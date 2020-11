L’équipe DFB contre l’Ukraine dans le téléscripteur en direct aujourd’hui

L’équipe nationale allemande jouera contre l’Ukraine dans la Ligue des Nations aujourd’hui à 20h45. SPOX accompagne le jeu de l’équipe DFB aujourd’hui dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

L’équipe DFB contre l’Ukraine aujourd’hui dans le téléscripteur en direct: avant le départ

Avant de commencer:

L’équipe DFB n’a actuellement aucune blessure à redire. Toni Kroos ne peut pas participer en raison d’une suspension de carton jaune. Ridle Baku, Robin Gosens, Jonas Hofmann et Nico Schulz ne sont pas dans l’équipe pour le match d’aujourd’hui.

Avant de commencer:

Le matin du jour du match, personne n’a pu confirmer avec certitude que le match d’aujourd’hui aurait lieu. Cinq membres de l’équipe nationale ukrainienne, dont quatre joueurs, ont été testés positifs au coronavirus à l’avance et sont isolés. Néanmoins, aucun autre joueur n’a dû être mis en quarantaine pour le moment. Dans la sélection DFB, tous les résultats des tests samedi des joueurs, entraîneurs et superviseurs étaient négatifs.

Avant de commencer:

L’équipe du sélectionneur national Jogi Löw est toujours invaincue après quatre jours de Ligue des Nations, mais a également été victorieuse une fois. Avec six points, l’équipe est à la deuxième place du groupe A, un point derrière l’Espagne.

Avant de commencer:

Bienvenue sur le téléscripteur en direct d’aujourd’hui de l’équipe DFB! Ici, vous recevrez des mises à jour à partir de 20h45 sur la progression du match de la Ligue des Nations entre l’équipe nationale allemande et l’Ukraine.

Équipe DFB contre l’Ukraine: les formations probables

Voici comment les deux équipes nationales pourraient entrer dans le match d’aujourd’hui de la Ligue des Nations:

Allemagne: Neuer – Henrichs, Ginter, Rüdiger, Max – Gündogan, Neuhaus – Goretzka – Gnabry, Werner, L. Sane

Ukraine: Pyatov – Konoplia, Matviienko, Kryvtsov, Sobol – Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi – Marlos, Junior Moraes, Yaremchuk

Nations League: l’équipe DFB contre l’Ukraine aujourd’hui à la télévision et en direct

Bonne nouvelle: l’équipe nationale allemande peut être vue en direct et en intégralité à la télévision gratuite aujourd’hui! le ZDF commence par le reportage préliminaire avec la modératrice Katrin Müller-Hohenstein et l’expert Per Mertesacker à 20h15, juste à l’heure pour le coup d’envoi à 20h45, le commentateur Bela Rethy vous y attend.

Le diffuseur public propose également les images en direct du jeu sous forme de diffusion en direct. Par ici pour ça!

Nations League: Le stand dans le groupe allemand

L’Allemagne joue aux côtés de l’Espagne, de l’Ukraine et de la Suisse dans le groupe 4 de la Ligue A. L’équipe de la DFB est à un point du leader espagnol, contre lequel elle a joué lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations (mardi 17. Novembre).

L’Ukraine a également six points et une chance de gagner le groupe et de se qualifier pour le tour à élimination directe de la compétition nationale.