L’erreur de Wayne Bennett, les Maroons doivent rectifier leur décision

L’attaquant du Queensland Josh Papalii a peut-être accepté le blâme pour la défaite du Queensland dans le deuxième match, mais le sélectionneur des Maroons, Darren Lockyer, a déclaré que l’entraîneur Wayne Bennett devait accepter une certaine responsabilité.

Parler à Wide World of Sports ‘ QLDER, Lockyer a souligné les décisions discutables prises par l’entraîneur Wayne Bennett concernant les rotations des bancs du Queensland, ce qui a conduit Papalii à manquer les 20 premières minutes de la seconde période. L’hélice a effectué neuf courses de 72 mètres, 27 mètres après contact et 22 plaqués, tout en marquant un essai et en se retrouvant également dans la poubelle.

Papalii est considéré comme le meilleur accessoire du match et Lockyer pense que le fait de ne pas avoir l’attaquant de Canberra dans l’alignement après une baisse de 18-4 à la pause a nui aux chances du Queensland de revenir.

« Papalii est l’attaquant le plus inspirant de l’équipe et il n’a pas joué les 20 premières minutes de la seconde période », a déclaré Lockyer.

L’entraîneur des Maroons du Queensland Wayne Bennett. (Getty) (Getty)

« Quand il est arrivé, il a marqué un essai. Même chose avec Dunamis Lui; je pense qu’il ne s’est remis qu’à cinq minutes de la fin. Je ne sais pas quelle était la stratégie mais Papalii doit être plus présent. »

Papalii a croisé pour le deuxième essai du Queensland de la nuit quelques minutes après son retour sur le terrain, mais à ce stade, le match était déjà terminé.

La star des Raiders a réussi à se retrouver dans les gros titres pour les mauvaises raisons en fin de match quand il a perdu son sang-froid en affrontant l’attaquant de NSW Angus Crichton, en tirant les cheveux de son adversaire.

« Nous avons bien commencé, mais je sentais que nous les avons laissés tomber assez facilement. Vous ne pouvez pas donner à Teddy (James Tedesco) et (Cody) Walker le ballon facile qu’ils avaient. Nous allions toujours payer », a déclaré Papalii.

«J’ai l’impression que c’est en grande partie de ma faute, je n’ai pas établi la plate-forme pour que Chez (Daly Cherry-Evans) et Ben Hunt jouent.

« Je suis le plus âgé au milieu et j’ai été très déçu de ma performance. Je dois être meilleur et faire en sorte que les jeunes garçons en profitent. »