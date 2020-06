L’équipe Google lance Keen, un réseau social basé sur les centres d’intérêt

L’équipe Area 120 de Google, qui développe des produits expérimentaux, a a annoncé une nouvelle application sur le Play Store Android appelée Keen.

Comment Keen est né

L’idée est venue à CJ Adams, un co-fondateur de Keen, après que lui et sa femme aient remarqué qu’ils passaient beaucoup de leur temps libre à parcourir les flux des médias sociaux. Ensuite, ils ont réfléchi à l’idée de collecter des idées, des liens et des ressources en fonction de leurs propres intérêts et passe-temps, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps à leurs intérêts communs.

Adams a apporté l’idée à l’équipe Area 120 de Google, et en collaboration avec une autre équipe de Google nommée People and AI Research (PAIR), qui se concentre en effet sur la recherche et le développement de systèmes d’apprentissage automatique, Keen a été créée.

À quoi sert

Pour décrire à quoi Keen doit être utilisé, Adams écrit: