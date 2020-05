L’équipe de Rick et Morty se lance dans la sitcom familiale – / Film

Manquant Rick et Morty? Ensuite, vous voudrez peut-être vérifier Opposés solaires, une nouvelle série animée Hulu de Justin Roiland (co-créateur de Ricky et Morty) et Mike McMahan (ancien rédacteur en chef de Rick et Morty). La série est maintenant diffusée sur Hulu, mais si vous avez besoin d’une dernière poussée pour vous vendre, il y a une nouvelle bande-annonce du groupe rouge pour vous scandaliser ci-dessous.

Solar Opposites Red Band Trailer

Opposés solaires «S’articule autour d’une équipe de quatre extraterrestres qui ont échappé à leur monde explosif, pour s’écraser sur une maison prête à emménager en banlieue américaine. Ils sont également divisés sur le fait que la Terre soit horrible ou impressionnante. Korvo (Justin Roiland) et Yumyulack (Sean Giambroni) ne voient que la pollution, le consumérisme grossier et la fragilité humaine, tandis que Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Mary Mack) aiment les humains et toute leur télévision, la malbouffe et les trucs amusants. Leur mission: protéger le Pupa, un super ordinateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, les consommera et terraformera la Terre. »

Voici où j’avoue que je n’ai jamais regardé Rick et Morty, donc un nouveau spectacle dans le même style, avec une équipe créative partagée, ne fait pas grand-chose pour moi. Mais notre propre Ethan Anderton est un fan de Rick et Mortyet il a donné Opposés solaires une critique assez positive, écrivant:

Rick et Morty est largement considérée comme la meilleure et la plus drôle des comédies animées pour adultes diffusées aujourd’hui. Mais Opposés solaires peut certainement lui donner une course pour son argent. Le spectacle a plus d’un arc série pour nos personnages, et le mélange de comédie de science-fiction torride avec le véritable cœur des sitcoms classiques fait quelque chose qui est assez familier pour être accessible, mais assez bizarre pour se démarquer. De plus, Hulu semble être beaucoup moins restrictif en matière de blasphème et de contenu sexuel, ce qui permet à Justin Roiland et Mike McMahan d’être un peu plus audacieux. C’est plus que suffisant pour faire Opposés solaires debout sur ses deux pieds. Cette série vous fera rire assez hystériquement pour mettre en pause le spectacle pour un souffle supplémentaire, et il y a une poignée de rebondissements choquants qui en font un incontournable.

Opposés solaires est produit par Roiland, McMahan et Josh Bycel. Les principaux acteurs sont Justin Roiland, Thomas Middleditch, Mary Mack, et Sean Giambrone. L’émission est maintenant diffusée sur Hulu.

