Les 10 scènes de décapage les plus sexy du cinéma

le Tiger King cast — sans incarcéré Joe Exotic, repoussé Carole Baskin, et «Doc» Antle– réunis pour une spéciale qui a été diffusée le dimanche sur Netflix, révélant une multitude de bombes – y compris l’idée qu’Exotic, le roi du tigre autoproclamé lui-même, a réellement peur de ses animaux.

« Joe était terrifié par les gros chats », a déclaré Rick Kirkham, le producteur de chapeau de cow-boy qui a passé la série à fumer des cigarettes dans un café d’Oslo. « Il avait peur des lions et des tigres. »

Dans la série spéciale – une série d’entretiens vidéo avec des acteurs qui est animée par Joel McHale-Kirkham a allégué que certaines photos d’Exotic posant majestueusement avec un tigre blanc et un tigre ordinaire étaient une farce. « Dans les plans que vous voyez là où il est avec les deux tigres … le blanc est aveugle et l’autre est sous tranquillisants », a-t-il déclaré. « C’est idiot de penser comment il est devenu célèbre en tant que roi du tigre quand il est si terrifié. »

Exotic, qui purge une peine de 22 ans de prison pour un complot de meurtre pour compte d’autrui et aurait été placé en quarantaine en raison de problèmes de coronavirus, était, naturellement, le principal sujet de conversation dans chaque entretien. Et dans chacun, chaque personne qui a parlé a convenu que Exotic mérite de faire du temps. Erik Cowie, qui avait l’habitude de travailler avec Exotic au zoo, a déclaré que son ancien patron «allait mourir là-dedans – bon débarras».

« Il est à sa place », a déclaré Jeff Lowe, L’ancien allié d’Exotic est devenu l’ennemi légal qui possède désormais le zoo. « Je lui dirais probablement juste » ça va! « »

Saff Saffery, l’employé du zoo qui a perdu sa main dans une attaque de tigre, a adopté une position plus douce, disant: «justice a été rendue», mais cet exotique ne devrait pas mourir dans sa cellule. Kirkham, quant à lui, a déclaré clairement qu’il ne pensait pas qu’Exotic serait en mesure de survivre à l’épreuve.

« Je ne pense pas que Joe Exotic quittera la prison en vie », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’il sera capable de le supporter. »

Pourtant, il semble qu’Exotic profite de la renommée qu’il a acquise grâce à Tiger King. Joshua Dial, L’ancien directeur de campagne de Joe a déclaré à McHale que le célèbre propriétaire du zoo avait contacté des fans et leur demandait de gérer des pages Facebook en son nom et de collecter des fonds pour lui.

« Il reçoit tous les messages que les gens envoient, tout l’argent qu’ils amassent pour lui », a-t-il affirmé. « Ouais, il est au courant de ça et il en aime chaque minute. »

Bien qu’Exotic ne puisse littéralement pas être présenté dans la série, il est sûr de supposer que les Baskins et Antle ont refusé catégoriquement de figurer dans la spéciale. Carole et son mari Harold Baskin ont déclaré qu’ils n’aimaient pas les docuseries et le considéraient comme une trahison de la confiance, tandis que Antle s’est également distancié du projet. Pourtant, McHale avait beaucoup de gens à interviewer pour la réunion, y compris John Finlay, L’ancien mari d’Exotic. Cependant, comme les Baskins, Finlay a déclaré qu’il n’aimait pas la façon dont il était décrit dans la série.

« J’ai été décrit comme un montagnard drogué et ce n’était pas moi à l’époque », a-t-il déclaré. «À cette époque, j’avais quatre à cinq ans de propreté. Quand ma fille est née, j’ai décidé de ne plus jamais toucher à un autre médicament. »

Finlay a également expliqué l’un des plus grands mystères de la série: pourquoi il était torse nu pour toutes ses interviews individuelles. «J’ai des tatouages», a-t-il déclaré. « Pourquoi ne pas te montrer? »

