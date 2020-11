L’équipe LPL Bilibili Gaming libère l’entraîneur-chef Sim

Image via Bilibili Gaming

League of Legends L’équipe Bilibili Gaming s’est séparée de l’entraîneur-chef Sim «Sim» Sung-soo, a annoncé l’organisation aujourd’hui dans une vidéo sur Weibo. Le journaliste de Fomos Kenzi a partagé l’annonce en anglais.

Lors de la dernière saison de la LPL, BLG a eu du mal à garder sa place au milieu du classement. Ils ont terminé 10e au printemps et 12e en été tout en faisant des changements d’alignement tout au long de la saison.

Sim est entré sur la scène compétitive en tant qu’entraîneur en 2012. Dans sa saison de départ, il a mené l’équipe LCK NaJin Black Sword au championnat du monde, où ils ont été éliminés en quarts de finale contre les futurs champions du monde Taipei Assassins.

Il a également mené ses équipes au Championnat du monde en 2013 et 2014, et a déménagé à Taiwan et a rejoint les Assassins de Taipei pendant deux saisons avec des résultats mitigés. En 2017, il rejoint la ligue chinoise LPL avec Suning, et enfin Bilibili Gaming en 2019.

On ne sait pas quels sont les projets de Sim pour la saison 2021. Il pourrait rejoindre une autre équipe en tant qu’entraîneur-chef, dans la LPL, la LCK ou le PCS.

Bilibili Gaming apportera probablement d’autres changements et ajouts à ses équipes principales et académiques avant la saison 2021.

Partager : Tweet