Les 10 films de guerre les plus ambitieux jamais réalisés

Parmi tous les genres cinématographiques variés, les films les plus grandioses, les plus chers et les plus spectaculaires sont probablement ceux sur la guerre. Cela ne devrait être une nouvelle pour personne. La guerre est crue, laide et sanglante, et elle se déroule parfois sur des continents entiers. Traduire les horribles détails de la guerre en film est à la fois nécessaire et incroyablement délicat.

Cependant, de nombreux cinéastes talentueux ont pris la responsabilité de relayer une bataille glorieuse à nous tous, civils. Et beaucoup d’entre eux ont fait du très bon travail. Le public a été surpris par des représentations réalistes d’événements célèbres comme le jour J, l’attaque de Pearl Harbor et la bataille de Dunkerque. Pas seulement dans un film, mais dans plusieurs au fil des ans.

Certains films et certains réalisateurs l’ont fait mieux que d’autres. En fait, certains réalisateurs ont été si ambitieux dans leur exécution qu’il est difficile de ne pas rester impressionné par leurs réalisations.

Ce sont des films qui couvrent de vastes étendues de temps et de territoire, coûtent des millions de dollars à réaliser et démontrent la nature réaliste de la guerre, tout en influençant le média dans son ensemble.