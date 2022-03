Léo Mattéï : fin de saison 9 sur TF1, une saison 10 prévue ?

Depuis 2013, Jean-Luc Reichmann porte la série Léo Mattéï, brigade des Mineurs. Ce jeudi 3 mars à 21h10, TF1 diffuse le dernier épisode inédit « Un petit ange gardien », final en 2 parties de la saison 9. Il est donc tout naturel de se demander si une suite est prévue. Voici tout ce que nous savons sur la saison 10 de Léo Mattéï, brigade des mineurs.

Récap et fin de saison 9 de Léo Mattéï

Pour rappel, Léo Mattéï, c’est un commandant de police qui a intégré la brigade des mineurs après la disparition d’Éloïse, sa fille alors âgée de 8 ans. La série suit un double fil : l’histoire personnelle de Léo Mattéï et de nouvelles intrigues à chaque épisode. Ainsi, la série de TF1 évoque des sujets importants à la fois d’actualité et de société tels que le harcèlement scolaire ou l’inceste. Le final de la saison 9 de Léo Mattéï ne fait pas exception avec l’histoire du petit Arthur Duclos qui fugue alors que ses parents se disputent la garde.

Tout au long de la saison 9, des invités se sont succédés : Anggun, Astrid Veillon, Elsa Lunghini, Laurent Ournac (Camping Paradis)… et le final de la neuvième saison accueille Armelle Deutsch, Thomas Jouannet et Zoé Félix. Lola Dubini et Stomy Bugsy ont, quant à eux, eu droit à des rôles récurrents cette saison incarnant respectivement la lieutenante de police Inès Salma et le commissaire Daguerre. Jean-Luc Reichmann a également mis à contribution sa famille puisque sa compagne, Nathalie Lecoultre, a même réalisé les épisodes 5 et 6 de cette saison, tandis que sa chienne Donna a eu droit à un rôle sur-mesure.

Léo Mattéï Saison 9 - Bande-Annonce TF1

Lire cette vidéo sur YouTube

La saison 10 de Léo Mattéï déjà prévue

Oui, oui Léo Mattéï, brigade des mineurs aura bien une saison 10. Le tournage commence en novembre 2022. C’est Stomy Bugsy qui avait annoncé la bonne nouvelle il y a quelques temps :

« On tourne en novembre pour la dixième saison. Je serais de la partie », avait-il déclaré.

Il semble donc que la saison 10 de Léo Mattéï saison 10 sortira sur TF1 en 2023 !

En attendant, vous pouvez toujours voir ou revoir la série Léo Mattéï en replay sur myTF1 et en streaming sur Salto.