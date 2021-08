Les 12 coups de midi : Bruno éliminé avant de battre le record de l’émission ?

Comme nous le savons déjà, TF1 a lancé la nouvelle édition de son célèbre divertissement « Les 12 coups de midi » cette année le 20 janvier dernier. Et depuis, tous les yeux sont rivés sur l’un des candidats du jeu, il s’agit de Bruno. Un nom que vous avez surement déjà entendu à la télé puisqu’il s’agit du meilleur candidat de cette saison avec une cagnotte qui vaut actuellement près de 800 000 euros. Cependant, cet incroyable parcours pourrait bientôt se terminer puisque d’après les rumeurs, le challenger envisagerait de tout arrêter. Nous avons ainsi décidé de vous parler de ce que l’on sait avant la diffusion du prochain numéro de ce 2 août.

Résumé du 1er août

Avant d’attaquer la nouvelle semaine et la diffusion du prochain numéro de l’émission ce 2 août, parlons d’abord de ce qui s’est passé ce dimanche dans « Les 12 coups de midi ».

Si vous avez suivi l’émission depuis le début, vous devrez savoir que Bruno vient de remporter sa 187e victoire et s’est de nouveau qualifié pour une 188e participation. Cependant, notre challenger n’a répondu qu’à quatre bonnes questions sur cinq ce dimanche, donc pas de coup de maître. Toutefois, cette nouvelle victoire lui a permis de rajouter 1 000 euros de plus à sa cagnotte qui s’élève maintenant à 800 995 euros.

Ce nouvel exploit de Bruno a également rajouté 1 000 euros de plus à la cagnotte du vendredi 13 août qui s’élève actuellement à 84 600 euros. Cette somme sera ensuite remise à un téléspectateur tiré au sort parmi ceux qui ont téléphoné au 36 80 ou envoyé « midi » au 7 13 13. À cela s’ajoutent 3 000 euros par mois à vie ou un chèque de 1 million d’euros. Tout cela grâce à Laurent Mariotte et l’association « Petits plats en équilibre », donc si vous voulez tenter votre chance le tirage est prévu pour la fin du mois

L’étoile mystérieuse, qui pourrait bien se cacher derrière ?

Eh bien, ce numéro de dimanche de l’émission « Les 12 coups de midi » a également permis de dévoiler 4 cases de l’étoile mystérieuse et a révélé le nouvel indice : un télescope.

Pour rappel, nous avons actuellement trois indices, il y a l’image de fond montrant Rio de Janeiro (base de l’étoile), puis le bouquet de 3 roses rouges et dernièrement le télescope. Quant à l’identité de l’étoile mystérieuse, plusieurs noms ont déjà été proposés comme Serge Lama, Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie ou encore Paul McCartney. Mais, rien n’est encore sûr, donc on devra attendre la suite pour le savoir.

Bruno est sur le point de battre tous les records

Malgré les difficultés, Bruno, la superstar de l’émission poursuit son incroyable parcours dans le but de remporter la première place qui est occupée pour le moment par Éric. Et il est bientôt sur le point d’y arriver puisqu’il est actuellement à la troisième place. S’il réussit à atteindre son objectif, Bruno détiendra alors le nouveau record de 12 coups de midi. Cependant, même si nous voyons à la télé un champion toujours sûr de lui, lors d’une récente interview Bruno s’est exprimé sur la pression qu’il vit chaque jour : « Au fur et à mesure que ça se rapproche, il y a quand même un peu de pression ». De plus, Jean-Luc Reichmann ne cesse de lui rappeler que le record d’Éric s’approche. Ce qui selon Bruno n’est pas toujours facile à vivre avec la petite peur de ne pas réussir qui commence à s’installer.

« La mécanique du jeu fait qu’on me le rappelle souvent, donc je me dis que ce serait dommage de perdre avant. Après, il y a quand même de la fierté, évidemment. C’est une émission qui a 11 ans, il y a eu plus de 12 000 candidats. Si je suis le premier, ce serait énorme. Après, le titre ne changera pas ma vie » a-t-il déclaré.

Mais bien sûr, sachant qu’il s’apprête à battre un record, être sous pression et avoir peur sont des choses tout à fait normales. On espère juste que Bruno réussira à réaliser son rêve.

Qu’en est-il des rumeurs ?

De nombreuses rumeurs circulent en effet en ce moment sur les réseaux sociaux comme quoi Bruno est sur le point de quitter l’émission ou encore qu’il a été éliminé. Pour vous résumer, le champion aurait révélé à une participante qu’il ne comptait pas rester dans l’émission longtemps s’il réussit à battre le record. Ayant eu vent de cette rumeur, le maître de midi a indiqué qu’il ne pense pas du tout à laisser tomber de si tôt.

« Vous savez quoi, j’ai tous les records donc je m’en fiche, je m’en vais ! Après, je dis ça mais si je fais 450 émissions et que je me lasse, peut-être que je me dirais qu’il faut que je reprenne ma vie. Mais pourtant, je n’ai pas envie d’abandonner, il n’y a pas de lassitude. C’est une opportunité incroyable, donc je ne pense vraiment pas que je me permettrai d’arrêter » a-t-il déclaré.

Sinon, on a également appris que d’après le Youtubeur “Chasseur d’étoile”, le champion aurait été éliminé après avoir accumulé une cagnotte de 950 000 euros. Des informations qu’il aurait obtenues d’un employé du studio. Selon l’influenceur, il aurait également été remplacé par un ancien candidat de Questions pour un champion, prénommé Raph. Mais rassurez-vous, aucune de ces informations n’est encore officielle, donc pas de panique. Et en attendant d’avoir des news sur Bruno, comme d’habitude, rendez-vous sur TF1 ce 2 août à midi pour le nouveau numéro tant attendu de l’émission “Les 12 coups de midi”.