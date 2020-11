L’erreur de Malik aidera-t-elle Randall à retrouver sa mère biologique?

(Attention: ce message contient des spoilers pour « This Is Us » de mardi.)

Malik (Asante Blackk) n’avait qu’un seul travail à faire dans l’épisode de «This Is Us» de ce soir, et parce qu’il ne pouvait pas le faire, Randall (Sterling K. Brown) pourrait découvrir que sa mère biologique est vivante. Si cela ne vous convient pas, permettez-nous de le décomposer.

En haut de l’heure, intitulé «Honnêtement», le petit ami de Deja, Malik, arrive chez Randall et Beth à Philadelphie pour accompagner Randall au travail, l’observant pendant une journée dans la vie d’un conseiller municipal. Lorsqu’ils arrivent au bureau, Randall décide de confier à Malik la tâche assez simple – mais très importante – de démarrer et d’arrêter son bulletin d’information quotidien en direct au bon moment. Malik dit qu’il est prêt pour le travail et lance le livestream OK, mais lorsque sa mère appelle pour poser une question sur sa petite fille, il est distrait et manque l’approbation de Randall.

Oui, cela signifie que le livestream a continué à rouler alors que Randall commençait à se déshabiller et à se préparer pour une course devant sa webcam, pensant que le flux avait déjà été coupé. Malik ne l’a pas remarqué jusqu’à ce qu’il soit bien trop tard, après avoir diffusé un Randall torse nu sur Internet.

Randall et Malik discutent sérieusement de ce qui s’est passé, Malik s’excusant abondamment et expliquant que sa fille passe en premier et qu’il s’efforce de créer un équilibre en tant que père adolescent. Randall pardonne à Malik, sachant même que la vidéo de lui en train de se déshabiller accumule des vues et est sur le point d’être captée par les médias non seulement locaux, mais aussi nationaux.

Effectivement, le clip du bulletin de Randall devient viral et à la fin de l’épisode, nous voyons un vietnamien plus âgé le regarder. Cet homme sans nom (joué par Vien Hong) est celui qui a été présenté pour la première fois dans l’épisode de la semaine dernière avec sa petite-fille (Brandilyn Cheah) et qui a révélé avoir eu une sorte de lien intime avec la mère biologique de Randall, Laurel (Jennifer Holmes).

Alors que l’homme regarde le clip de Randall, il est beaucoup moins concentré sur le décapage et plus intéressé par la partie du bulletin de Randall où il mentionne son défunt père biologique, William.

«Quand je passe une dure journée au travail ou que je suis frustré que les choses ne bougent pas assez vite, je me rappelle que je fais ça pour lui. Je fais ça pour William Hill », dit Randall.

L’homme rembobine cette partie plusieurs fois, écoutant Randall dire «William Hill» encore et encore, avant de regarder la photo que nous avons vue la semaine dernière de l’homme et de Laurel quand ils étaient plus jeunes. Nous ne savons pas avec certitude, mais à partir de son seul regard, nous pouvons deviner qu’il a reconstitué quelque chose: que c’est le fils de Laurel et William, et il pourrait maintenant essayer de trouver Randall pour lui dire ce qui est vraiment arrivé à sa mère.

Si cela s’avère être vrai, Randall devra en fait un grand merci à Malik, car Randall et son père – ainsi que nous les téléspectateurs à la maison, jusqu’à la première de la saison 5 – pensaient que Laurel était mort en couches.

« This Is Us » reviendra avec de nouveaux épisodes en janvier.