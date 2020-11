L’équipe ÖFB face au Luxembourg avec de nombreux points d’interrogation

Les épreuves et les tribulations entourant les tests corona au Red Bull Salzburg ont gardé le patron de l’équipe autrichienne Franco Foda sur leurs gardes avant le match test de mercredi (20h30 sur DAZN) à Luxembourg. L’Allemand avait été confronté à de nombreux nouveaux développements dans la situation de l’équipe au cours des dernières heures, il ne semblait être à mi-chemin que dans le courant de mardi.

Il est désormais certain que les professionnels « Bulls » Andreas Ulmer et Cican Stankovic seront disponibles pour les matchs de la Ligue des Nations au Happel Stadium de Vienne dimanche contre l’Irlande du Nord et mercredi suivant contre la Norvège. Pour le Luxembourg, les deux ne sont pas un problème car ils ont raté les contrôles obligatoires de l’UEFA, qui ont eu lieu mardi. Son collègue de club Albert Vallci, qui était également nominé à l’origine, a été mis sur la liste. Le défenseur était uniquement destiné au duel avec l’équipe du Grand-Duché.

Il est également fixé qu’Alessandro Schöpf est absent en raison d’une blessure au mollet. De plus, Maximilian Ullmann ne se rend pas au Luxembourg. Par précaution, l’arrière gauche du Rapid reste à Vienne après que le Rapid ait eu un test de poule positif, mais pourrait toujours rejoindre la sélection de l’ÖFB pour les matchs de la Ligue des Nations. Philipp Wiesinger et Jörg Siebenhandl, nommés mardi, prennent place dans l’avion pour Luxembourg.

En raison des effets de la pandémie de coronavirus, Foda a récemment dû se confronter à des questions de personnel plutôt qu’à des questions tactiques. « Les deux derniers jours ont été très mouvementés. Dimanche, je me suis rendu à Vienne détendu, tout allait bien. Mais ensuite, la situation a évolué dans une direction différente », a déclaré le joueur de 54 ans.

En attendant, la situation s’est un peu calmée, a assuré Foda. « Nous pouvons maintenant nous concentrer à nouveau sur le sport. » Le chef d’équipe a informé ses protégés mardi matin par une étude vidéo de l’adversaire, qui, comme l’équipe de l’ÖFB, ne rivalisera pas avec les meilleurs acteurs – au Luxembourg, les prochains matchs de la Ligue des Nations sont également au centre, dans lesquels l’équipe des 610.000 Resident State est sur le point de gagner le groupe.

Franco Foda à l’essai: « Il n’y a pas de jeux inutiles »

La signification du jeu au stade Josy Barthel n’est pas remise en cause par Foda. « Il n’y a pas de matchs inutiles. C’est un match amical, vous pouvez encore essayer quelque chose », a souligné le sélectionneur national. « C’est un match important pour la Ligue des Nations, nous voulons bien nous présenter. »

Le duel avec le numéro 95 du classement mondial de la FIFA – l’Autriche est 25e – offre à beaucoup de la deuxième ligne la possibilité de se recommander pour la qualification pour la Coupe du monde et le Championnat d’Europe l’année à venir. « L’un ou l’autre peut faire ses preuves maintenant », a déclaré Foda.

Le patron de l’équipe devrait se rendre au Luxembourg avec 21 joueurs mercredi. David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Christoph Baumgartner et Stefan Lainer sont épargnés et, comme Ulmer et Stankovic, sont prêts pour l’action en Ligue des Nations. En raison de l’absence d’Alaba, d’Ulmer, d’Ullmann et de Marco Friedl – le professionnel du Werder n’est pas disponible en raison de restrictions de voyage – Foda n’a actuellement plus de défenseur dans l’équipe.

Foda n’a pas voulu révéler comment ce problème sera résolu et à quoi ressemblera la formation de départ de l’ÖFB au Luxembourg. « Il faut juste beaucoup improviser et être flexible. Lors de la mise en place, il faut attendre de voir ce qui se passe au cours de la journée. Nous évoluons à des moments où quelque chose peut changer toutes les heures », a déclaré l’ancien entraîneur de Sturm Graz.