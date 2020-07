L’erreur commentée de TVE lors de l’hommage aux victimes du coronavirus

L’esplanade de Le Palais Royal de Madrid a accueilli ce jeudi 16 juillet, l’hommage d’État aux victimes du coronavirus, qui a également servi de reconnaissance aux professionnels qui étaient au premier rang pendant la pandémie, tels que les agents de santé et les forces et organes de sécurité. Un acte qui était présidé par le roi Felipe IV et des autorités politiques telles que le président Pedro Sánchez, et dans lequel une petite erreur dans une étiquette est devenue le protagoniste.

La famille royale salue Pedro Sánchez lors de l’hommage

L’Orchestre RTVE a interprété deux œuvres lors de la cérémonie. À ce moment là, 1 mettre une mauvaise étiquette à l’écran. Alors que le réseau public soulignait que « La chanson de l’esprit » de Johannes Brahms jouait, la réalité est que c’était « Adagio pour cordes », de Samuel Barber. Un détail que les fans de musique classique n’ont pas manqué.

C’était Adagio de Barber pour les cordes, pas Brahms ???????????. Je dis aussi qu’un compositeur espagnol aurait pu être commandé une œuvre. pic.twitter.com/373OrffpiN – Pascual Marchante (@Pascualitipo) 16 juillet 2020

Certains internautes ont déploré le manque d’éducation musicale, convaincus qu’une telle erreur « n’aurait pas été avec une peinture, un roman ou un film ». La vérité est que juste après le début du travail de Barber, comme l’explique un violoniste de l’orchestre RTVE qui a participé à l’acte, ce qui nous invite à penser qu’il s’agissait d’un erreur de calcul simple ou ordre des sujets.

Quelle est l’importance de l’éducation musicale. Je suis sûr qu’une telle erreur n’aurait pas été avec une peinture, un roman ou un film. pic.twitter.com/bPapeBPgVz – Pablo L. Rodríguez (@pablolrguez) 16 juillet 2020

Adagio de Barber sonne à l’hommage aux victimes de Covid et l’étiqueteuse TVE écrit « la chanson de l’esprit » de Brahms. La culture musicale dans ce pays est de commencer à trembler. – James???? (@Konspyrenayko) 16 juillet 2020

De combien de culture musicale manquons-nous dans ce pays, alors que même les annonceurs de #FuneralDeEstado ne savent pas distinguer « Adagio for Strings » de Samuel Barber et l’attribuer à Brahms … pic.twitter.com/50CqCtuVsA – Raquel Fishes (@RaquelFishes) 16 juillet 2020

En tant que violoniste dans l’orchestre RTVE qui s’est produit sur place. Après Adagio de Barber, nous avons interprété Geistliches Lied de Brahms. Indépendamment de cela: oui, combien est nécessaire l’éducation musicale! – Jonathan Mesonero (@JonathanMesoner) 16 juillet 2020

Le discours du roi

Le discours du roi Felipe IV a attiré l’attention de l’acte, rappelant les «nombreuses personnes dans la solitude, d’autres souffrant de la maladie et des familles entières« qui depuis des mois » a assumé avec beaucoup de discipline le confinement dans leurs foyers sachant que leur attitude était essentielle pour lutter contre la pandémie. « » L’Espagne a montré son meilleur esprit. Nous nous sommes donné un exemple de civilité, de maturité, de résistance et d’engagement envers les autres « , a ajouté le Bourbon.