Les 10 dernières filles les plus ennuyeuses de l’histoire des films d’horreur

Dès les tout premiers films sur grand écran, les filles finales ont été un incontournable du genre de l’horreur. Le terme a été inventé pour la première fois par Carol J.Clover dans son livre de 1992: « Hommes, femmes et tronçonneuses: le genre dans le film d’horreur moderne » et est généralement utilisé pour décrire la dernière victime laissée en vie à la fin de ce qui est généralement un sanglant. film slasher.

Les filles finales pourraient avoir commencé comme les demoiselles innocentes typiques en détresse mais, avec le temps, elles deviendraient de plus en plus les symboles du progressisme et les représentations des tendances sociales émergentes. Pour cette raison, avoir des traits tels que l’ingéniosité et le courage sont devenus synonymes de filles finales dans le monde de l’horreur.

Le genre est jonché de filles finales célèbres que le public a aidé à transformer en certains des personnages les plus légendaires de l’histoire du cinéma, avec des personnalités comme Nancy Thompson, Ellen Ripley et Laurie Strode combinant toutes leurs personnalités intéressantes et sympathiques avec toute la bravoure et l’ingéniosité nécessaires. pour vaincre même les ennemis les plus effrayants au fil des ans.

Mais que se passe-t-il lorsque les auteurs et les acteurs d’horreur se trompent sur cette chose essentielle dans leurs films et gâchent leurs dernières filles? Des performances en bois aux arcs terriblement écrits, voici sans aucun doute les dernières filles les plus ennuyeuses de l’histoire du film d’horreur.