Les 10 meilleures souris de jeu pour les petites mains

Avoir la bonne souris est essentiel si vous voulez garder une longueur d’avance sur la concurrence. Une fraction de seconde peut faire la différence entre vivre et mourir, il est donc avantageux d’avoir une souris à la hauteur de la tâche.

Les souris de jeu sont bien meilleures que les souris ordinaires car elles ont souvent des fonctions avancées et peuvent être configurées selon vos spécifications. Les meilleures souris de jeu offrent une sensibilité réglable et des boutons programmables, vous pouvez donc toujours être plus rapide que vos adversaires.

De nombreuses souris de jeu sont massives pour que vous puissiez avoir une prise ferme et parce qu’elles doivent accueillir tous les boutons supplémentaires. Alors qu’en est-il des personnes aux mains plus petites? Voici quelques-unes des meilleures souris de jeu pour les personnes ayant de petites mains.

Le Logitech G502 Proteus Spectrum est hautement réglable et est même livré avec des poids supplémentaires pour le rendre aussi lourd ou léger que vous le souhaitez. Il dispose également d’un capteur réglable qui permet entre 100 et 12 000 dpi. L’une de ses meilleures caractéristiques est la possibilité d’avoir différents profils pour différents jeux. Vous pouvez avoir un paramètre pour Fortnite et un autre pour Apex Legends et basculez entre eux quand vous le souhaitez.

Le G520 Proteus Spectrum dispose également de 11 boutons programmables et peut changer la sensibilité d’une simple pression sur un bouton. Il a également une forme très confortable avec tous les boutons bien placés et faciles à atteindre. L’éclairage RVB est minimal et limité au logo G-Series. Le placement des boutons sur cette souris signifie qu’elle est idéale pour les droitiers uniquement.

Le Razor Viper ne pèse qu’environ deux onces, mais il a toujours un temps de réponse de premier ordre de seulement 0,2 millisecondes. Il mesure 4,7 sur 2,1 sur 1,5 pouces, il est donc confortable à tenir et tient toujours dans deux boutons de pouce programmables. La sensibilité peut être modifiée à l’aide du logiciel ou du bouton dédié, mais elle est limitée à 8 500 dpi.

Le logiciel ajuste également l’éclairage RVB qui s’exécute dans une bande en bas de la souris et sur le logo Razer. Dans l’ensemble, il n’y a que six boutons programmables, ce qui devrait suffire à la plupart des utilisateurs. Malgré le DPI limité, cette souris fonctionne toujours bien dans les deux tireurs comme Appel du devoir et des jeux de stratégie comme League of Legends.

Le Corsair Harpoon est peu coûteux et a un design très conservateur. Cela n’a peut-être rien de spécial, mais il est solide en main et très confortable. Cette souris droite est livrée avec deux boutons de contrôle du pouce et la molette de défilement et le bouton de réglage DPI habituels. Au total, il y a six boutons programmables.

Le DPI de cette souris varie de 250 DPI à 6000 DPI et peut être ajusté à l’aide du logiciel iCUE. Le logiciel vous permet également de définir différents DPI pour différents environnements, et il existe même un paramètre de tireur d’élite séparé. L’éclairage RVB est minimal et peut également être contrôlé avec l’application iCUE. Cette souris est confortable et convient aux jeux rapides comme Overwatch, mais certains joueurs pourraient préférer des capacités DPI plus élevées.

L’Asus ROG Gladius II existe depuis un certain temps, mais reste un artiste polyvalent. Il peut être utilisé comme souris sans fil et est livré avec deux câbles si vous souhaitez emprunter la voie filaire. Il y a un câble tressé de 78 pouces et un câble revêtu de PVC de 39 pouces, vous pouvez donc faire votre choix. Cette souris utilise le logiciel Asus Armory II et dispose de trois profils programmables. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour régler les paramètres DPI et RVB.

Alors que trois profils semblent un peu limitatifs, les paramètres DPI vont jusqu’à 12000, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des joueurs. L’éclairage RVB est de bon goût et illumine le logo et la molette de défilement, avec une bande en bas. Il peut également être synchronisé avec d’autres produits Asus à l’aide de l’application Aura.

La souris de jeu filaire TeckNet est l’une des souris de jeu les moins chères du marché, mais elle a encore beaucoup à offrir. Il a un design élégant avec un éclairage LED de bon goût et un effet givré. Il est également très confortable en main avec un mouvement fluide et sans effort. Il n’a pas de logiciel, vous pouvez donc régler manuellement le DPI entre 1000, 1600, 2400 et 3200 DPI.

Avec seulement 129 x 72 x 41 mm, cette souris est parfaite pour les petites mains et son poids de 5,4 onces est à peine perceptible. La disposition à six boutons est également similaire à la plupart des autres souris de jeu et devrait être facile à maîtriser. Si vous avez un budget serré, la souris de jeu Tecknet est l’une des meilleures options sur le marché.

La Corsair Scimitar n’est pas la plus petite souris sur le marché, mais elle peut facilement accueillir les personnes ayant de petites mains en raison de son design ergonomique. Ce ne sera pas idéal pour tout le monde, mais World of Warcraft et Dota 2 les joueurs peuvent se réjouir des 12 boutons programmables sur le côté gauche. Les boutons sont répartis dans quatre colonnes de trois avec une texture sur chaque autre colonne. Pour plus de polyvalence, l’ensemble du panneau peut se déplacer vers l’avant ou vers l’arrière pour un meilleur ajustement.

Le Corsair Scimitar vous permet également d’ajuster la sensibilité entre 100 DPI et 18000 DPI stupéfiants. Il dispose également d’un éclairage RVB qui peut être ajusté à l’aide de l’application iCUE. L’application est facile à utiliser et vous permet de synchroniser l’éclairage RVB avec d’autres produits Corsair comme les boîtiers de tour. Cette souris a une excellente fonctionnalité mais est destinée à un marché plus spécialisé.

Le BenQ Zowie EC2 est disponible en grandes et moyennes tailles, vous êtes donc obligé de trouver celui qui convient à votre main. Le design est aussi minimaliste que possible, et vous aurez du mal à dire qu’il s’agit d’une souris de jeu et non d’un outil de bureau de base. Là où il excelle, c’est l’incroyable ergonomie qui semble accueillir n’importe quelle main.

Cette souris dispose d’une configuration plug-and-play simple sans aucun logiciel. Les paramètres DPI vont de 400 à 3200 et sont configurés à l’aide d’un bouton. Il est également livré avec un taux de rapport réglable entre 125 et 1000Hz. La BenQ Zowie EC2 est une souris sans fioritures qui fait ce qu’elle est censée faire sans lumières fantaisie ni boutons innombrables.

