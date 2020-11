L’équipe U21 de l’ÖFB dit au revoir 4-0 à la qualification EM

Bodum Cafetière à piston double paroi en inox 0.5L - Bodum Colombia - Cafetière 0.5L, 4 tasses

On le sait, le système à piston reste le moyen le plus efficace pour extraire tous les arômes du café et avoir le meilleur goût.La gamme Bodum Colombia revisite le design de ces cafetière à piston avec cette cafetière en acier inoxydable poli et sa grande anse confortable. Son utilisation est plus que facile,