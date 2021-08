Les 12 coups de midi : Bruno, le grand champion est-il en couple ? Son homosexualité révélée

Grâce à son incroyable parcours dans « Les 12 coups de midi » depuis mi-janvier 2021, Bruno est très vite devenu une vraie célébrité. De plus, depuis un moment avec les rumeurs qui circulent concernant son élimination, les médias se sont mis à s’intéresser petit à petit à sa vie privée et à l’histoire de l’homme derrière la légende. L’actuel maitre de midi est-il alors en couple ou encore célibataire ? Eh bien, c’est justement ce dont nous allons parler puisque Bruno a récemment évoqué son homosexualité lors d’une interview qu’il a donnée pour « Le Parisien ». Et cette nouvelle va surement le rendre encore plus célèbre.

Bruno est-il vraiment homosexuel et en couple ?

Malgré les rumeurs qui circulent concernant son élimination, Bruno est toujours pour le moment le champion de la célèbre émission de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Grâce à ses nombreuses victoires, il est devenu une vraie célébrité et les yeux de millions de téléspectateurs français sont tous rivés sur lui en ce moment. Et récemment, la nouvelle qui fait le buzz concerne sa vie personnelle ou plus précisément côté relation amoureuse.

En effet, lors d’une interview qu’il a donnée aux journalistes de « Le Parisien », Bruno a évoqué son homosexualité et a également indiqué qu’il était encore célibataire. D’ailleurs, il n’a jamais caché ne pas être très intéressé par la compagnie d’une femme, mais a toujours préféré celle des hommes. Une bonne nouvelle donc pour de nombreux fans du grand maitre de midi, car il a aussi indiqué que depuis son passage dans l’émission, il reçoit régulièrement de nombreux messages de prétendants et de prétendantes sur Instagram.

« Je suis célibataire donc on n’y revient pas à chaque émission », a-t-il déclaré. Il a également rajouté avec humour : « Les hétérosexuels n’ont pas de souci à parler de leur vie donc je n’avais pas de raison de ne pas l’évoquer (…) Et comme ça, les gens n’ont pas besoin de taper Bruno les 12 coups de midi gay sur Google ».

Cependant, si vous voulez tenter votre chance et gagner son cœur, il faudra vous passer de longues discussions sur les réseaux sociaux, car il préfère les rencontres en tête à tête.

« Si la personne enclenche une discussion et qu’il y a un feeling, pourquoi pas la rencontrer (…) On pourrait aller prendre un verre, se faire un restau et voir si le feeling fonctionne. Quoiqu’il arrive, il faut que je rencontre la personne en vrai, parce que je ne suis pas très fan des applis de rencontre. Mais s’il y a un feeling sur les réseaux, pourquoi ne pas se rencontrer en vrai. Je ne suis pas fermé à quoi que ce soit. » a-t-il confié aux journalistes, en rajoutant : « Je ne me laisse pas le temps de rencontrer quelqu’un. C’est très chronophage de faire cette émission. 364 émissions par an, c’est un sacré rythme de tournage. Entre les émissions, je me repose, je révise un peu, je me tiens au courant de l’actualité. Donc non, je n’ai absolument pas le temps de faire des rencontres ».

Bruno est toujours sur la bonne voie pour battre le record

Rumeur ou pas, tout ce que nous pouvons vous dire pour le moment est que Bruno est toujours le grand maitre de midi en ce moment. Et il est presque sur le point de battre le record des « 12 coups de midi » détenu pour l’instant par Éric. En effet, hier, le 5 août, Bruno a signé sa 191e victoire et a enregistré sa 192e participation. Même s’il n’a pas pu répondre correctement à toutes les questions, il a empoché 500 euros de plus pour sa cagnotte qui vaut désormais 811 995 euros.

À cela s’ajoute, 500 euros de plus aussi pour la cagnotte du vendredi 13 août, ce qui fait un total de 95 600 euros. Pour rappel, le jeune homme n’a pas encore découvert l’étoile de midi en ayant déjà proposé les noms de Serge Lama, Flavie Flament, Stéphanie de Monaco, Julio Iglesias, Léo Ferré, Muriel Robin, Sylvie Vartan, David Bowie, Paul McCartney, Line Renaud, Soprano, Freddie Mercury et dernièrement David Beckham. Bruno et les autres participants auront donc encore du chemin à faire pour découvrir qui se cache derrière l’étoile mystérieuse et pour cela, rendez-vous ce vendredi 6 août à 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».