Lequel? recommander des appareils en fonction de leur durabilité pour la première fois

Chien de garde des consommateurs Lequel? commencera à recommander des appareils électroménagers sur la base de leurs références écologiques, la première fois qu’il a défendu des produits basés sur leur durabilité.Le groupe a attribué à 34 appareils son badge Eco Buys, dont un lave-linge Grundig de 350 £ et un lave-vaisselle intelligent Bosch de 400 £. Les recommandations d’Eco Buys ont été largement testées et se sont révélées être les moins nocives pour l’environnement tout en économisant de l’argent aux acheteurs, a-t-il déclaré.Les produits ont également été examinés pour déterminer avec quelle facilité ils peuvent être réparés, car ils peuvent être réparés. des défauts simples garantissent que la machine continuera à fonctionner pendant des années et réduiront la probabilité de devoir la remplacer complètement. Le centre de recyclage domestique Wingmoor Farm du conseil du comté de Gloucestershire recycle les appareils électroménagers, y compris les réfrigérateurs (photo de Photofusion / Construction Photography / Avalon / Getty). devrait durer jusqu’à 22 ans. Alors que la liste initiale se concentre sur les machines à laver et les lave-vaisselle, lesquels? dit qu’il prévoit de nommer Eco Buys dans d’autres catégories de produits dans les prochains mois. QUEL? ‘S ECO ACHETE – QUATRE PRODUITS RÉVÉLÉS Lave-vaisselle Bosch SMS25EI00G / 01 – 400 £ Lave-vaisselle Miele G7362 SCVi – 1499 £ Machine à laver Haier HW120 B14876 – 629,89 £ Machine à laver Grundig GWN48430CW – 350 £ La liste complète des machines à laver Eco Buys et les lave-vaisselle seront publiés sur son site Web. Alors que les lave-vaisselle à haut rendement énergétique ajoutent environ 40 £ aux factures d’énergie d’un ménage chaque année, ils pourraient économiser environ 15 £ sur la même période par rapport au modèle moyen, a déclaré le groupe. soucieux de réduire leur empreinte carbone, mais chaque jour, les acheteurs sont confrontés à un jargon compliqué, à des allégations trompeuses et à des produits qui ne répondent pas aux attentes », a déclaré Michael Briggs, responsable du développement durable chez Which?.« L’Eco Buy montre l’engagement de Which? pour aider les consommateurs à trouver des produits qui sont moins susceptibles de tomber en panne et qui leur feront économiser de l’argent. Notre objectif est également d’inciter les fabricants à améliorer leur jeu et à fabriquer des produits moins nocifs pour l’environnement. »Durabilité des produits électroniques La Charity Green Alliance a récemment suggéré de créer des« passeports de produits »pour les smartphones et autres appareils électroniques afin de compenser le montant« problématique »du Royaume-Uni. Les « passeports » prendraient la forme d’enregistrements numériques détaillant la durabilité, la réparabilité, la possibilité de mise à niveau d’un article et s’il contient des composants réutilisés ou des matériaux recyclés. De tels enregistrements s’avéreraient «très populaires auprès du public. », A déclaré l’organisation caritative, car ils simplifieraient le choix de produits susceptibles de durer plus longtemps et encourageraient le public à acheter des appareils de meilleure qualité, conçus de manière responsable, qui resteront en service le plus longtemps possible. génère plus de déchets électroniques par personne que n’importe quel pays du monde à l’exception de la Norvège, selon le Global e-waste monitor 2020 de l’ONU, devançant à la fois les États-Unis et Chine.

Essentielbio Masque barrière en mousseline/coton - LAVABLE 100 fois Les masques en mousseline peuvent être lavés et réutilisés plus de 100 fois. Améliorez leur efficacité avec les filtres charbon actif 11-312. Cependant, ils doivent être lavés correctement pour maximiser la durabilité des masques. Les masques doivent être lavés à la main. N'utilisez pas de brosse. Si un

SPARIN [Lot de 2] Compatible avec Verre Trempé iPhone SE 2020 [Outil D'alignement Facile] Film pour Protection Ecran iPhone SE 2 [sans Bulles] [Haut Définition][2.5D/9H Dureté] 1.【Modèle Compatible】 - spécialement conçu pour l'iPhone SE uniquement, PAS pour les autres modèles Découpez précisément chaque projet de trait et de ligne pour un bon compatible avec l' iPhone SE. 2.【Affaire Amicale & Bord Rond 2.5D】 - Laissez les bords sur tout le pourtour et couvrez l'écran lumineux, mais pas le tout. Vous pouvez placer votre téléphone sans aucun conflit avec la protection d'écran de votre iPhone SE. Le bord arrondi 2.5D procure une sensation de manipulation plus confortable que le bord à angle droit et ne vous fera jamais mal aux doigts. 3.【Installation Facile & Sans Bulles】 - Cadre d’alignement facile inclus, installez votre iPhone SE avec facilité. Pour votre commodité, nous préparons spécialement la vidéo d'installation. Vous pouvez donc regarder la vidéo d'installation et essayer d'installer l'écran. Veuillez rechercher "SPARIN" A17 sur Youtube pour l'installation sans bulles. 4.【Dur Durabilité Exceptionnelle & 3D Touch】 -Avec une dureté de niveau 9H, le film de protection d'écran iPhone SE résiste aux égratignures et aux éclats de verre, empêchant ainsi l'écran tactile de se fissurer en cas de chute. Le revêtement oléophobe prévient les traces de doigts et autres taches et facilite le nettoyage du verre de protection. Spécialement con iPhone SE avec 3D Touch parfait. 5.【Haute Définition & Grande Réactivité】 - La clarté HD à 99% avec des performances tactiles extrêmement réactives permettent à votre iPhone SE de fonctionner de manière fluide et rapide. Et l'épaisseur de 0,18 mm offre une excellente sensibilité car sur l'écran d'origine, le niveau de transparence de 100% donne une clarté visuelle naturelle.

Beurer Lisseur Triple Fonction Ionique HS 80 Beurer Lisseur Triple Fonction Ionique HS 80 est un lisseur triple fonction iconique proposant 3 niveaux pour des cheveux brillants et des coiffures uniques. Son revêtement en titane et la fonction de protection préservent les cheveux et leur apporte un véritable éclat.

MoKo Etui Liseuse Kindle Paperwhite - étui Flip Ultra Mince et léger pour Amazon Liseuse Kindle Paperwhite (Convient à Tous Les modèles: 2012,2013,2015 et 2016), Noir Conçu spécialement pour Amazon All-New Kindle Paperwhite (Convient à toutes les versions:2012,2013,2015 et 2016 Version Blanc). Accès à toutes les commandes et fonctions. De bonne qualité, élégant et durable, facile à installer et à enlever. Ultra mince et léger relié ajoute un encombrement minimal tout en protégeant votre appareil précieux. Cuir PVC synthétique de haute qualité Se réveille automatiquement ou met votre appareil en veille lorsque le couvercle est ouvert ou fermé.Grande conception pour protéger votre appareil contre les rayures. S’il vous plaît chercher « MoKo Etui Kindle Paperwhite » pour d’autres styles et de couleurs options offertes par BSCstore.

Appareil à emballer sous vide 110 W 69355 Cet Appareil à emballer sous vide 110 W est idéal pour sceller hermétiquement vos aliments. Malin, il permet d'augmenter de 3 à 5 fois leur durée de vie. Pratique, il expulse l'air et l'humidité tout en conservant les saveurs et les nutriments de vos aliments. Son tableau de contrôle tactile permet de lancer

