Les 12 coups de midi : Bruno éliminé après 209 participations ? On vous dit tout sur la folle rumeur

Comme l’on pouvait s’y attendre, Bruno est encore sorti victorieux des “12 coups de midi” d’hier le 4 août. Et depuis le début de cette édition lancée au mois de janvier, le jeune homme tout droit venu de la région Occitanie a beaucoup fait parler de lui grâce à ses nombreuses victoires, les sept étoiles mystérieuses qu’il a découvertes, le total de gain qu’il a accumulé et depuis un moment la rumeur sur son élimination. Bruno, serait-il vraiment sur le point d’être éliminé avant de battre le record de l’émission détenu actuellement par Eric ? C’est justement ce dont nous allons parler dans cet article.

L’aventure des “12 coups de midi” va -t-elle se terminer bientôt pour Bruno ?

Eh bien, d’après la rumeur qui circule depuis quelques jours déjà, Bruno, l’imbattable champion de l’émission de Jean-Luc Reichmann quittera l’aventure après 209 participations. Et cette information vient d’un Youtubeur très populaire connu sous le nom de “Chasseur d’étoile”. Dans une vidéo, il affirme que d’après l’un de ses contacts au sein de la production, que l’incroyable parcours de Bruno alias Fifou Dingo devrait prendre fin durant ce mois d’août. Toujours selon les dires de cet employé de TF1, le champion aurait été éliminé lors d’un récent tournage et a été remplacé par un autre maître de midi. Il s’agirait d’après ses informations, d’un ancien candidat de “Questions pour un champion” du nom de Raph.

Cependant, avant son élimination, Bruno aurait tout de même réussi à atteindre son objectif, battre le record détenu par Éric (199 participations et 921 316 de gains). Il aurait ainsi perdu lors de sa 209e participation avec environ 950 000 euros de gains. Quant aux nombres d’étoiles mystérieuses qu’il aurait découvertes, le contact du Youtubeur n’a pas donné de détails. À savoir qu’actuellement, le record détenu par un seul candidat est de 7 étoiles découvertes. Toutefois, malgré cette folle rumeur, rien n’est encore officielle et notre champion est toujours sur la bonne voie pour de nouvelles victoires.

Bruno vient de franchir un nouveau cap

Pour l’heure, Bruno règne toujours en maître sur le plateau des “12 coups de midi”, car hier, le 4 août, le jeune homme est de nouveau sorti victorieux. Il s’agit donc de sa 190e victoire et de sa 191e participation. Malgré le fait qu’il n’a pas réussi à répondre à toutes les questions, il a tout de même empoché la somme de 500 euros en plus pour sa cagnotte valant aujourd’hui 811 495 euros. Les 500 euros restants seront évidemment rajoutés sur la cagnotte du vendredi 13 août qui vaut actuellement 95 100 euros. Sinon, pour rappel et pour ceux qui ont raté l’émission d’hier, les 4 cases dévoilées de l’étoile mystérieuse n’ont pas encore révélé d’autres indices.

Nous sommes ainsi toujours au même point avec l’image de fond montrant Rio de Janeiro (base de l’étoile), le bouquet de 3 roses rouges, le télescope et le morceau de bois situé juste derrière qu’on n’a pas encore réussi à identifier. Et malheureusement pour Bruno, l’identité de l’étoile n’est pas Freddie Mercury, le nom qu’il a proposé hier. Actuellement, Bruno n’est plus qu’à 3 participations de plus à faire pour réussir à battre le record détenu par Christian Quesada, qu’il a déjà battu en termes de gain. Il devra ensuite maintenir ce rythme encore un moment pour dépasser enfin celui d’Éric le Breton (199 participations et 921 316 euros de gains). Bruno, va-t-il réussir et les rumeurs sont-elles vraiment fondées ou non ? Seul le temps nous le dira. En attendant, rendez-vous ce jeudi 5 août 2021 à 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro des “12 coups de midi”.