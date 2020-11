L’équipe des Maroons du Queensland: Holmes revient pour Origin Game 2

La star des Cowboys, Valentine Holmes, fera son retour dans l’arène Origin après avoir été nommée arrière arrière des Maroons.

Holmes, 25 ans, n’a pas joué au niveau Origin depuis 2018 après avoir brièvement quitté la LNR pour poursuivre une carrière dans la NFL.

L’entraîneur du Queensland Wayne Bennet ira avec Holmes sous le maillot n ° 1 avec AJ Brimson expulsé en raison d’une blessure alors que les Maroons chercheront à remporter la série lors du match 2 de mercredi prochain avec les Blues.

Bennett est sur le point de sang encore plus de débutants après avoir nommé Dunamis Lui et Moeaki Fotuaik dans son top 17 alors que Coen Hess et Christian Welch sortent du camp.

Le centre Kurt Capewell, qui a joué pour les Maroons dans le premier match de la série, a été nommé dans l’équipe malgré une blessure à l’aine qui l’a forcé à quitter le terrain à la fin de la seconde période.

Valentine Holmes (Getty)

ESCOUADE COMPLETE DE 21 HOMMES:

Équipe complète:

1. Valentine Holmes (Cowboys)

2. Xavier Coates (Broncos)

3. Kurt Capewell (Panthères)

4. Dane Gagai (Sud)

5. Phillip Sami (Titans)

6. Cameron Munster (tempête)

7. Daly Cherry-Evans (Manly)

8. Dunamis Lui (Raiders)

9. Jake Friend (Coqs)

10. Josh Papalii (Raiders)

11. Felise Kaufusi (Tempête)

12. Jaydn Su’A (Sud)

13. Tino Fa’asuamaleaui (Tempête)

14. Ben Hunt (Dragons)

15. Lindsay Collins (Coqs)

16. Jai Arrow (Titans)

17. Moeaki Fotuaika (Titans)

18. Brenko Lee (Tempête)

19. Corey Allan (Sud)

20. Josh Kerr (Dragons)

21. Edrick Lee (Chevaliers)