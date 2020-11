L’équipe de tous les temps des Maroons de l’état d’origine du Queensland fête ses 40 ans

Darren Lockyer et Allan Langer ont été contraints de refroidir leurs talons sur le banc de l’équipe de tous les temps des Maroons du Queensland sélectionnée par un panel d’experts du Wide World of Sports.

Lockyer a récemment été nommé sur une liste restreinte de joueurs qui pourraient être nommés prochain Immortel de la ligue de rugby, mais la superstar à deux positions n’a pas pu évincer Billy Slater ou Wally Lewis de l’arrière et des cinq huitièmes positions dans une formation ridicule.

Lockyer et son compatriote légendaire demi-Langer figurent aux côtés de Petero Civoniceva et Paul Vautin dans ce qui pourrait être le banc le plus impressionnant jamais sélectionné.

Darren Lockyer et Allan Langer sont des légendes du Queensland. (Getty)

Tous les quatre sont des icônes du Queensland à part entière et dans le cas peu probable où cette équipe de tous les temps des Maroons serait en retard sur le tableau de bord, n’importe lequel d’entre eux pourrait être injecté dans le jeu pour donner un élan et les propulser vers la victoire.

Pour confirmer à quel point la dynastie de Mal Meninga était dominante dans sa série de 11 victoires en série en 12 ans, six joueurs de cette époque ont été choisis pour les Maroons de tous les temps, sélectionnés sur 40 ans d’Origine.

Aux côtés de Slater à l’arrière, il y a le phénomène d’essais Greg Inglis au centre, Johnathan Thurston au demi-arrière et le skipper de longue date de la dynastie Cameron Smith à la pute.

Avec Lockyer et Civoniceva sur le banc, les joueurs des années de la dynastie, de 2006 à 2017, représentent plus d’un tiers de l’équipe.

Dans un honneur unique, Meninga n’a pas seulement été choisi pour entraîner l’équipe, il a également été le centre sélectionné pour jumeler Inglis, ce qui en fait l’un des trois Immortels au 13e départ.

Les deux autres, « The King » Wally Lewis et le premier rameur Arthur Beetson sont sans doute les personnalités les plus influentes de l’histoire d’Origin, établissant les valeurs que les joueurs du Queensland chérissent encore aujourd’hui.

Les puissances Broncos de la fin des années 1990 et du début des années 2000 Wendell Sailor et Lote Tuqiri prennent leur place sur les ailes dans une ligne arrière turbo-chargée.

Pendant ce temps, Shane Webcke, Trevor Gillmeister, Gorden Tallis et Bob Lindner constituent le grognement du peloton avant aux côtés de Beetson et Smith, qui complètent une équipe redoutable qu’aucune équipe de NSW n’aimerait rencontrer.

40 ans d’origine: l’équipe QLD de tous les temps de JT

CÔTÉ DES MAROONS DU QLD DE TOUS LES TEMPS DES EXPERTS

1. Billy Slater

2. Wendell Sailor

3. Mal Meninga

4. Greg Inglis

5. Lote Tuqiri

6. Wally Lewis

7. Johnathan Thurston

8. Shane Webcke

9. Cameron Smith

10. Arthur Beetson

11. Trevor Gillmeister

12. Gorden Tallis

13. Bob Lindner

Réserves: Darren Lockyer, Petero Civoniceva, Paul Vautin, Allan Langer

Entraîneur: Mal Meninga

Depuis 40 ans, Origin Moments nous définit