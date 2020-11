Les 10 meilleurs rôles de Simon Pegg

Ah, Simon Pegg. Geek auto-stylisé et autoproclamé, cet acteur britannique autrefois obscur est devenu un visage reconnaissable dans le monde entier.

Formellement intronisé en tant que roi des nerds après être apparu dans Star Trek ET Star Wars, Simon Pegg a eu une carrière large et variée.

De la franchise Mission Impossible, il a plaisanté sur son adhésion en 2004 (et a ensuite rejoint en 2006) à la célèbre trilogie Cornetto qu’il a co-écrite avec Edgar Wright, Pegg est apparu dans une pléthore d’endroits imprévisibles.

Ce n’est pas seulement un joli visage non plus; son travail en tant qu’acteur vocal a pris de la vitesse récemment, avec un camée dans la série animée Clone Wars et un rôle clé dans Boxtrolls – le film fantastique d’animation de 2014. Ce dernier a certainement complété ses références pour faire partie de pratiquement tous les coins du divertissement geek.

Avec son dernier rôle dans la série d’horreur comique récemment sortie Truth Seekers, co-écrite avec son partenaire hétéro-vie de longue date Nick Frost, Pegg a encore une fois trouvé une autre façon de naviguer sur les mers turbulentes du divertissement geek.

Au fur et à mesure que sa liste de performances et de camées s’allonge, cela nous fait bien de nous souvenir de la véritable ampleur de sa filmographie. De la télévision classique culte aux superproductions régionales, l’histoire d’acteur de Simon Pegg est aussi diversifiée qu’impressionnante.