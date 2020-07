L’équipe de raid WoW Classic bat le repaire d’Onyxia sans vêtements ni buffs du monde

in

Lorsque vous jouez à des jeux en direct pendant une longue période, vous avez tendance à être inventif pour vous amuser. Une équipe de raid de World of Warcraft l’a récemment fait en battant Onyxia de WoW Classic sans porter de vêtements, c’est-à-dire dans le jeu. Ils ont été victorieux, mais les gens ont rapidement couvert leur exploit en disant que les amateurs du monde comptaient comme des vêtements. Après une autre tentative, l’équipe a maintenant terminé le raid Onyxia’s Lair de WoW Classic sans vêtements ni buffs du monde. Ils ont même réussi à battre leur temps précédent.

L’un des membres du raid de l’équipe a porté toutes les informations sur Reddit pour expliquer comment ils l’ont fait. Cette fois-ci, ils avaient plus de mages et un doomkin supplémentaire au détriment de dikkens multi-boxe. L’équipe de raid WoW a terminé la majeure partie du raid sans utiliser de flacons, mais a fini par en utiliser quatre. Si vous souhaitez voir l’équipe de raid dans toute sa splendeur, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Au cas où vous auriez été hors de la boucle, Onyxia’s Lair de World of Warcraft Classic est un raid de 40 personnes qui est également l’un des plus courts, car il consiste principalement à combattre le boss titulaire. La rencontre est revenue aux côtés de WoW Classic l’année dernière et nécessite une amulette de drakefire pour tenter.

Si vous cherchez d’autres façons de profiter du MMORPG de longue date de Blizzard, notre guide WoW Addons vous le fournira.

La date de sortie de World of Warcraft Shadowlands devrait tomber plus tard cette année, apportant avec elle un nouveau contenu d’histoire et de quête. La prochaine extension comprend également un œuf de Pâques de sorceleur que nous aimons beaucoup. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous occuper jusque-là, nous avons gardé un œil sur les meilleurs nouveaux jeux PC sortis en 2020 jusqu’à présent.