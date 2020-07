Les 10 meilleures cartes à double classe Hearthstone Scholomance Academy qui peuvent changer la méta

Académie de Scholomance de Hearthstone l’expansion est dans moins d’une semaine, apportant avec elle 135 nouvelles cartes pour secouer la méta.

Sur ces 135 cartes, 40 d’entre elles introduisent un nouveau mécanisme qui a longtemps été demandé depuis les débuts de Foyer: cartes à deux classes. Bien que les cartes multi-classes ne soient pas nouvelles, avec Rues moyennes de Gadgetzan étant la première extension à intégrer des cartes à trois classes, le nombre de cartes à trois classes créées à l’origine (neuf sur 132) est dérisoire par rapport au nombre de cartes à deux classes qui visent à laisser un impact sur Hearthstone’s l’histoire.

Voici 10 des meilleures cartes à double classe qui ont été ajoutées à Académie de Scholomance de Hearthstone expansion.

10) Classe de coupe

Bien que Cutting Class ait été l’une des dernières cartes révélées pendant Académie de la Scholomance révéler la saison, ce n’est certainement pas l’un des plus faibles. En tant que cinq manas, piochez deux sorts de cartes qui peuvent se réduire. La classe de coupe doit coûter un ou deux manas pour qu’elle soit considérée de manière réaliste comme forte. Heureusement pour cette carte, le Voleur et le Guerrier ont accès à des armes puissantes et à une pléthore de cartes qui peuvent améliorer leurs armes à des nombres puissants.

Image via Blizzard Entertainment

Si les decks Guerrier et Voleur sont correctement adaptés, il ne serait pas exagéré pour l’une ou l’autre des classes d’obtenir une arme avec quatre ou cinq Attaques éliminées, ce qui rend cette carte peu ou rien. Warrior est déjà considéré comme l’une des meilleures classes du format Standard en ce moment et Cutting Class cherche à accentuer cette avance en offrant un tirage plus bon marché.

9) Potion d’illusion

Lorsque Potion of Illusion a été révélée, elle a engendré le cri de plusieurs personnes qui craignent l’existence de decks combo. À première vue, cette carte peut aider à revigorer les combos de mage impliquant l’archimage Antonidas, l’apprenti sorcier et des boules de feu infinies. Mais cela peut aussi être un moteur de ravitaillement potentiel pour les decks de milieu de gamme utilisant Spellburst ou des serviteurs de grande valeur avec des effets puissants.

Capture d’écran via Blizzard Entertainment

Atterrir sur Shifty Student, Mozaki, Master Duelist ou Jandice Barov vous permet de configurer de futurs tours où vous pourrez réactiver leurs effets. Même si cette carte ne parvient pas à faire une brèche sur l’échelle Standard, si l’aggro est trop forte ou si les cartes techniques combo-haine sont endémiques, les joueurs sauvages devront s’inquiéter de cette carte car frapper l’archimage Vargoth ou d’autres pièces combo fera réfléchir les joueurs. deux fois sur la façon dont ils abordent le match Mage.

8) Bouclier d’honneur

Bouclier d’honneur est une autre carte Guerrier qui fait partie de cette liste. Il cherche à augmenter la puissance d’Enrage Warrior en accordant de la robustesse aux côtés de l’agression. Guardian Augmerchant était une carte qui faisait déjà des apparitions sur les decks de la méta en raison de sa capacité à fournir un bouclier divin pour un mana au prix d’infliger des dégâts à votre propre serviteur. Shield of Honor cherche à prendre cette idée et à la combiner avec plus d’attaque pour vous permettre de faire la course avec votre adversaire encore plus rapidement.

Capture d’écran via Blizzard Entertainment

Lorsqu’elle est combinée avec d’autres synergies de dégâts de guerrier, comme le mercenaire assermenté de sang, le kilométrage que vous pouvez obtenir avec cette carte sera double. Chaque fois que vous avez la chance de blesser ou de tuer un serviteur guerrier, cherchez toujours à le tuer. Sinon, vous risquez de subir un retour sur investissement du bouclier d’honneur.

7) Gel du cerveau

Capture d’écran via Blizzard Entertainment

Il n’y a que deux fonctions pour Brain Freeze: Gel ou suppression. Le fait qu’il puisse faire les deux assez efficacement pour un coût aussi bon marché sans être flashy en toute sécurité lui donne une place sur cette liste. Pour Mage, en tant que carte à un mana, elle peut être combinée avec d’autres synergies de cartes multicast comme Mana Cyclone ou Mozaki, Master Duelist. Pour Rogue, cela aide à garder le tempo pour un prix aussi bas et il peut activer les combos de vos autres cartes.

6) Ras Frostwhisper

Spell Damage est un archétype qui a été poussé un peu plus sur Mage et Shaman par rapport aux autres classes de cette extension. Ras Frostwhisper sert de carte de paiement pour la culture de chaque carte Spell Damage donnée aux deux classes. Chaque fois que Mage ou Shaman joue une carte avec Spell Damage, il aura également une provocation et un énorme besoin de la retirer pour l’adversaire en raison de l’existence de cette carte.

Image via Blizzard Entertainment

En plus d’être efficace pour dégager le plateau adverse et maintenir une avance de plateau, il inflige également un peu de dégâts de visage supplémentaires à un adversaire. Cela vous accorde un peu de dégâts supplémentaires qui mettent votre adversaire sur une autre horloge.

5) Voleur de baguette

Les cartes de génération aléatoire à un mana sont souvent puissantes lorsqu’elles sont données à n’importe quelle classe. Wand Thief amplifie jusqu’à 11 avec son effet de découverte qui vous octroie des sorts de mage de haute qualité. Bien qu’il soit légèrement plus difficile à activer que les autres cartes de génération aléatoire d’un mana en raison de son exigence de combo, c’est toujours une condition assez facile à remplir.

Image via Blizzard Entertainment

En plus d’avoir un petit corps tôt pour aider un peu à contester le plateau, cela permet également aux joueurs Rogue de découvrir des sorts en dehors de leur classe pour étayer les faiblesses potentielles. S’il y a un large plateau, découvrez un Flamestrike pour le nettoyer. S’il y a plusieurs serviteurs, Frost Nova ou Ray of Frost peuvent aider à caler. Les puissants Deathrattles peuvent également être touchés avec des missiles dévolus ou des polymorphes.

4) geôlier spirituel

Image via Blizzard Entertainment

La première carte Demon Hunter à faire partie de la liste, Spirit Jailer (et ses amis Fragment d’âme qu’il aide à activer) aura une présence notable dans la prochaine méta. L’archétype du Fragment d’âme peut être agressif dans les listes de tempo ou contrôler dans les listes plus lentes – et Spirit Jailer sert d’intermédiaire entre les deux stratégies. Les listes agressives apprécieront un autre 1/3 du corps pour aider à contrôler le tableau tôt et les listes défensives voudront autant d’activateurs de fragment d’âme que possible. C’est aussi un organisme précoce pour aider à contester des affrontements agressifs.

3) Ace Hunter Kreen

En tant que carte qui a été conçue pour commémorer le précédent champion du monde, Hunterace, cette carte est à la hauteur du battage médiatique standard consistant à prendre son nom après un champion. Ace Hunter Kreen sera le roi des matchs de miroir agressifs et de milieu de gamme. En raison de sa capacité à rendre tous les autres sbires immunisés lorsqu’ils attaquent, garder un plateau vide contre Hunter ou Demon Hunter sera impératif à partir du troisième tour.

Image via Blizzard Entertainment

Si Kreen peut être invoqué sur un large plateau, il sera difficile de se débarrasser de lui en dehors des sorts, car tous les autres serviteurs peuvent le maintenir en vie grâce à des échanges constants rendus gratuits avec «Immunité en attaquant».

2) Seigneur Barov

Alors que le Paladin et le Guerrier sont probablement les plus faibles pour tuer Lord Barov instantanément pour fournir un tableau cohérent, ils sont parmi les meilleurs pour suivre sa capacité d’égalité à rendre un tableau asymétrique clair pour l’adversaire. Warrior est déjà l’une des meilleures classes quittant le Cendres de l’Outreterre meta, donc Lord Barov ne fera que renforcer ce concept à l’avenir.

Capture d’écran via Blizzard Entertainment

La puissance des cartes de cette liste examine comment elles servent leur meilleure classe ainsi que dans quelle mesure elles peuvent aider l’autre classe plus faible attachée. Lord Barov assiste également énormément Paladin car il est de loin meilleur que l’égalité nerf. Toute liste lente ou moyenne des deux classes appréciera l’utilité brute et la force que Lord Barov apporte à la table.

1) Fleur éclair

Aussi anticlimatique qu’une carte commune occupe la première place de cette liste, le niveau de puissance de Lightning Bloom est incontesté. En repensant à Hearthstone’s histoire, l’Innervate originel, insensible à l’ennui, était l’une des cartes les plus fortes de tous les temps, sinon la plus forte. Être capable de tromper des cartes puissantes plusieurs tours plus tôt que prévu, ou de tisser plusieurs cartes en un tour avec le mana supplémentaire fourni, est d’une puissance sans précédent. Bien que la surcharge pour deux puisse sembler extrêmement préjudiciable, si vous pouvez accumuler suffisamment d’avance avec cette carte, votre tour suivant importera beaucoup moins puisque vous vous préparez à la victoire plus rapidement que votre adversaire ne peut répondre.

En Standard, dès que vous atteignez le troisième tour avec un seul exemplaire de Lightning Bloom, Shaman peut utiliser ceci et Cumulo Maximus pour invoquer un 5/5 et infliger cinq dégâts à n’importe quoi, vous permettant de cimenter un premier plateau tout en supprimant une menace précoce. de l’adversaire. Avec deux exemplaires au tour trois, les druides peuvent invoquer un des premiers gardiens ailés, ce qui peut être une condamnation à mort rapide pour tout deck agressif. Lightning Bloom peut également faire du nerf de Kael’thas un simple revers et l’inclure dans des decks combo Druid basés sur les sorts comme une autre carte bon marché à invoquer plus tôt que prévu.

Image via Blizzard Entertainment

En tant que carte puissante, elle résume également les véritables objectifs d’une carte à deux classes en étant une forte inclusion pour les deux classes. Cette carte continuera à pousser Druid vers de nouveaux sommets en Standard tout en apportant à lui seul Shaman des profondeurs d’un niveau de taux de victoire faible à une classe de niveau supérieur.

En plus d’être l’une des meilleures cartes pour déchirer la méta Standard, ce sera également un autre outil puissant qui affecte le format Wild. Druid a déjà une tonne de combos à rechercher dans Wild. Le fait que Lightning Bloom puisse les aider à les accélérer signifie que les adversaires devront s’inquiéter chaque fois qu’ils font la queue contre un deck Druide.

Académie de Scholomance de Hearthstone sortira le 6 août. Les fans peuvent préacheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client avant la mise en service de l’extension.

