro de samedi. Étant désormais à la deuxième place du classement de l’émission et plus qu’à quelques pas du record d’Éric, cette nouvelle polémique autour de sa nouvelle victoire ne fait qu’accroitre encore plus les folles rumeurs sur le jeune candidat.

Les téléspectateurs ont crié à la triche

Eh oui, à quelques pas de battre le record des « 12 coups de midi », Bruno a failli perdre durant le numéro diffusé samedi. En effet, comme le jeune homme l’a expliqué à Jean-Luc Reichmann, cette journée de tournage a très mal débuté pour lui, car déjà il est arrivé en retard sur le plateau après avoir dû s’y prendre à quatre reprises pour trouver un taxi. Ensuite, il a également eu du mal en affrontant Laura, l’une des candidates de ce jour-là puisqu’elle était très bien partie pour remporter la manche du Coup fatal. Sa concurrente avait un bien meilleur chrono, un peu plus de neuf secondes, tandis que Bruno n’en avait alors que cinq.

À ce moment-là, les téléspectateurs voyaient déjà sur les réseaux sociaux, Laura comme étant la nouvelle championne. Cependant, l’issue de cette manche a totalement pris une tout autre tournure lorsque les dernières questions de Jean-Luc Reichmann ont un perturbé la jeune femme, notamment celle-ci : « Quel est le plus prestigieux des vins de la commune de Vosne-Romanée ? ». Elle n’a malheureusement pas su quoi répondre et a laissé son chrono défilé en ratant ainsi de peu la victoire. De nombreux téléspectateurs ont par la suite été très déçus pour la candidate et certains se sont exprimés sur les réseaux sociaux en criant à la triche.

« Il était évident qu’avec un chrono si près de Bruno, les deux dernières questions n’allaient pas être faciles pour Laura. Bien joué TF1 pour conserver Bruno ! », « Cette émission tellement truquée, j’étais certain que la fille aurait une question difficile », « Les questions dures pour l’adversaire quand il ne reste que quelques secondes, on n’est pas dupes », pouvait-on lire sur les différents réseaux sociaux.

Mais, malgré cela et sans aucune preuve, Bruno est encore le grand maitre de midi et il est sur le point d’atteindre son objectif, battre le record détenu actuellement par Éric.

195 victoires, le résumé du 9 août 2021

Après cette victoire controversée de samedi et ayant raflé la deuxième place de Christian Quesada, Bruno alias « Fifou » a de nouveau remporté une nouvelle victoire hier, le 9 août. Il ne lui reste donc plus qu’à remporter 4 victoires de plus pour dépasser Éric et devenir le numéro un du jeu. De plus, le jeune favori a réussi hier à signer un nouveau coup de maitre en répondant correctement à toutes les questions. Il a ainsi empoché la somme de 20 000 euros, dont la moitié pour sa cagnotte valant aujourd’hui 823 495 euros.

L’autre moitié sera évidemment rajoutée sur la cagnotte du vendredi 13 août qui vaut actuellement 107 100 euros. C’est donc sa 195e victoire et sa 196e participation. Sinon, pour rappel, les 5 cases dévoilées ont enfin laissé apparaître un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, une lyre petite harpe. Et malheureusement pour Bruno, l’identité de l’étoile n’est pas Karine Ferri, le nom qu’il a proposé hier. Bruno, va-t-il finalement réussir à battre le record ? Plus que 4 jours de jeu et on saura bientôt la réponse. En attendant, rendez-vous ce mardi 10 août 2021 à 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».