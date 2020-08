Les 10 meilleures cartes Hearthstone Scholomance Academy

Académie de Scholomance de Hearthstone l’extension sortira la semaine prochaine, ajoutant 135 autres cartes à la collection du jeu.

Beaucoup de ces cartes apportent des mécanismes tant attendus ou entièrement nouveaux, comme les cartes à deux classes et Spellburst. Alors qu’une partie importante de l’extension a été consacrée aux cartes à double classe (40), cette liste semble prendre note de chaque carte puissante non à double classe.

En relation: Les 10 meilleurs Académie Hearthstone Scholomance cartes à double classe qui peuvent changer la méta

Voici nos choix pour 10 des meilleures cartes sans double classe ajoutées à Académie de Scholomance de Hearthstone expansion.

10) Preneur de notes diligent

Première carte de cette liste à utiliser le nouveau mécanisme Spellburst, Diligent Notetaker donne une introduction assez standard au mécanisme et fournit l’utilisation parfaite pour aider les joueurs à le comprendre. Vous pouvez toujours jouer le Notetaker à un tour où vous souhaitez jouer un sort pour garantir la chance de gagner de la valeur Spellburst. Mais la force de Spellburst est qu’il peut être joué à des tours indépendamment du lancement du sort. En tant que 2/3 à deux manas, Diligent Notetaker est essentiellement un crocilisque de rivière en statistiques et a de bonnes chances de survivre pour un autre tour s’il est joué au tour deux. S’il parvient à vivre pour un prochain tour, le potentiel qu’il peut fournir pour s’enfuir avec le jeu est immense.

Image via Blizzard Entertainment

Avec le nouveau Lightning Bloom, vous pouvez avoir un tour absurde trois, dépensant plus de sept mana pour jouer vos cartes. Si votre adversaire joue un deck agressif, vous pouvez gagner des copies supplémentaires de sorts de suppression, comme Serpentshrine Portal, Lightning Storm ou le nouveau Molten Blast.

Diligent Notetaker cherche à aider Shaman à atteindre des niveaux de viabilité plus élevés grâce à des listes de deck basées sur des sorts de Shaman.

9) Mindrender Illucia

Dans une extension où les cartes combo et les archétypes sont fortement poussés, Mindrender Illucia est un exemple puissant de carte technique pour y répondre. Son effet d’aspect farfelu est difficile à évaluer au début, mais elle a un potentiel de perturbation énorme en dehors de la destruction de decks combo dans les dernières étapes d’un jeu.

Image via Blizzard Entertainment

Si elle a joué suffisamment tôt, elle peut également ralentir les listes agressives pendant un tour. Vous pouvez toujours donner à votre adversaire une main lourde de cartes à mana élevé et prendre la main de votre adversaire pendant un seul tour afin qu’il ne puisse pas jouer ses propres cartes, vous donnant un tour de liberté et la chance de gaspiller toutes les pièces qu’il pourrait. garder. Mindrender Illucia donne à lui seul à Priest les outils pour éviter et lutter contre les decks combo-centriques.

Dans Wild seul, Illucia peut être joué le tour après que Mage ait terminé sa quête et volé son Time Warp pour refuser l’OTK. Les decks combos devront toujours être conscients de jouer autour de cette carte lorsqu’ils affronteront Priest car ce ne sera plus un match gratuit.

8) Études de la nature

Dans les premiers jours de Foyer lorsque le format Standard a été conçu, Druid avait un sort polyvalent sous la forme de Raven Idol. Alors que la carte vous permettait de découvrir un serviteur ou un sort, elle était principalement utilisée pour découvrir des sorts pour plus de chances d’Innervate et de Wild Growth, les deux avant qu’ils ne soient nerfés. Bien que le jeu ait énormément changé depuis lors, Nature Studies est un retour plus fort à une carte boîte à outils comme Raven Idol.

Image via Blizzard Entertainment

Par rapport aux cinq autres cartes d’étude en Académie Scholomance, Nature Studies ne découvre pas à partir de cartes neutres, uniquement des cartes de classe. Cela vous permet d’être plus direct dans ce que vous essayez de trouver. Si vous jouez tôt à Nature Studies, vous pouvez chercher plus de rampe de mana. Si vous faites face à un tableau intimidant, vous pouvez rechercher une suppression. Lorsque vous êtes un peu court pour les dégâts mortels, vous pouvez pêcher pour plus d’options de dégâts.

La remise supplémentaire vous permet également de planifier les futurs virages en conséquence. Si vous le jouez au premier tour et trouvez Wild Growth, vous pouvez le jouer au tour suivant comme s’il n’avait jamais été nerf. Si vous trouvez des études de la nature plus tard, vous pouvez le combiner pour un tour miracle avec Exotic Mountseller pour plus d’invocations de bêtes.

Dans l’ensemble, Nature Studies est un outil polyvalent puissant pour une classe déjà flexible.

7) Lapidaire d’éclat d’âme

Alors que certaines des cartes Fragment d’âme qui ont été données à Demon Hunter poussent pour un style plus contrôlant, il existe encore des gemmes qui aident les variantes d’aggro et de milieu de gamme de la classe. Soulshard Lapidary correspond à ce projet de loi. En tant que cinq manas 5/5, elle a des statistiques correctes, mais la capacité de donner à votre héros cinq attaques pour pousser vers la face ennemie ou éliminer un serviteur adverse vous donne beaucoup de pouvoir pour créer un plateau tout en le contrôlant.

Image via Blizzard Entertainment

Le succès de Soulshard Lapidary dépend uniquement de la qualité des autres cartes d’activation Fragment d’âme. Mais avec des outils comme Marrowslicer, Spirit Jailer et même Soul Shear, Soulshard Lapidary a l’air d’être entre de bonnes mains pour trouver le succès futur.

6) Troublemaker

Warrior était une classe supérieure dans le Cendres de l’Outreterre meta. Alors que les meilleures listes étaient généralement orientées vers le milieu de gamme, il y avait encore des apparitions ponctuelles des listes de contrôle. Troublemaker cherche à prendre une place dans ces listes en tant que sommet d’une courbe ou en tant qu’autre menace de grande valeur à lancer sur votre adversaire. Troublemaker est comme une autre version de Prêtresse de la fureur, une carte avec un puissant déclencheur de fin de tour qui peut facilement terminer la partie si elle survit pendant un tour.

Image via Blizzard Entertainment

Si le nombre de serviteurs de grande valeur atteint une masse critique à l’avenir, un Éventreur dimensionnel / Guerrier de début de style Recrue pourrait apparaître pour contrôler les listes de Guerriers. Dans un futur deck comme celui-là, Troublemaker serait toujours prêt à faire une apparition.

5) Coureur du crépuscule

Alors que le principal attrait de Druid, cet ensemble comporte de nombreuses listes de sorts et de combos, Twilight Runner est un joyau caché qui oblige Druid à regarder son potentiel. La furtivité a toujours été un mécanisme puissant, mais seules quelques cartes utilisant le mot-clé ont réussi à réussir dans l’histoire du jeu. Les sbires furtifs récents ont été poussés avec des effets plus puissants en plus d’eux, comme Skyvateer, Escaped Manasaber et Akama. Twilight Runner est une menace intermédiaire qui fournit une tonne de valeur en raison de la nature de sa capacité à piocher deux cartes Druid à chaque fois qu’il attaque. Même au tour cinq avec quatre points de vie, en raison de sa discrétion, il est presque garanti de vivre pendant un tour pour augmenter la valeur de tirage des cartes en attaquant.

Image via Blizzard Entertainment

Lorsqu’il est combiné avec la carte à double classe Druid Hunter, Guardian Animals, Twilight Runner peut aider à créer des planches massives tout en contrôlant les planches opposées et en gagnant une tonne de valeur avec le tirage au sort qui l’accompagne. Alors que les decks Druid actuels qui apparaîtront dans le Académie Scholomance meta peut ne pas se concentrer uniquement sur Midrange Beast Druid, le package Twilight Runner et Guardian Animals sera une coque solide que les joueurs de Druid peuvent envisager de faire fonctionner.

4) Marque de feu

Rappel de la célèbre et puissante carte Mage, Flamewaker, Firebrand vise à ramener une nouvelle version de Tempo Mage dans Standard. Bien que son effet ne soit pas aussi puissant que le Flamewaker d’autrefois et ne puisse pas s’activer plusieurs fois, il fournit toujours une version cohérente de l’effet de Flamewaker avec la menace d’un corps plus fort.

Image via Blizzard Entertainment

Souvent, vous jouerez à Firebrand en tant que corps 3/4 à trois manas au tour trois. Si votre adversaire essaie de développer un plateau faible sans nettoyer Firebrand, vous pouvez activer n’importe quel sort et généralement simplement effacer le plateau ennemi tout en continuant à développer le vôtre.

3) Infiltratrice Lillian

À partir de l’année du phénix, Rogue a progressivement solidifié une identité et un archétype furtifs pour la classe. Infiltrator Lillian sera une autre pièce de coin légendaire qui aide à cimenter les constructions Stealthy Rogue. La furtivité est déjà un mécanisme difficile pour la plupart des classes avec de mauvaises options AoE à gérer. Lorsque vous lancez un corps très agressif au serviteur Stealth, il devient difficile pour les decks de contrôle même de lutter contre.

Image via Blizzard Entertainment

Si l’adversaire efface Lillian alors que son plateau est vide, la version morte-vivante de Lillian pourra infliger quatre dégâts gratuitement tout en invoquant un autre corps 4/2 que l’ennemi devra traiter. Le montant des dégâts que Lillian peut fournir à Rogue par elle-même ne doit pas être sous-estimé.

Bien que Lillian ait l’air de vouloir se lancer dans les builds Stealth, elle est également bonne toute seule et fera certainement son chemin dans des listes en dehors de Stealth Rogue.

2) Gardien forestier Omu

Lorsque cette carte a été annoncée pour la première fois, la communauté s’est précipitée pour penser à tous les combos possibles que Druid pourrait exécuter avec. Celui qui a attiré le plus d’attention était Omu en Germination en Malygos en un sort bon marché pour activer le nouvel Omu pour un tour de 10 manas en Malygos. Même si tous ces combos semblent puissants, et même avec le Mindrender Illucia potentiellement effrayant, Omu peut aller au-delà de tout cela.

Image via Blizzard Entertainment

L’une des forces de Spellburst précédemment mentionnées est que les cartes Spellburst peuvent être jouées avant le tour où vous activez des sorts et partez avec eux. Bien que le garde forestier Omu ne puisse pas bénéficier de cet aspect et qu’Omu gagne plus de valeur au fur et à mesure que la partie dure, vous pouvez toujours y jouer avant le «tour de germination des rêves». Si vous jouez pour le tempo, Omu peut fournir des virages swing et servir de 5/4 «gratuit» qui peut être un moyen rapide de rattraper son retard sur le tableau si vous cherchez à être proactif.

Omu n’est qu’une autre pièce du puzzle Combo Druid que Blizzard ne cesse d’ajouter au fur et à mesure que l’année du phénix progresse pour Druid.

1) Passage secret

L’année dernière, alors que le Projet Boomsday L’expansion était en Standard, Myra’s Unstable Element était une carte puissante qui a trouvé son chemin dans de multiples listes de tempo et de Rogue agressifs. Même avec sa nature d’être une copie unique dans un deck en raison de son statut légendaire, le facteur de dernier recours qu’il apportait était suffisamment puissant pour qu’il donne à Rogue une puissance de finition supplémentaire lorsqu’il s’essoufflait. Avec deux copies, il y a de fortes chances que les joueurs Rogue puissent trouver un effet presque similaire lorsqu’ils ajoutent Secret Passage à leurs listes.

Image via Blizzard Entertainment

Les autres façons dont vous pouvez utiliser Secret Passage ajoutent à sa force. Si votre main est bonne mais que vous souhaitez la conserver pour un prochain tour, vous pouvez mulligan pour cinq nouvelles cartes à jouer tout en gardant votre main d’origine. Si vous jouez pour le tempo et que vous manquez de cartes, Secret Passage donne à votre agressivité un nouveau souffle avec cinq nouvelles cartes.

Bien que Secret Passage ne soit pas le meilleur en synergie avec les sorts de pioche après l’activation, la quantité brute de potentiel de tirage qu’il peut fournir initialement compense largement. Les listes de contrôle devront toujours craindre de jouer autour de Secret Passage face à l’aggro ou au tempo Rogue, même si leurs mains semblent vides.

En combinaison avec le lecteur Voracious, l’aggro dispose d’outils puissants pour jouer avec Académie Scholomance gouttes pour continuer à rouler constamment et ne jamais céder à leurs menaces.

Académie de Scholomance de Hearthstone l’extension sortira le 6 août. Vous pouvez pré-acheter l’extension avant sa mise en ligne dans l’un des deux lots différents de la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.

Partager : Tweet