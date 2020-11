L’équipe All-Star LCK 2020 de la ligue révélée pour décembre

in

Les votes sont exprimés: Kim «Canna» Chang-dong, Kim «Canyon» Geon-bu, Lee «Faker» Sang-hyeok, Kim «Deft» Hyuk-kyu et Cho «BeryL» Geon-hee ont été sélectionnés pour cette années League of Legends Gamme All-Star LCK.

Le vote pour l’événement All-Star 2020 a eu lieu du 9 au 17 novembre à 1 h 59 (heure du Pacifique) et a vu les fans soumettre un vote pour un joueur dans chaque rôle. Mais alors que le vote était plus pesé pour les régions d’origine, les fans avaient la possibilité de voter dans les 10 ligues.

Canna de T1 a obtenu 47% des voix LCK dans la voie supérieure, Canyon de DAMWON 63% dans la jungle, Faker de T1 58% dans la voie médiane, Deft 38% de DragonX en position ADC et Beryl de DAMWON 57% en soutien.

Les All-Stars de la LCK repousseront leurs adversaires lors de l’étape Underdog Uprising de l’événement le vendredi 18 décembre, où ils affronteront l’équipe All-Star PCS représentant Taiwan, Hong Kong, Macao et l’Asie du Sud-Est, et l’équipe All-Star OCE représentant l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le 19 décembre, le jour suivant, l’équipe participera ensuite à une confrontation au meilleur des trois (avec une torsion) avec la formation des étoiles LPL de Chine.

Les matchs joués dans l’événement de cette année auront des prix en argent pour la charité sur la ligne. Ces organismes de bienfaisance seront décidés à une date ultérieure.

L’événement se tiendra en ligne en raison de la pandémie de coronavirus en cours et des strictes limitations de voyage.

