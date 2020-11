Leona Lewis: 2020 est l’année de la diversification

2020-11-12 17:00:06

2020 est «l’année de la diversification», selon Leona Lewis.

Leona Lewis pense que 2020 est «l’année de la diversification».

La chanteuse de 35 ans – qui a remporté «The X Factor» en 2006 – a décidé de suivre ses passions cette année après avoir réalisé que «la vie est trop courte» pour s’inquiéter des pressions extérieures.

La star née à Londres a déclaré: « J’ai fait beaucoup d’écriture créative et j’ai ce concept de télévision que je développe en ce moment qui se concentre sur l’endroit où j’ai grandi autour de Hackney et différentes choses qui m’ont influencé en grandissant – je Je suis vraiment enthousiasmé par ce projet.

« J’ai créé un petit livre de musique pour les enfants qui me passionne aussi beaucoup. J’étais dans une émission de télévision il y a peu de temps et j’ai vraiment commencé à jouer et à voir quels rôles m’attendaient également. »

Leona pense que 2020 a été une année charnière pour elle-même.

Le hitmaker ‘Bleeding Love’ a déclaré au numéro d’automne / hiver du magazine Rollacoaster: « [It’s been] l’année de la diversification, la vie est trop courte. Pourquoi nous limitons-nous et nous mettons-nous dans une boîte?

« Si j’ai appris quelque chose sur moi-même cette année, c’est comme si tu es passionné. »

Leona s’est sentie sous une pression intense au début de sa carrière musicale.

Mais elle est maintenant de retour en studio et est heureuse d’être « expérimentale » dans son approche de son nouveau matériel.

Leona – qui a sorti son premier album, ‘Spirit’, en 2007 – a déclaré: « Cela a été amusant et créatif et je suis devenu expérimental parce qu’il n’y a pas de pression.

«J’ai hâte de finir toutes ces idées… J’ai vraiment expérimenté en retournant à mes racines, en utilisant des paysages sonores et en utilisant différentes parties de ma voix… J’ai travaillé avec une palette très différente pour le moment , ce qui a été amusant. «

Mots clés: Leona Lewis Retour au flux