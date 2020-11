Les 10 meilleurs casques sans fil pour PlayStation

Les appareils sans fil sont communs à toutes les plates-formes. La PlayStation 3 avait des contrôleurs sans fil et des options de casque sans fil. Désormais, la PlayStation 4 et la PlayStation 5 ont également des casques sans fil, et plus encore. Bien qu’il y ait plus d’options, il y a encore moins d’options que vous n’en trouverez sur PC.

Le sans fil sur la PlayStation fonctionne à peu près de la même manière que sur un PC. Branchez le dongle du casque dans le port de la console, généralement USB, et vous êtes prêt à partir. Alors que la console passe à la prochaine génération et que la technologie sans fil n’a pas beaucoup changé, beaucoup d’entre elles fonctionneront à la fois avec la PS4 et la PS5. Certains sont uniquement PS4, alors assurez-vous que votre système correspond au casque souhaité.

Voici les meilleurs casques sans fil pour les utilisateurs de PlayStation.

HyperX Cloud Stinger Core sans fil

Image via Amazon

Compatible PC, PS4 et PS5

Connexion sans fil 2,4 GHz

Acier léger

Pilotes de 40 mm

Commandes audio intégrées

Micro pivotant pour couper le son

Batterie de 17 heures

Le HyperX Cloud Stinger Core est un casque sans fil pour les systèmes PlayStation et PC. Pour un casque sans fil, ce n’est pas trop cher, venant quelque part au milieu du pack. Les haut-parleurs de 40 mm sont placés à l’intérieur de coussinets d’oreille confortables et moelleux.

Les commandes audio intégrées permettent aux joueurs de régler le volume selon leurs besoins. Il n’y a pas de bouton muet intégré, mais le microphone peut être pivoté pour couper le son. Le microphone est antibruit, pour un son clair et parlé. Le casque est «idéal» pour les systèmes PlayStation et compatible avec les PC. La durée de vie de la batterie pourrait être plus longue, mais pour le prix, 17 heures, ce n’est pas mal.

L’HyperX Cloud Stinger Core convient à ceux qui souhaitent obtenir un casque sans fil et peuvent avoir un peu plus d’argent à dépenser, mais ne veulent pas du coût supplémentaire d’un casque de marque.

Mpow Air sans fil

Image via Amazon

Compatible PS4, PC, Xbox One, Nintendo Wii

Connexion sans fil 2,4 GHz

Coussinets d’oreille en mousse à mémoire

Micro antibruit

17 heures d’autonomie

Pilotes de 50 mm

Trois options de couleur

Le casque sans fil Mpow Air est compatible avec les PC et les consoles, et même la Nintendo Switch. C’est un casque standard qui n’a rien de très remarquable. C’est une option à prix modéré avec des pilotes décents et une bonne autonomie. Le microphone est détachable, il n’y a donc pas de fonction de mise en sourdine. Le casque dispose d’une fonction Smart Sleep qui permet de préserver la batterie. Après un certain temps sans utilisation, le casque passe automatiquement en mode veille.

Casque sans fil PlayStation Gold

Image via Amazon

Marque PlayStation

Son surround virtuel 7.1

Application compagnon disponible

Microphones antibruit cachés

Plusieurs options de couleur

Moins chère que la PlayStation Platinum est la PlayStation Gold. Contrairement à l’implication du nom, il n’y a pas de variante en or de cela. C’est purement le cousin du Platinum. Cependant, il existe d’autres options de couleur: noir, or rose élégant et blanc.

Ce casque a moins de fonctionnalités que le Platinum. Il n’y a pas d’audio 3D, mais il a une application compagnon pour différents modes audio créés pour la PS4. Il dispose de deux microphones antibruit cachés de chaque côté pour les capacités de chat vocal. Le casque PlayStation Gold est conçu pour PlayStation VR et peut être porté confortablement avec.

Casque sans fil PlayStation Platinum

Image via Amazon

Marque PlayStation

Application compagnon disponible

Audio 3D dans les jeux pris en charge

7.1 Son surround virtuel

Microphones doubles intégrés

Poids léger

Rien ne fonctionnera mieux avec une PlayStation que sa propre marque. Le casque PlayStation Platinum a beaucoup à offrir. Comme il est fabriqué par PlayStation, pour PlayStation, il fonctionnera avec la console. Il est compatible avec PS4, PS3 et PS VR. Avec un adaptateur sans fil, il fonctionnera avec un PC ou un Mac. Et, avec une prise jack 3,5 mm, il fonctionnera avec les appareils mobiles et PlayStation Vita. Il dispose d’une application compagnon qui personnalisera les modes audio. Il offre un son 3D avec des jeux compatibles; les sons seront entendus sous tous les angles, y compris au-dessus et en dessous de vous.

Razer BlackShark V2 Pro

Image via Amazon

Son surround THX 7.1

Pilotes de son 50 mm

Coussins infusés de gel rafraîchissant

Microphone détachable

Coussinets d’oreille en mousse à mémoire

Les produits Razer sont fantastiques sur PC, mais peuvent également fonctionner sur les consoles PlayStation en sacrifiant certaines fonctionnalités. Les capacités sans fil sont toujours là, mais d’autres fonctionnalités peuvent ne pas être présentes.

Dans le cas de Razer, Razer Synapse, la personnalisation du casque, n’est disponible que sur PC. Quoi qu’il en soit, le BlackShark V2 Pro est une option sans fil de qualité pour un propriétaire de PS4. Il y a un débat sur le fait que la fonction de son surround fonctionne ou non sur la PlayStation. Dans certains cas, il peut y avoir une option pour sélectionner le son surround 7.1 dans la configuration audio de la console lorsqu’elle est connectée. Bien qu’il s’agisse d’un casque de bonne qualité, les fonctionnalités manquantes ne valent peut-être pas le coût.

Razer Thresher 7.1

Image via Amazon

Son surround 7.1 avec casque Dolby

16 heures sur une seule charge

Micro à flèche rétractable

Portée sans fil de 12 mètres (40 pieds)

Pilotes 50 mm

Contrairement au Razer BlackShark V2 Pro, le Razer Thresher 7.1 est conçu pour PS4. Il offre un son surround Dolby 7.1 et une autonomie de 16 heures. Il dispose d’un microphone rétractable et sans décalage. Avec la portée de 40 pieds, vous n’aurez pas à vous soucier des pics de retard ou de la déconnexion pendant que vous êtes en jeu. Il fonctionne également sans fil avec PC et câblé sur d’autres appareils, tels que la Nintendo Switch. Le casque n’est pas conçu pour la PS5 et peut être uniquement pour la PS4 et les appareils plus anciens.

SteelSeries Arctis 7P

Image via Amazon

Conçu pour PS5 et compatible avec PS4

Autonomie de 24 heures

Audio sans fil 2,4 GHz

Le dongle USB-C se connecte à d’autres appareils pour un son sans fil en déplacement

Microphone rétractable à réduction de bruit ClearCast

Sur les boutons de contrôle de l’oreille

Le SteelSeries Arctis 7P est le premier de notre liste conçu spécifiquement pour les jeux de nouvelle génération. Il a été conçu pour PlayStation 5 et est rétrocompatible avec la PlayStation 4. La batterie 24 heures est une caractéristique forte. Beaucoup de même prix et qualité ont moins. Bien que vous n’ayez pas besoin d’une autonomie de 24 heures, cela garantit que votre casque restera chargé pendant les sessions de jeu les plus longues. Le casque est entièrement compatible avec le système audio Tempest 3D AudioTech de PlayStation 5.

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Image via Amazon

Conçu pour PlayStation 5, compatible avec PlayStation 4

Microphone rabattable pour couper le son

Son auditif surhumain de Turtle Beach

Coussins d’oreille doux et respirants avec système de soulagement des lunettes ProSpecs

Haut-parleurs 50 mm

Autonomie de la batterie de 15 heures

Mini émetteur USB

Turtle Beach a rapidement sauté sur les systèmes de nouvelle génération avec leur Stealth 600 Gen 2. Le premier Steal 600 sorti en 2018. La dernière version sortie en août 2020, bien avant la sortie prévue de la PlayStation 5. Le casque comporte de grands haut-parleurs de 50 mm à l’intérieur des coussinets d’oreille souples. Il dispose d’un microphone flip-to-mute pour un contrôle rapide.

Une caractéristique importante que peu de casques d’écoute considèrent est le support des lunettes. Le Stealth 600 Gen 2 a une mousse plus douce contre les lunettes pour aider à soulager la pression sur les montures. Turtle Beach propose ses propres réglages sonores. Surhuman Hearing donne aux joueurs un avantage dans des contextes compétitifs en amplifiant l’audio de sons plus petits, comme les pas, les ennemis rechargeant les armes et les véhicules de distance. L’autonomie de la batterie est suffisante à 15 heures, à condition de ne pas oublier de la recharger.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

Image via Amazon

Plus cher que le Stealth 600 Gen 2

Microphone rabattable pour couper le son

Haut-parleurs nanoclear 50 mm

Connectivité Bluetooth

Mini émetteur USB

Autonomie de la batterie de 20 heures

Coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme avec gel refroidissant Aerofit

Le Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 est une mise à niveau du Stealth 600 Gen 2. Comme son frère, il a été conçu pour les systèmes de nouvelle génération et est rétrocompatible avec l’ancienne PlayStation 4.

Il fait tout ce que fait le Stealth 600 Gen 2 et plus encore. Et ce ne sont pas que des cloches et des sifflets. Il y a de bonnes choses uniques ajoutées à ce casque. Le meilleur est la connectivité Bluetooth. La connectivité est distincte de la connexion sans fil à la PlayStation. Le casque peut se connecter à votre téléphone lorsque vous êtes connecté à la PlayStation. Vous n’aurez pas besoin de retirer votre casque pour prendre un appel ou écouter de la musique.

Le casque possède également un gel rafraîchissant Aerofit à l’intérieur des coussinets en mousse à mémoire de forme. Le microphone bascule pour couper le son, une fonctionnalité qui semble gagner en popularité parmi les casques. C’est un moyen rapide et efficace de désactiver votre microphone. Enfin, il améliore la durée de vie de la batterie du Stealth 600 Gen 2 de cinq heures supplémentaires, ce qui porte la durée de vie totale à 20 heures. La vie supplémentaire donne aux joueurs une certaine marge de manœuvre s’ils ne chargent pas le casque régulièrement.

Casque de jeu sans fil Xiberia

Image via Amazon

Bonnes options budgétaires

Connectivité sans fil 2,4 GHz

17 heures d’autonomie

33 pieds de distance sans fil

Microphone antibruit amovible

Le casque Xiberia est une bonne option économique pour ceux qui cherchent à éviter les prix de marque. À 17 heures, il a une autonomie respectable pour son prix. L’autonomie de la batterie a été testée avec 70% d’audio, ce qui indique que des volumes plus élevés peuvent réduire la durée de vie de la batterie. L’inverse peut également être vrai: des volumes plus faibles peuvent améliorer la durée de vie de la batterie. Il se connecte avec une connexion sans fil standard de 2,4 GHz, garantissant l’absence de décalage audio. Il se connecte sans fil à la PS5, PS4, PC et Mac et peut être connecté à la Xbox One avec le câble 3,5 mm inclus. Le microphone amovible utilise une technologie de suppression du bruit pour améliorer la qualité de la voix dans le jeu.

