2020-11-09 12:00:06

Leona Lewis veut adopter un enfant.

La chanteuse de ‘One More Sleep’ a admis que son mari, Dennis Jauch – avec qui elle a épousé en juillet 2019 – souhaite fonder une famille le plus tôt possible, mais elle «trouve encore des choses», même si elle sait qu’elle aimerait prendre sur la garde d’un enfant en raison de la propre expérience de sa mère.

Elle a déclaré au magazine Stella: «Je veux des enfants, mais Dennis et moi avons également parlé d’adopter», dit-elle. «Ma mère a grandi dans un foyer pour enfants. Personne ne l’a adoptée enfant, et j’aimerais beaucoup l’adopter.

«Mais je suis toujours en train de comprendre les choses. Si cela ne tenait qu’à mon mari, nous aurions eu des enfants hier.

Leona et Dennis venaient d’emménager dans leur ranch californien au début du verrouillage et elle était «dévastée» d’être séparée de ses chevaux.

Elle a déclaré: «Comme nous venions de déménager, nous n’avions pas nos chevaux, juste nos chiens, et j’étais dévastée.

«Je n’étais pas avec ma famille ou celle de Dennis. Il y a eu beaucoup de larmes, mais le verrouillage m’a donné la chance de vraiment me concentrer sur ma musique.

La star de 35 ans espère qu’elle et Dennis pourront passer Noël avec ses parents à Londres ou la mère de Dennis en Allemagne.

Elle a déclaré: «Nous nous relayons et ce qui est agréable d’être avec les parents de D, c’est que nous suivons les traditions allemandes et célébrons la veille de Noël. Nous aimons simplement tous être ensemble.

«Les mamans ont tendance à faire la cuisine et je vais décorer les tables. Et si nous sommes en Angleterre, je verrai les enfants de mes frères et beaucoup de cousins ​​le lendemain de Noël, ce qui est très amusant.

«Nous essayons de déterminer si nous pouvons tous être ensemble cette année. Covid rend les choses si difficiles pour les familles, mais je veux juste cette belle journée de cuisine, de chant, de détente et d’être ensemble.

Mots clés: Leona Lewis, Dennis Lauch